娛樂／專拍嚴肅題材 「驚爆焦點」製片商倒閉

參與者媒體公司製作的電影或紀錄片獲獎無數，「驚爆焦點」拿下2016年的奧斯卡最佳影片。（取材自IMDb）

在好萊塢 耕耘20年的參與者媒體公司（Participant Media）早前關門大吉，公司主席傑弗瑞斯科爾（Jeffrey Skoll）告訴員工，所有人都會被遣散，公司預定的影視項目也全部停止。

這間製片公司的名號對一般大眾或許不響亮，但他們近年電影作品包括「幸福綠皮書」（Green Book）、「驚爆焦點」（Spotlight，又譯「聚焦」）分別在2018年與2016年奪得奧斯卡 最佳影片；墨西哥導演艾方索柯朗（Alfonso Cuarón）執導的「羅馬」（Roma）、紀錄片「美國工廠」（American Factory）、以前副總統高爾（Al Gore）為主角的全球暖化紀錄片「不願面對的真相」（An Inconvenient Truth），以及獲得威尼斯影展金獅獎的紀錄片「所有的美麗與血淚」（All the Beauty and the Bloodshed）等，都是獲獎常勝軍。

總體而言，成立20年間，這家公司總共參與製作或投資 了135部電影，這些影片共獲得73項奧斯卡金像獎提名，並且贏得了其中的21項，包括兩項最佳影片獎、四項最佳紀錄長片獎和兩項最佳國際影片獎。他們所參與的作品聚焦在各種社會議題，如反映種族議題的「姐妹」（The Help，又譯「相助」）、關注環保議題的「血色海灣」（The Cove，又譯「海豚灣」），這也反映了公司名稱「參與者」所代表的立場屬性。

億萬富豪 想用電影改變世界

回到2004年1月，靠著做電子商務網站eBay起家的加拿大猶太裔商人傑弗瑞斯科爾，抱著用電影改變社會的理想，來到洛杉磯好萊塢，創辦這家電影公司。2005年，由喬治庫隆尼（George Clooney）主演的政治驚悚片「諜對諜」（Syriana，又譯「辛瑞那」）成了他們參與製作的首部作品。

到了2009年，參與者媒體公司業已成為好萊塢獨立電影世界的一支生力軍，而「財富」雜誌（Fortune）也以「加拿大億萬富豪超級英雄專用投資嚴肅電影」為題撰寫長文，評價這家公司從不拍攝典型的好萊塢電影，反而都是涉及生態世界末日、石油恐怖主義、教育改革和婦女權利等重大主題的嚴肅作品。簡而言之，它們反映的都是傑弗瑞斯科爾本人的進步世界觀，意圖激勵大家團結起來，實現大規模的社會變革」。

2014年，斯科爾在加州大學洛杉磯分校演講時也曾表示，「我創立參與者媒體公司的初衷，就是相信電影的力量，相信只要講好故事，就能引發積極的社會變革。我要做的是可以影響社會的娛樂作品，我相信長片、紀錄片、電視、戲劇，這些都能激發觀眾去參與解決現實生活中的問題，而且這種做法絕不是什麼一陣風，而將成為整個娛樂業的未來。」

「幸福綠皮書」電影海報。（取材自IMDb）

市場緊縮 客群小眾難生存

然而，參與者媒體員工上月中旬收到來自主席的群組電子郵件，信中他承認這是一個「非常艱難的決定」，但已經決定，「是時候重新規畫我的人生下一階段了」。

據「紐約時報」報導，參與者媒體公司的作品，都要依靠好萊塢各大片商及串流媒體公司發行；但時至今日，美國影視產業不論是線上還是線下企業，都正在緊縮開支，對參與者非常不利。而且，基於老闆本人的想法，他們從不製作什麼大部分觀眾偏好的娛樂作品，拍的全都是相對小眾的內容，在目前這種北美票房整體疲軟、電影產業勞動成本上升、影視公司迫於華爾街壓力分外看重作品獲利能力的大勢之下，忽然宣布關門也不是什麼很大的意外。

報導稱，目前連Disney+和Netflix等串流龍頭服務都已開始推銷廣告，而廣告商更喜歡的，是面向全體觀眾的、不帶任何政治性的節目，「像他們那些追求社會公平正義的紀錄片和電影，現在相比以往任何時候都更難找到買家。」按其說法，這些年來這家公司其實一直負債經營，全靠老闆自己掏腰包填補虧空，無法達到收支平衡。報導提到，面對關於盈利能力的質詢時，參與者的高層過去常三緘其口，或乾脆拋出電影投資除了利潤，也要看社會效益的說辭。

（取材自澎湃新聞）