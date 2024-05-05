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每周一書／錢復回憶錄 台灣政經外交縮影

每周一書
(世界書局提供)
(世界書局提供)

台灣的「外交才子」錢復家學淵博，自幼即受胡適、傅斯年、父親錢思亮等大師教誨。艱困抗戰年代的求學過程，是錢復一生難以忘懷的經歷，來台後就讀於建中、台大，再遠赴耶魯大學深造，養成錢復博學強記的過人之處，更是他日後得以做出跨領域貢獻的關鍵。

40餘年公職生涯，錢復走過中華民國四位總統蔣中正、蔣經國、李登輝和陳水扁的年代，對外擔起多項與國際社會接軌的任務，見證中華民國在戰後於國際舞台求存圖強之血淚史；對內則參與台灣經濟起飛、民主變革等重大轉型時刻。

錢復的一生，就是近代中華民國政經外交的縮影，他翔實記錄大時代下的國際局勢與政治波濤，他見證中華民國外交與內政最重要的40年。

《錢復回憶錄 · 卷一：1935-1979外交風雲動》，記載錢復的家世出身、求學經歷、初入公職服務的過程，以及在外交、新聞界奮鬥的種種奉獻。在早年的公職生涯中，錢復在外交戰場的拚搏，讓中華民國即使歷經退出聯合國、中美斷交等重大事件，依然能在國際社會站穩腳步、穩健發展，是台灣當代外交史中重要的關鍵人物。

《錢復回憶錄 · 卷二：1979-1988華府路崎嶇》，記述錢復如何以外交專長，修補中美斷交後的雙方關係，其中包括擔任駐美代表期間的努力經營，在軍購案上的溝通貢獻和經貿談判等皆為本卷重點。無論國際情勢如何變化，錢復均以外交上的專業學養，使中華民國能在詭譎多變的外交局勢中，站穩一席之地。

《錢復回憶錄 · 卷三：1988-2005政經變革的關鍵現場》，以宏觀角度爬梳台灣在1988-2005 年間的關鍵政經及外交發展，內容依據他歷年工作所累積的文件、函件、筆記以及日記，加上親身參與的聽聞與對話，經過近15年的撰寫，克服中風復健等歷程，終於完成這本珍貴的回憶錄，以第一手史料及觀點，並收錄近百幅珍貴照片。

《錢復回憶錄 · 卷四：2005-2023退而不休的使命傳承》，人生如何發光發熱？錢復以其精彩的退休生活，為生命寫下精彩的篇章，更為年輕的一代樹立可敬的典範。本書由錢復親撰，內容涵蓋其2005-2023退休後的生活點滴。此外，本書收入多封未曾曝光的珍貴書信，是錢復深切的家國憂思，亦是他對台灣的無私諫言。

(本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-445-2665轉1)

中華民國 退休 耶魯大學

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