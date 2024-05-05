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城市傳真／阿州雕塑公園 誠實面對奴隸歷史

編譯周靜芝
阿拉巴馬州自由紀念碑雕塑公園（Freedom Monument Sculpture Park）。(美聯社)
阿拉巴馬州自由紀念碑雕塑公園（Freedom Monument Sculpture Park）。(美聯社)

造訪阿拉巴馬州自由紀念碑雕塑公園(Freedom Monument Sculpture Park)的遊客，沿著蜿蜒小徑，走過描繪美國奴隸生活的藝術創作與歷史展品，其中包括兩間他們居住過的小木屋，最後到達一座高聳的紀念碑。

這座近四層樓高的自由紀念碑(National Monument to Freed...
這座近四層樓高的自由紀念碑(National Monument to Freedom)，是為了紀念數百萬曾遭殘酷奴役的人們，紀念碑上刻著12.2萬個姓氏，根據1870年人口普查記錄，這些姓氏是被奴役者在南北戰爭結束、獲得解放後，自己所選擇的。(美聯社)

紀念碑刻12.2萬個姓氏

 

美聯社報導，這座近四層樓高的自由紀念碑(National Monument to Freedom)，是為了紀念數百萬曾遭殘酷奴役的人們。紀念碑上刻著12.2萬個姓氏，根據1870年人口普查紀錄，這些姓氏是被奴役者在南北戰爭結束、獲得解放後，自己所選擇的。

這座雕塑公園於3月27日揭幕，融合裝置藝術、歷史文物與個人敘事，探索美國奴隸歷史...
這座雕塑公園於3月27日揭幕，融合裝置藝術、歷史文物與個人敘事，探索美國奴隸歷史，並向數百萬受害者致敬。(美聯社)

雕塑公園是蒙哥馬利市「平等正義倡議」(Equal Justice Initiative)組織所創建的第三個場址，該組織致力於揭露美國歷史上的奴隸制度、種族主義與歧視性執法；前兩個分別是紀念種族屠殺中遇害者的「和平正義紀念館」(National Memorial for Peace and Justice)，以及於2018年開放的「歷史遺產博物館」(The Legacy Museum: From Enslavement to Mass Incarceration)。

這座雕塑公園於3月27日揭幕，融合裝置藝術、歷史文物與個人敘事，探索美國奴隸歷史...
這座雕塑公園於3月27日揭幕，融合裝置藝術、歷史文物與個人敘事，探索美國奴隸歷史，並向數百萬受害者致敬。(美聯社)

向數百萬受害者致敬

這座雕塑公園於3月27日揭幕，融合裝置藝術、歷史文物與個人敘事，探索美國奴隸歷史，並向數百萬受害者致敬。

這座雕塑公園於3月27日揭幕，融合裝置藝術、歷史文物與個人敘事，探索美國奴隸歷史...
這座雕塑公園於3月27日揭幕，融合裝置藝術、歷史文物與個人敘事，探索美國奴隸歷史，並向數百萬受害者致敬。(美聯社)

「平等正義倡議」創始人史蒂文森(Bryan Stevenson)在前兩個場址開放後曾表示，還有更多未竟之事要做。他說，多數景點都以奴隸的家庭生活為中心，他的目標是提供一個遊客「真正能夠體驗奴隸歷史的場所」。

雕塑藝術家Kwame Akoto-Bamfo的作品「媽媽，我的手受傷了」（Mam...
雕塑藝術家Kwame Akoto-Bamfo的作品「媽媽，我的手受傷了」（Mama, I hurt my hand)。(美聯社)

史蒂文森說，他將雕塑公園視為一個敘述真相的空間，一個可以誠實面對歷史發展所欲遮掩部分的場域；但他也認為，這裡終將是個充滿希望的地方。

雕塑藝術家Sandrine Plante的作品「如果…」（WHAT IF…,）。...
雕塑藝術家Sandrine Plante的作品「如果…」（WHAT IF…,）。(美聯社)

該公園佔地17英畝，坐落於阿拉巴馬河(Alabama River)蜿蜒的河岸與鐵軌間；19世紀，靠著水、陸運輸將人們運往該市的奴隸市場。遊客可乘船抵達，一探當年運送、販賣人口的路線。

雕塑公園包括雷伊(Simone Leigh)等藝術家的主要作品，她的創作「磚屋」...
雕塑公園包括雷伊(Simone Leigh)等藝術家的主要作品，她的創作「磚屋」(Brick House)是座16英尺高的黑人婦女半身銅像，矗立在公園入口處，彰顯強大的力量。(美聯社)

雕塑公園包括雷伊(Simone Leigh)等藝術家的主要作品，她的創作「磚屋」(Brick House)是座16英尺高的黑人婦女半身銅像，矗立在公園入口處，彰顯強大的力量。

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