封面故事／肯亞獵奇 善用網路資訊

獵遊車近觀飽食後懶洋洋的群獅。(作者提供)

到非洲獵遊，是許多人的夢幻之旅，去哪裡？何時去？如何準備？充滿了太多變數。

事前充分準備，減少事故發生，讓肯亞獵遊之旅成為醫生難忘的回憶。(路透)

筆者計畫到非洲獵遊，計畫多年，許多行程安排跨度過大又複雜，一直拖延。後來，縮小獵遊範圍，以塞倫蓋提(Serengeti)草原為主，但草原位在肯亞和坦尚尼亞兩個國家境內，由於跨國境旅遊費用高、天數多，最後決定僅到獵遊旅遊比較成熟的肯亞，才實現多年的心願。

兩階段征服草原

筆者的肯亞獵遊分兩個階段，第一階段到肯亞西南部的馬賽馬拉草原(Masai Mara)獵遊，馬賽馬拉是塞倫蓋提的一部分，位於肯亞境內。第二階段則到肯亞東南部的安博塞利國家公園(Amboseli National Park)獵遊，安博塞利國家公園位肯亞和坦尚尼亞的邊界上，在非洲第一高峰吉力馬札羅山腳下。這兩個地區，景色不同，群居動物也不一樣。行程最後定下來一共七天，以肯亞首都奈洛比(Nairobi)為進出門戶。

奈洛比是東非的大都會 ，聯合國許多的機構設置於此，國際班機的選擇性較多，我們從洛杉磯搭阿聯酋航空，經杜拜到奈洛比；在杜拜，航空公司安排入境休息一晚，稍減旅途勞累。

入境肯亞時，會檢查黃熱病相關文件，所以到非洲旅行前，一定要打相關預防針，並帶防瘧疾和腹瀉藥。抵肯亞後，機場離市區約30分鐘車程，我們搭Uber前往旅館，當地以英文為主要語言，和Uber司機溝通沒問題。

蒐集資訊多比較，挑選喜愛的飯店入住，為肯亞行加分。(路透)

DAY 1：

我們住在市區的Movenpick旅館，這是國際連鎖飯店。旅館旁，有幾家不錯的餐廳，史丹福大學畢業、在奈洛比工作多年的Michael，特地推薦Beit e Selam餐廳給我們，這是以非洲菜系為主，相當有特色。

DAY 2：

早上8：30，當地導遊到旅館解說行程。Bob是我在肯亞馬賽馬拉獵遊的導遊，經驗豐富，處事不疾不徐，熟知動物的習性，全團六位遊客在他的照顧下，非常開心。下午在Lake Elementaita湖邊保留地獵遊。

晚上住宿Lake Elementaita Mountain Lodge。旅館位山腰，山下的湖景、翠綠的山巒美不勝收。進出旅館的山路，顛簸崎嶇。

除了獵遊，在肯亞還可乘熱氣球觀賞草原日出。(路透)

乘熱氣球 賞日出

DAY 3：

在肯亞的獵遊，一天有兩個時段，一是清晨，二是傍晚，都是動物外出活動時間。

上午我們在Lake Elementaita獵遊後，就驅車前往馬賽馬拉，中午入住Pride Inn Mara Camp休息。

Pride Inn Mara Camp安排旅客住在帳篷裡，每一帳篷都有獨立的衛浴設備，非常舒適，帳篷散在營區內，為防猴子騷擾，從用餐和公共活動處回到帳篷，都有馬賽人陪同。

DAY 4：

早上、下午我們參加了不同的獵遊。除獵遊，還可以乘熱氣球，在清晨觀賞草原日出，在草原上享受早餐。

旅館也安排了中午參觀馬賽人村莊，了解馬賽人的生活和文化。

Pride Inn Mara Camp在晚餐後，在酒吧區安排了音樂節目，歌手水準不差。

在長頸鹿公園，每一位遊客都想在此和長頸鹿近距離照一張相，甚至和牠親吻一下。(路透)

訪非洲必看「遠離非洲」

DAY 5：

離開馬賽馬拉， 我們回奈洛比，沿途參觀了凱倫布里克森莊園(Karen Blixen Museum)，這位丹麥作家寫的「遠離非洲」已成經典小說，海明威說如要了解非洲，必看此書，小說還拍成電影。凱倫布里克森在肯亞種植咖啡 ，在莊園可品嘗肯亞特色咖啡。

我們接著到長頸鹿公園，每一位遊客都想在此和長頸鹿近距離照一張相，甚至和牠親吻一下。公園裡有肯亞最奢華的旅館，必須幾個月之前訂房。

奈洛比是貧富差距懸殊的城市，我們多次經過奈洛比貧民區，這是非洲最大的貧民區，也是觀光景點，西方人對這地區的獨特文化非常關注，但不宜一人獨行進入貧民區。

DAY 6：

我們獨自安排到安博塞利(Amboseil)國家公園獵遊，出發前在網上訂了住宿營區Kibo Safari Camp Amboseil。

另外，透過旅行社安排了一位司機，送我們到安博塞利營地，還帶我們去兩次獵遊。

Kibo Safari Camp Amboseil營區設備好，餐飲服務佳，入住後，費用包含三餐。

DAY 7：

早上獵遊完畢，我們回到奈洛比已是傍晚。準備搭乘隔日零晨4點多的飛機到開羅。從市區開車進入機場，在離機場不遠處要下車接受安檢。我們住機場旁的Hilton Garden Inn Nairobi Airport旅館，搭旅館的車子，不需安檢，就進入機場，非常方便。

總結：