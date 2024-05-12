娛樂／R級恐怖片爆大量 「噬血芭蕾」拍出新意

「噬血芭蕾」劇照。（取材自IMDb）

重口味恐怖片「噬血芭蕾」（Abigail）對吸血鬼德古拉（Dracula）故事的重新演繹造成不少話題，該片講述一群臨時湊合的綁匪，兩眼無珠錯綁德古拉的女兒為人質，沒要到贖金就算了，反而成了被肉票追殺的對象。

前陣子上映的「噬血芭蕾」由環球影業出品，雙導演麥特貝提內里歐平（Matt Bettinelli-Olpin）、泰勒吉列特（Tyler Gillett），加上製片查德維拉利亞（Chad Villella），三人早在十多年前就組成「無線電靜默」（Radio Silence）一起拍攝網路短片，最初以搞笑短片為主，算是YouTube上的初代網紅。

2011年，專攻恐怖片的網站「血腥噁心」（Bloody Disgusting）的老闆布拉德米斯卡（Brad Miska），邀請三人參與由他監製的「致命錄影帶」（V/H/S ）拍攝。該片由五段不可思議的詭異映像組成，而由「無線電靜默」三人自編自導自演、名為「10/31/98」的一段，尤其獲得觀眾好評，也讓好萊塢 開始關注這三個年輕人。

YouTube網紅起家 恐怖片新勢力

他們後來被大廠收編，執導20世紀福斯鬼片「惡靈嬰弒」（Devil's Due，又譯「惡魔預產期」），結果評價一般，好在該片拍攝成本只有700萬美元，因此全球放映後拿到的3700萬美元票房，還算能對投資者交代。

三人組2016年參與恐怖片「絕境之南」（Southbound，又譯「一路向南」）的拍攝，反響普通；直到2019年上映的「弒婚遊戲」（Ready or Not，又譯「準備好了沒」）才算真正讓主流觀眾開始熟悉他們的。該片以600萬美元成本拿下近6000萬美元的全球票房，堪稱以一博十的低成本影片的典範，也讓剛買下「驚聲尖叫」（Scream）拍攝版權的望遠鏡影業（Spyglass Media Group）最終拍板，由他們來接替2015年去世的導演衛斯克雷文（Wes Craven），執導該系列的第五部，以重啟這個賺錢的系列電影，結果這部2022年上映的續作賣破1.37億美元。

「無線電靜默」雙導演組合麥特貝提內里歐平（左）與泰勒吉列特（右）在新冠疫情期間扛下「驚聲尖叫」重啟新作的重責大任。（取材自IMDb）

近年來，手持吸血鬼、木乃伊、狼人、隱形人和科學怪人等知名恐怖片IP的環球影業，一直想要好好利用這些經典形象，開創出新一代的怪物宇宙。不過，2017年的新版「神鬼傳奇」（The Mummy，又譯「木乃伊」）票房失敗後，這項計畫就半路夭折。此後，環球放棄打造怪物宇宙，推出「隱形人」（The Invisible Man）和「吸血鬼特助：雷菲爾」（Renfield，又譯「雷恩菲爾德」）兩部作品，結果前者大獲成功，後者飽受批評。

過去幾年裡，美國觀眾的口味愈來愈難以捉摸，以往屢創佳績的超級英雄大片已不受青睞，年輕觀眾追捧的限制級恐怖片、驚悚片，似乎成了一枝獨秀的票房萬靈丹，就連過往專攻小眾文藝片的霓虹影業和IFC影業，如今也都開始涉足恐怖片。

在產量過剩的情況下，過去的兩個月裡，除了「噬血芭蕾」以外，已有六部大規模上映的恐怖片，例如20世紀影業斥資3000萬美元的「天魔：惡之初」（The First Omen，又譯「凶兆前傳」）首映三天只賣170萬美元，截自4月，北美總票房僅1930萬美元；而「噬血芭蕾」製作成本據說也有2800萬美元，壓力也不比「天魔：惡之初」小多少。

預告片不符挨告 環球被纏2年

好萊塢片場擔心的不只有抓不準觀眾口味，令業界驚詫的粉絲狀告環球影業「預告片造假」一案，在歷時兩年多的幾輪博弈後，終於塵埃落定，雙方以和解收場。

兩位起訴環球影業的原告──來自馬里蘭州的康納伍爾夫（Conor Woulfe）和加州 的彼得羅薩（Peter Rosza），都是「金髮夢露」（Blonde）走紅的西班牙女星安娜德哈瑪斯 （Ana de Armas）的鐵粉。

他們在2021年在「靠譜歌王」（Yesterday，又譯「昨日奇蹟」）的預告片裡看到偶像，等到電影上線亞馬遜串流後，花費3.99美元觀賞該片。結果，近兩小時的電影完全沒看到安娜德哈瑪斯的身影，讓他們感覺受騙。康納伍爾夫表示，他甚至又在別的串流平台再次付費看所謂「導演剪輯版」的「靠譜歌王」，希望能看到安娜德哈瑪斯，結果再次落空，讓他心情十分沮喪。

原來，在這部由丹尼鮑伊（Danny Boyle）執導的音樂電影中，安娜德哈瑪斯確實有客串登場，也被用在預告片等宣傳中，但到了後期剪輯階段，導演和編劇李察寇蒂斯（Richard Curtis）還是決定剔除她的支線內容，於是安娜德哈瑪斯的整個戲分消失不見了。

出現在「靠譜歌王」預告片中的安娜德哈瑪斯並未在正片中出現。（取材自澎湃新聞）

索償500萬 差點倒賠12萬

2022年1月，兩位粉絲以假廣告、不當得利和不正當競爭三項罪名，作為受害者代表，向環球影業提起集體訴訟。代理兩人打官司的律師團隊，自然也不會放過這種名利雙收的好機會，說服他們狠狠加碼，要求環球影業做出高達500萬美元的集體賠償。

環球影業方面則派出律師團，以「電影預告片屬於藝術作品，受美國憲法第一修正案保護，屬言論自由範疇，不該引發刑事或民事訴訟」為由，要求法院不予受理這項訴訟。照環球的意思，每年有那麼多預告片，如果有觀眾覺得哪些地方與正片不符就可以提起訴訟的話，好萊塢電影公司的訴訟案件恐怕沒完沒了。

負責審理此案的是高齡83歲的加州中區法庭法官史蒂芬威爾森（Stephen Wilson），2022年12月，經過將近一年的來回交鋒，他以電影預告片也是商業廣告，也適用於廣告法相關條款為由，接受原告方的訴狀，讓兩位粉絲興奮不已。

不過，到了2023年8月，威爾森法官改變態度，不再接受兩位原告提出的500萬美元標的集體訴訟。據法院文件，法官重新做出裁定，兩位原告若堅持要告環球影業宣傳造假，可另行訴訟，但不當得利與不正當競爭兩項均不適合。法官甚至指出，康納伍爾夫事後又付費觀看導演剪輯版的做法，全憑自己猜想，而非環球影業的誤導。

「靠譜歌王」電影海報。（取材自IMDb）

至此，康納伍爾夫和彼得羅薩兩人已被推向賠了夫人又折兵的危險懸崖，因為按加州法律規定，他們需支付被告方環球影業訴訟支出的12萬6705美元代理律師費。

在加州地方法律和聯邦法律中，都有「反SLAPP訴訟條例」，SLAPP是「針對公眾參與的策略性訴訟」（Strategic lawsuit against public participation）的縮寫，指企業或名人為封口告人，讓對方承擔不起而主動放棄打官司的訴訟策略。簡言之，就是讓提出訴訟的一方來承擔對方的律師費，以免弱勢族群因為擔心無法支付龐大費用而不再使用法律武器。但在實際操作中，這種反SLAPP訴訟條例到頭來又常被強勢一方加以利用，這次的環球影業律師團隊便是如此。

被告的環球方首席代理律師凱利克勞斯（Kelly Klaus）每小時收費是1158美元，計算出的總費用達67.2萬美元，而環球公司「只」要求兩位原告償還其中的47.2萬美元，最後法官威爾森再將費用降至12萬6705美元，但這這已足夠讓兩位原告粉絲叫苦不迭了。

合解大結局 雙方都不滿

直到今年4月，終於傳出兩位粉絲已與環球達成和解，雖然此案看似和平落幕，但其實當事雙方都不太滿意。環球認為此事有損好萊塢大廠的形象；而在原告律師團隊看來，這正是好萊塢巨頭在加州受盡法律保護，隻手遮天的明證。

兩位粉絲的代理律師曾在攻防中堅持強勢，表示不會放棄訴訟，將大規模走訪看過「靠譜歌王」預告片的觀眾，尋找更多證人、證據，但到了今年1月，原告律師團隊又提出新的協議方案，表示兩位客戶願意放棄訴訟，只希望環球影業可以一次性支付75萬美元的賠償，大家就當此事不曾發生過。

但在環球影業看來，無法證明所有付費觀眾都因為看了預告片，對哈瑪斯的出鏡有所期待才選擇欣賞該片，兩位原告的情況只能代表他們自己，若真要賠償的話，最多就是賠償他們各自3.99美元的點播費用。

環球方寫給法庭的信件中表示，「為這起無聊案件耗費兩年時間的原告代理律師，在沒有任何法律或事實依據可以支持他們的情況下，又一次試圖向環球影業施壓，迫使其支付75萬美元巨額賠償金，以了結一起價值只有7.98美元的案件。」

按照原定議程，這個官司會在4月30日開始審議流程，而在4月中旬，兩造終於在纏鬥兩年的法律戰中握手言和，雖然和解條件並未對外公布，但看來兩位粉絲至少不用自掏腰包賠償律師費了。

（取材自澎湃新聞）