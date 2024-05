娛樂／專拍嚴肅題材 「驚爆焦點」製片商倒閉

參與者媒體公司製作的電影或紀錄片獲獎無數,「驚爆焦點」拿下2016年的奧斯卡最佳影片。(取材自IMDb)

在好萊塢 耕耘20年的參與者媒體公司(Participant Media)早前關門大吉,公司主席傑弗瑞斯科爾(Jeffrey Skoll)告訴員工,所有人都會被遣散,公司預定的影視項目也全部停止。

這間製片公司的名號對一般大眾或許不響亮,但他們近年電影作品包括「幸福綠皮書」(Green Book)、「驚爆焦點」(Spotlight,又譯「聚焦」)分別在2018年與2016年奪得奧斯卡 最佳影片;墨西哥導演艾方索柯朗(Alfonso Cuarón)執導的「羅馬」(Roma)、紀錄片「美國工廠」(American Factory)、以前副總統高爾(Al Gore)為主角的全球暖化紀錄片「不願面對的真相」(An Inconvenient Truth),以及獲得威尼斯影展金獅獎的紀錄片「所有的美麗與血淚」(All the Beauty and the Bloodshed)等,都是獲獎常勝軍。

總體而言,成立20年間,這家公司總共參與製作或投資 了135部電影,這些影片共獲得73項奧斯卡金像獎提名,並且贏得了其中的21項,包括兩項最佳影片獎、四項最佳紀錄長片獎和兩項最佳國際影片獎。他們所參與的作品聚焦在各種社會議題,如反映種族議題的「姐妹」(The Help,又譯「相助」)、關注環保議題的「血色海灣」(The Cove,又譯「海豚灣」),這也反映了公司名稱「參與者」所代表的立場屬性。

億萬富豪 想用電影改變世界

回到2004年1月,靠著做電子商務網站eBay起家的加拿大猶太裔商人傑弗瑞斯科爾,抱著用電影改變社會的理想,來到洛杉磯好萊塢,創辦這家電影公司。2005年,由喬治庫隆尼(George Clooney)主演的政治驚悚片「諜對諜」(Syriana,又譯「辛瑞那」)成了他們參與製作的首部作品。

到了2009年,參與者媒體公司業已成為好萊塢獨立電影世界的一支生力軍,而「財富」雜誌(Fortune)也以「加拿大億萬富豪超級英雄專用投資嚴肅電影」為題撰寫長文,評價這家公司從不拍攝典型的好萊塢電影,反而都是涉及生態世界末日、石油恐怖主義、教育改革和婦女權利等重大主題的嚴肅作品。簡而言之,它們反映的都是傑弗瑞斯科爾本人的進步世界觀,意圖激勵大家團結起來,實現大規模的社會變革」。

2014年,斯科爾在加州大學洛杉磯分校演講時也曾表示,「我創立參與者媒體公司的初衷,就是相信電影的力量,相信只要講好故事,就能引發積極的社會變革。我要做的是可以影響社會的娛樂作品,我相信長片、紀錄片、電視、戲劇,這些都能激發觀眾去參與解決現實生活中的問題,而且這種做法絕不是什麼一陣風,而將成為整個娛樂業的未來。」

「幸福綠皮書」電影海報。(取材自IMDb)

市場緊縮 客群小眾難生存

然而,參與者媒體員工上月中旬收到來自主席的群組電子郵件,信中他承認這是一個「非常艱難的決定」,但已經決定,「是時候重新規畫我的人生下一階段了」。

據「紐約時報」報導,參與者媒體公司的作品,都要依靠好萊塢各大片商及串流媒體公司發行;但時至今日,美國影視產業不論是線上還是線下企業,都正在緊縮開支,對參與者非常不利。而且,基於老闆本人的想法,他們從不製作什麼大部分觀眾偏好的娛樂作品,拍的全都是相對小眾的內容,在目前這種北美票房整體疲軟、電影產業勞動成本上升、影視公司迫於華爾街壓力分外看重作品獲利能力的大勢之下,忽然宣布關門也不是什麼很大的意外。

報導稱,目前連Disney+和Netflix等串流龍頭服務都已開始推銷廣告,而廣告商更喜歡的,是面向全體觀眾的、不帶任何政治性的節目,「像他們那些追求社會公平正義的紀錄片和電影,現在相比以往任何時候都更難找到買家。」按其說法,這些年來這家公司其實一直負債經營,全靠老闆自己掏腰包填補虧空,無法達到收支平衡。報導提到,面對關於盈利能力的質詢時,參與者的高層過去常三緘其口,或乾脆拋出電影投資除了利潤,也要看社會效益的說辭。

