娛樂／蒙面歌手將決賽 評審團登台飆歌

「蒙面歌手」評審群罕見登台演出，重新詮釋1990年代當紅歌曲「Wannabe」。（取材自Instagram）

歌唱比賽實境節目「蒙面歌手」（The Masked Singer）第11季已在「福斯頻道」（Fox）開播，美東時間每周三晚間8時播出，本季最後一集將在5月22日比拚決賽。隨著歌唱比賽如火如荼進行，愈來愈多落敗的歌手揭曉廬山真面目，其中包括當年火紅的樂團主唱、職業美式足球聯盟（NFL）明星、影星等。此外，評審團在「女團之夜」罕見登台演出，表演「辣妹合唱團」（Spice Girls）當紅歌曲「Wannabe」，致敬意味濃厚。

蒙面歌手第11季3月6日揭開序幕，製作人羅賓西克（Robin Thicke）邀請往日評審陣容，分別是韓裔喜劇演員鄭肯（Ken Jeong）、性感雜誌「花花公子」（Playboy）豔星珍妮麥卡錫 （Jenny McCarthy）、女團「小野貓」（The Pussycat Dolls）主唱妮可舒辛格（Nicole Scherzinger）擔任評審，非裔饒舌歌手和演員尼古拉斯史考特「尼克」卡農（Nicholas Scott "Nick" Cannon）擔綱主持。此外，妮可舒辛格於本季節目中請假到倫敦西區演出舞台劇「日落大道」（Sunset Boulevard）時，由英國歌手瑞塔歐拉（Rita Ora）代班臨時評審。

評審團4月24日在「女團之夜」罕見登台演出，重新詮釋「辣妹合唱團」（Spice Girls）1990年代當紅歌曲「Wannabe」，藉此向當年紅極一時的辣妹合唱團致敬。

瑞塔歐拉和羅賓西克負責演唱大部分主唱，鄭肯和珍妮麥卡錫則負責和聲，另有穿著華麗鳥類服裝的眾多舞者，在評審團員的後方翩翩起舞。

「Wannabe」1996年發行，1997年1月首次闖進「告示牌百大單曲榜」（Billboard Hot 100），上榜一個月後封頂，之後霸榜四周。

慶祝綠野仙蹤85年

蒙面歌手本季主題包括：「綠野仙蹤」（The Wizard of Oz），藉此慶祝這部經典童話改編的電影問世85周年；另有「變形金剛」（Transformers），以茲紀念該品牌創立40周年。

其他主題則分別向各種音樂活動致敬，包括感念著名鋼琴歌手及歌手比利喬（Billy Joel）的「比利喬爾之夜」（Billy Joel Night）、「女王之夜」（Queen Night）、「女子團體」（Girl Groups）、「生活原聲帶」、（Soundtrack of My Life）、「電視主題之夜」（TV Theme Night），以及貼近個人的「淋浴頌歌」（Shower Anthems）。

本季共有16位名人歌手，其中包括三位「神秘嘉賓」（wildcards），而本季採用的新服裝則有「綠野仙蹤」人物克莉奧卡特拉小姐（Miss Cleocatra）、口香糖扭蛋機（Gumball）、情侶鸚鵡（Lovebird）、蜥蜴（Lizard）、醜毛衣（Ugly Sweater）、金魚（Goldfish）、海星（Starfish）、書（Book）、阿富汗獵犬（Afghan Hound）、甜菜（Beets）、貴賓犬蛾（Poodle Moth）、時鐘（Clock）、義大利麵和肉丸（Spaghetti & Meatballs）、無尾熊（Koala）和獅子伯爵（Sir Lion）等。

福斯表示，本季參賽者總共獲得22項葛萊美 獎（Grammy Awards）提名，賣出1億800萬張唱片，推出11張銷量超過100萬張的白金唱片專輯，贏得33項青少年選擇獎（Teen Choice Awards）提名，參演326場電影，並在串流平台Spotify上累計17億次播放流量。

醜毛衣--查理威爾森

4月10日播出的「女王之夜」由金魚、海星和醜毛衣同場飆歌，而醜毛衣因為得票率最少，成為當晚第一個揭開廬山真面目的參賽者。結果，醜毛衣底下是查理威爾森（Charlie Wilson），他是曾獲葛萊美提名的1970年代與1980年代饒舌（R&B）與放克（funk）樂隊「Gap樂隊」（The Gap Band）的前主唱，這個由奧克拉荷馬州非裔三兄弟組成的樂團代表作包括「你對我投下炸彈」（You Dropped A Bomb On Me）等。

「醜毛衣」查理威爾森是「蒙面歌手」女王之夜首個揭曉的明星。（取材自Instagram）

威爾森告訴「娛樂周刊」（Entertainment Weekly）說，沒想到評審和觀眾這麼快就認出他的聲音，「我非常興奮，當我在這個舞台上初試啼聲，羅賓西克馬上說，『那是查理威爾遜』」。

現年71歲的威爾森說：「我當時心想，天啊，讓我多唱一些。」羅賓西克接著說，「不、不、不，那就是查理威爾森。我研究過他的聲音，我知道他的聲音聽起來像什麼，我從小時候就一直研究他的歌喉與唱腔。」

卡農揭曉醜毛衣的真實身分時說道，「他就是我們一直在等的那個人」。

海星--凱特 弗蘭納里

接續揭曉真面目的是海星，結果她是「國家廣播公司新聞網」（NBC）電視影集「我們的辦公室」（The Office）的凱特弗蘭納里（Kate Flannery）。

「海星」底下是演員凱特弗蘭納里（右）。（取材自Instagram）

曾兩度獲得美國演員工會獎（Screen Actors Guild Awards）的弗蘭納里表示，她原本不想在這場歌唱比賽，讓她在「我們的辦公室」喜劇中飾演的角色梅雷迪思·帕爾默（Meredith Palmer）現身，「但在某個時刻，梅雷迪思真的溜出來了」。

弗蘭納里開玩笑說，她與梅雷迪思最大的差異是，她在工作中「不喝酒」，「我跟海星一樣清醒」。

弗蘭納里透露，她有次穿著海星服裝跌倒，「所幸沒被鏡頭拍到」。她說：「當時要靠八名壯漢扶我起身，所幸我沒有受傷，這套裝扮是由泡綿製成的」。

鸚鵡--黃金單身漢主角

「變形金剛之夜」揭曉真面目的參賽者分別是「無尾熊」和「情侶鸚鵡」。無尾熊是躋身NFL名人堂的退役線衛魏爾（DeMarcus Ware），而情侶鸚鵡則是約會實境節目「黃金單身漢」（The Bachelor）第23季主角科爾頓安德伍德（Colton Underwood）。

出櫃的科爾頓安德伍德透露，多年來，他一直想參加「蒙面歌手」比賽。他說：「我出櫃後，時機不對；選擇出櫃及後續的療癒過程中，回到鎂光燈下和鏡頭前，當時並不在我的考慮範圍內。」

科爾頓安德伍德坦然說道，「這樣的（歌唱實境）節目非常有趣」，回歸公眾人物的角色「只是時間問題，攸關個人生活、日程安排，以及我之後想做些什麼」。