料理功夫／酸菜肉末炒蠶豆瓣

現在正好是春天，是新鮮蠶豆上市的季節，不妨一起動手做蠶豆料理。

材料：一磅新鮮蠶豆、一片酸菜、4oz豬肉末。

調料：蔥、薑、鹽、料酒酌量。

作法：

1.新鮮蠶豆剝去外皮，把裡面的豆瓣分開。

2.酸菜切碎。

3.豬肉餡下油鍋，加蔥、薑、料酒，少許鹽，打散，炒出水分，直至發出酥香的味道。

4.加入酸菜末再炒一會。

5.加入蠶豆拌翻炒幾下，加點水燜一會。

6.等到蠶豆酥爛，起鍋裝盤即可。

小叮嚀：

1.蠶豆最外層皮也可以不剝，但味道不容易進去

2.酸菜有鹹味，可以不額外加鹽，但如果口味較重，可以酌情加一點鹽。

3.肉末要炒透，不然有腥味

4.用來燜豆的水不要太多，一點點加，不糊底就好。

5. 蠶豆不容易爛，需要煮的時間比較長。

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