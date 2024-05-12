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舊金山「台灣文化節」湧萬人同樂 名廚展示台味美食

料理功夫／什錦豆腐

原志

豆腐是健康食品，和味道濃郁的鹹肉、火腿肉一起燉，簡直是絕配。再輔以各種顏色的蔬菜，於是，一道葷素搭配色香味俱佳的什錦豆腐菜就可以上桌了。

材料：

板豆腐一盒、自製五花鹹肉約150克、火腿肉150克、番茄一個、黃椒與櫛瓜各半個、香菇兩朵、青蔥3枝、辣椒醬一大勺、生抽一大勺，其他調味品隨意。

步驟：

1.豆腐切片，在油鍋裡用中火兩面煎一下就出鍋。

2.把切片鹹肉在鍋裡炒一下，逼出油後，加入蔥白段和香菇一起炒香。

3.依序加入火腿肉、西葫蘆、黃椒、番茄，炒至七分熟，加入辣椒醬和生抽拌勻。

4.加入煎好的豆腐塊，盡可能鋪在鍋底，讓鍋裡的蔬菜和肉壓在豆腐上。

5.蓋上鍋蓋小火燉煮5分鐘左右，輕輕攪拌一下，再撒入青蔥段，即可關火。

小叮嚀：

豆腐要選老豆腐或板豆腐，嫩豆腐不好煎，容易碎掉。

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