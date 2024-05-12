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料理功夫／元氣虱目魚湯

捷希
元氣虱目魚湯
元氣虱目魚湯

在這乍暖還寒的時節，聽著窗外滴答作響的雨聲，憶起兒時，媽媽總會在放學時備上一碗暖呼呼、香噴噴的魚湯，讓我們回家就能馬上品嚐，消除整日學校繁重課業的疲憊；如今，我也如法炮製，為我們這個遠在美國的小家來碗暖心又補身的魚湯！

材料：

無刺虱目魚兩片、金針菇一把、蔥綠數量、老薑一小塊、黃芪六片、西洋參四片、曬乾紅棗四顆、曬乾枸杞子一小把、台灣高麗菜四分之一顆、料理米酒、鹽、白胡椒粉、麻油。

虱目魚湯材料
虱目魚湯材料

做法：

1.老薑洗淨擦乾切薄片（不須削皮），枸杞子洗淨擦乾，紅棗洗淨擦乾並且斜劃幾刀不要斷掉，蔥綠洗淨擦乾並且切成蔥花或是小段，高麗菜撕小片洗淨晾乾，金針菇切除蒂頭只保留身體洗淨晾乾，虱目魚片洗淨擦乾。

2.把薑片、紅棗、黃芪和西洋蔘共同放入一鍋冷的過濾水，開中大火煮滾。

3.水滾後煮出薑味，放入虱目魚，加入兩瓶蓋料理米酒，轉中小火，蓋上鍋蓋。

4.再次水滾後，開蓋，保持中小火，放入枸杞子、高麗菜、金針菇，蓋上鍋蓋煮熟。

5.開蓋試味道，適當加入些許鹽和白胡椒粉，關火，淋上少許麻油，完成！

小叮嚀：

1.薑皮涼、薑肉熱。感冒發燒時，喝上一碗去皮薑湯有助發汗排除體內毒素；而生薑紅棗茶或是湯品使用的薑可保留外皮使湯品增加風味，且有清熱止寒的功效。

2.黃芪、西洋蔘、紅棗和枸杞子是補元氣消除疲勞的食補藥材。孕婦嬰兒或是有慢性病患請先諮詢醫生是否適合食用。

3.最後淋上的少許麻油能使湯品風味醇厚，有畫龍點睛之妙！

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4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

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