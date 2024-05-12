料理功夫／梅干菜蒸排骨

梅干菜（梅乾菜）是中國傳統的烹飪原料，使用雪裡紅或其他芥菜種類的莖葉，用鹽醃製風乾而成的。從口味上有「甜梅菜」和「鹹梅菜」之分，通常粵菜使用甜梅菜，而江浙一帶都用鹹梅菜，亦稱「黴干菜」。今推薦一道菜是鹹梅菜蒸排骨，經過蒸煮後的梅干菜吸足了排骨的湯汁，味道格外鮮美，且排骨軟嫩入味，相信這道簡單的家常菜，定能征服您全家人的味蕾。

材料：

小肋排600克、梅干菜80克、糖1/2湯匙、大蒜瓣5顆、生薑10克、青蔥2根。

醃製料：

蠔油2湯匙、生抽1湯匙、米酒1湯匙、糖1/2湯匙、玉米澱粉2湯匙、小蘇打粉少許、白胡椒粉少許。

製作：

1.把排骨洗乾淨後放入適量的玉米澱粉，用手抓拌一會兒，再用流動的水沖洗乾淨，以便清除豬肉的腥味和血水，洗淨後瀝乾水分放入容器內。

2.將所有的醃料放入容器內，和排骨一起抓拌均勻，然後放入冰箱冷藏2個小時，使其入味。

3.梅干菜用溫水浸泡15分鐘，然後沖洗乾淨後瀝乾水分。蒜瓣和薑切成碎末，蔥切成蔥花後備用。

4.鍋內放少許油，把蒜末和薑末煸炒片刻，再加入梅干菜和糖，繼續煸炒出香後盛出。

5.取一蒸煮器或大碗，將煸炒好的梅干菜放在底部，然後上面放上醃製好的排骨。蒸籠加水後放入排骨，待水滾用中火蒸煮45分鐘即可熄火，撒上蔥花，一款鮮美滑嫩、香氣撲鼻的梅干菜蒸排骨就可以開出了。

小叮嚀：

喜愛偏甜口味的可以選用甜梅菜，同樣美味無比。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。