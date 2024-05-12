旅遊／再訪摩門教聚落 興奮好奇

住家。(圖╱作者提供)

去年遊覽開放時，曾到過猶他州 的鹽湖城，參觀了修建中的摩門教大教堂和周邊的公園和小教堂；對摩門教教友的教規和虔誠度，非常折服，教會對教友補助抗疫的福利則是令人羨慕。鹽湖城市中心人口僅20萬，但是周邊郊區人口超過200萬，顯然都不是喜歡夜生活的潮人。

民居住宅。(圖╱作者提供) 住家。(圖╱作者提供)

今年美國西南八日遊，途經猶他州的巴魯福堡Bluff Fort，距離首府鹽湖城不算太遠，路邊的遊客中心完全是座早年移民 生活的聚落，值得一遊。門口就停放多輛帆布蓬馬車，古色古香，這可是數以萬計的移民工具。電影上看見過多次，實際見還是第一次，非常興奮和好奇 。也許是簡易版或是道具，車身並非密封底的船型，而是木板釘製的，若想如此過河，恐怕就進水了。

復古篷車。(圖╱作者提供)

一輪水車仍能工作，是小區水源和動力的來源。鐵匠鋪和木匠鋪提供了工具的製造，簡陋的炊具水池算是公共廚房，感覺上當時是集體烹飪和用餐的。各個房間的布置不同，顯示出屋主的身分不同，絕大多數是以農耕為主，畜牧為輔，全村是座完備的生活團體。

營地水車。(圖╱作者提供) 鐵匠鋪。(圖╱作者提供) 木匠作坊。(圖╱作者提供) 簡易炊具。(圖╱作者提供)

庭院中央有座銅像，那是此地移民者的領隊約翰泰勒John Taylor，1880年他率領260位教友翻山越嶺，逃避宗教迫害者的追殺。歐洲人對宗教的偏激是令人驚訝的，清教徒就是反壓迫，而搭乘「五月花號」來到美國，沒隔幾年又因不滿摩門教義，而大加撻伐到處追殺，摩門教徒直逃到當時最荒蕪的猶他州沙漠地，才得以立足。

我好奇問到一位摩門大姐，如何與當地原住民 相處？她說兩個族群都非常敬神、愛和平、愛家庭，根本沒有像西部片裡印第安人殺移民的故事，少數「壞」孩子闖禍，總是難免的。摩門教友組織民間武力並與原住民合作，維持地方治安，贏得雙方信任。

印第安人帳篷。(圖╱作者提供)

我對摩門態度是友善的，不抽菸、不喝酒、甚至不喝咖啡，禁止婚前性行為、遵守「十一捐獻」、愛護家庭等等，都是國人能接受的風俗。小時候在台灣，經常會見到兩名長腿的帥哥，穿著白襯衫、騎著腳踏車，沿街敲門拜訪來傳教，儀表整潔，態度和藹可親。男生都想向他們學英語，女生想嫁他們。我則期盼每年他們的「楊柏翰大學」歸主籃球隊，到三軍球場和我們克難隊的精采比賽，中場時間，一定會帶領大家禱告。

●小啟

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