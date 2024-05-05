旅遊／初越赤道 遊加勒比海多國

一艘貨輪正在進入巴拿馬運河閘道，一艘遊輪在遠處待命。（圖／作者提供）

如果有人問世界上什麼地方的遊輪旅遊最為豐盛，我的回答，毫無疑問的是加勒比海。因為它涵蓋了美國的德克薩斯州、密西西比州、路易士安納州和佛羅里達州的南部；墨西哥 的東岸，和除了薩爾瓦多以外的中美洲所有的國家，當然還有加勒比海中的十幾個小島。由於停靠點太多，加勒比海的遊輪航線耗時太長，不便於一次走完全程，於是分成了東、南、西和中四條航線，航程七天至十六天不等。

這次我選擇了13天的中加勒比海，一家人乘夜航的班機由洛杉磯出發，次日清晨抵達佛羅里達州的坦帕(Tampa) ，當日中午登船，船行兩日，抵達了第一站開曼群島( Cayman Islands)。

開曼群島 富豪避稅天堂

開曼群島由三個島組成，我們的船停靠的是大開曼島(Grand Cayman Island) ；大開曼島的面積為220平方公里，人口只有8萬人，開曼群島的另兩個小島，人口分別只有幾千人及幾百人。

開曼群島是現今英國僅有的幾處海外屬地之一，她的語言為英系英語(British English) ，車輛靠左邊走，鈔票為女王頭像，但遊輪上岸的觀光 客完全是使用美金。岸上的商家幾乎全是禮品店與小吃店，顧客也全是遊輪上的觀光客。

開曼群島是避稅的天堂，世界上許多富豪都在這裡開戶。

哥斯大黎加 飽覽果樹

第二站是中美洲的哥斯大黎加，一上碼頭，全是招攬遊客的仲介，人人都拿著上有圖樣的一塊板子，上有各景點的照片，以帶有口音的英語，向我們介紹各處的風光，待客的有大巴、中巴和小轎車。

作者夫婦在哥斯達黎加碼頭上。（圖／作者提供）

我們隨意選了一處，四人一車，司機也是導遊，他帶我們沿路看的都是各種不同的果樹，又以香蕉樹最多。途中在一處停下來，有許多攤位，各種水果都有，香蕉成串的掛著，我看上面貼了「都樂」(Dole) 的標誌，在美國超市賣的香蕉都是都樂，原來是從哥斯大黎加進口的呢！

攤位除了賣水果，還切了各種水果的小塊讓人試吃，不過卻在旁邊擺了一個罐子，上面寫著「Tip」(小費) ，大部分的人都是每種嘗吃一塊後丟一塊錢，比買還貴。

巴拿馬 見證百年運河

下一站是巴拿馬，毫無疑問，巴拿馬運河是必定要去的地方。巴拿馬運河有百年以上的歷史，但因世界上的船隻的噸位越來越大，運河已不堪負荷，乃於上世紀末決定新建一條新運河，於2016年完工使用。但即使如此，當我們看到一艘巨大的貨輪通過時，在進口的閘道上，船側距岸邊不過數公尺，駕駛技術一定非常高超，駛完閘道需一個多小時。運河全長82公里，寛度最寬處在200公尺以上，最窄處也有150公尺，駛過了閘道就沒有這麼驚險了。船隻走完運河全程需時十個小時以上，運河每天通過的名額為18艘船。

當我們到達入口觀賞區時，有一艘貨輪在百餘公尺外準備進入閘口，一艘遊輪在遠處待命。貨輪由一艘小艇引導，以極慢的速度行駛，約莫半個小時才駛入閘道，在閘道中仍由小艇引導，又大約半個小時，仍未完全駛離閘道，我們便離開前往下一個景點去了。

哥倫比亞園區可愛的鸚鵡。（圖／作者提供）

哥倫比亞 跨越南、北半球

下一站是哥倫比亞的卡塔吉娜(Cartagena) ，我近20年來出國旅遊，走遍了歐、亞、北美、中美各國，和北非的摩洛哥，但從未到過南美洲，都是在北半球，也就是從未越過赤道。

哥倫比亞岸上的防禦炮台。（圖／作者提供）

哥倫比亞一半在北半球，一半在南半球，我們遊輪停靠的卡塔吉娜在北半球，但遊輪在抵達港口前，越過了赤道少許再駛回停靠港口，讓我們感受過了赤道。

作者女兒與一隻白色的鸚鵡合影。（圖／作者提供）

卡塔吉娜岸上有一個大園區，有各種動物供人觀賞，其中以鳥類最多，鳥類中又以鸚鵡最多。許多人餵食牠們，還有人讓鸚鵡站在他們的肩上甚至手掌上。樹上則是以猴子和松鼠最多，牠們不但不怕人，還會向人討食物。

兩隻鶴在園內悠閒地散步。（圖／作者提供）

園裡還有許多隻鶴，鶴的身軀比火雞還大，兩條腿卻細如麻繩，簡陋不成比例。尤其是，我還看到牠們有些還把一條腿縮入腹腔處，僅以單足佇立，卻能承受牠龐大身軀的重量，上帝造物真是神奇。

作者與與哥倫比亞女郎合影。（圖／作者提供）

哥倫比亞街頭、岸邊、每個景點都有一些黑女郎招攬遊客與他們合照，每次收費一美元，許多遊客爭相與她們拍照，他們一天應可進帳數十美元，是一種最輕鬆的職業。

我喜愛足球 (英式，Soccer) ，學生時代是校隊，現在是球迷，因此對足球的訊息非常關心。中南美洲各國幾乎都是足球強隊，巴西、阿根廷屢獲世界冠軍固不用說，這次我到的哥斯大黎加和哥倫比亞實力也不弱。

這次我到了這兩個國家，想起兩件與足有關的事：一是在一次世界盃預賽中，2000萬人口的哥斯大黎加，竟然打敗了14億人口的中國，國足隊員回國後被罵翻，教練被炒魷魚。

第二也是一次世界盃預賽，哥倫比亞一名後衛誤將球觸入自己球門的網內，擺了一記烏龍，哥倫比亞也因這一球吃了敗仗而未能入圍，結果球隊回國後才三天，這位後衛球員在街頭遭到憤怒的愛國球迷槍殺。為了輸球而殺人，對足球的狂熱和對一場球的勝負如此認真到殺人，真是不可思議。

墨西哥 租車遊柯茲梅爾

船行兩天，到最後一站墨西哥的柯茲梅爾(Cozumel) ，墨西哥我去過多次，雖然這個港口沒有到過，但都大同小異，經過了十天的上船下船，也覺得有點累了，因此我們只租了一輛車在市區隨意逛了逛便返回船上。船又行兩天，回到佛羅里達，當晚的班機飛回洛杉磯，完成了兩周的行程。

我愛旅行，這次旅行的收穫非常豐盛。一次旅行的結束也是下一次旅行的開始，期待著我已訂妥的紐英倫、加拿大的遊輪之旅。

徵文小啟

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