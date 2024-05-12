我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

撐不到2個月 全球首例基改豬腎移植患者身亡

舊金山「台灣文化節」湧萬人同樂 名廚展示台味美食

料理功夫／梅干菜蒸排骨

項月華

梅干菜（梅乾菜）是中國傳統的烹飪原料，使用雪裡紅或其他芥菜種類的莖葉，用鹽醃製風乾而成的。從口味上有「甜梅菜」和「鹹梅菜」之分，通常粵菜使用甜梅菜，而江浙一帶都用鹹梅菜，亦稱「黴干菜」。今推薦一道菜是鹹梅菜蒸排骨，經過蒸煮後的梅干菜吸足了排骨的湯汁，味道格外鮮美，且排骨軟嫩入味，相信這道簡單的家常菜，定能征服您全家人的味蕾。

材料：

小肋排600克、梅干菜80克、糖1/2湯匙、大蒜瓣5顆、生薑10克、青蔥2根。

醃製料：

蠔油2湯匙、生抽1湯匙、米酒1湯匙、糖1/2湯匙、玉米澱粉2湯匙、小蘇打粉少許、白胡椒粉少許。

製作：

1.把排骨洗乾淨後放入適量的玉米澱粉，用手抓拌一會兒，再用流動的水沖洗乾淨，以便清除豬肉的腥味和血水，洗淨後瀝乾水分放入容器內。

2.將所有的醃料放入容器內，和排骨一起抓拌均勻，然後放入冰箱冷藏2個小時，使其入味。

3.梅干菜用溫水浸泡15分鐘，然後沖洗乾淨後瀝乾水分。蒜瓣和薑切成碎末，蔥切成蔥花後備用。

4.鍋內放少許油，把蒜末和薑末煸炒片刻，再加入梅干菜和糖，繼續煸炒出香後盛出。

5.取一蒸煮器或大碗，將煸炒好的梅干菜放在底部，然後上面放上醃製好的排骨。蒸籠加水後放入排骨，待水滾用中火蒸煮45分鐘即可熄火，撒上蔥花，一款鮮美滑嫩、香氣撲鼻的梅干菜蒸排骨就可以開出了。

小叮嚀：

喜愛偏甜口味的可以選用甜梅菜，同樣美味無比。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

上一則

退休生活／海外養老 有5項隱藏費用

下一則

料理功夫／什錦豆腐

延伸閱讀

料理功夫／炒米粉

料理功夫／炒米粉
好康報您知／華星超市（Global Fresh Market）

好康報您知／華星超市（Global Fresh Market）
華府台灣同鄉聯誼會 5/5慶母親節

華府台灣同鄉聯誼會 5/5慶母親節
好康報您知／華星超市（Global Fresh Market）

好康報您知／華星超市（Global Fresh Market）

熱門新聞

地產從業者們私底下把NAR戯稱為「操縱」房產市場的「看不見的手」，如果不聼這隻「大手」的操控，在交易市場內執業會非常困難。(路透)

地產投資／房仲6%佣金取消之後…

2024-05-05 15:20
安柏·凡茲·巴克斯於2011年成立公司RewardStyle，她有一個小小的目標：賺夠錢後搬出父親的房子。(RewardStyle網站首頁截圖)

理財百科／想搬離父親家 她打造出20億元公司

2024-05-05 13:16

超人氣

更多 >
社安生活補助金「資格放寬」未來津貼可能更多

社安生活補助金「資格放寬」未來津貼可能更多
林更新考博？出現上戲博士複試名單 招生辦：就是他

林更新考博？出現上戲博士複試名單 招生辦：就是他
甲板為何空空如也？ 福建艦8天海試 3細節耐人尋味

甲板為何空空如也？ 福建艦8天海試 3細節耐人尋味
穿制服客串成人影片、伸手揉女網紅胸部 員警警徽露餡遭開除

穿制服客串成人影片、伸手揉女網紅胸部 員警警徽露餡遭開除
身障老翁中樂透兩個月花光 更大壞消息等著他

身障老翁中樂透兩個月花光 更大壞消息等著他