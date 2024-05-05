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新聞眼／戰火下的加薩開齋節 「我們不好」成居民問候語

轉角24小時
2024年4月10日的拉法，巴勒斯坦人在法魯克清真寺廢墟前進行開齋節祈禱。（路透）
2024年4月10日的拉法，巴勒斯坦人在法魯克清真寺廢墟前進行開齋節祈禱。（路透）

「現在感覺不像開齋節，因為沒有美好氣氛...我希望戰爭可以停止，我可以回家。」加薩於2024年4月10日迎接為期三天的開齋節，但在戰火肆虐下，超過170萬名流離失所的加薩難民已經無法真正慶祝這一年一度的重大節日。

家園房屋被毀、糧食短缺、甚至家人已經葬身在砲火之中，原本喜悅的節慶蒙上了傷痛的陰影，這是一個與大多數加薩居民記憶不同的開齋節。「我們不好」(We are not fine)已經成為加薩居民之間的開齋節問候語，許多人只能待在避難帳篷裡過節，然而，仍有許多人聚集被毀的清真寺祈禱，祈禱戰爭停止，祈禱回家，祈禱下一個開齋節時能夠重拾往日歡愉。

開齋節是穆斯林的重大節慶，在經歷完一個月的齋戒之後，穆斯林會舉行盛大慶祝活動，家人朋友團聚享用大餐、長輩會給小孩糖果、巧克力之類的禮物或金錢，但對加薩的巴勒斯坦人來說，開齋節的歡樂已被悲傷取代，戰爭的痛苦陰影猶如烏雲聚頂。

在加薩居民之間、還有社群媒體，「我們不好」(We are not fine)成了開齋節的問候語；自10月7日哈瑪斯向以色列發動突襲，造成約1200人死亡，並劫走約250名人質，隨後以色列對加薩發動大規模報復攻擊。據加薩衛生部統計，至今已造成超過3萬3400人喪生，其中大多數是婦女和兒童；而聯合國也估算，約有170萬加薩居民被迫逃離家園、流離失所，當中一半都是兒童，而面臨飢餓危機的有110萬人，加上醫院被毀、藥品短缺，加薩陷入嚴重人道危機。

●銀行崩潰 糖、鹽都成奢侈

加薩居民就在一片斷壁殘垣和戰爭恐懼之中迎接開齋節，城市裡的基本生活用品無一不缺，許多人依靠柴火或是簡便瓦斯爐烘烤大餅，加上人道主義機構從埃及運來的罐頭食品生存，糖、新鮮水果、蔬菜、鹽都是極為罕有的奢侈品，銀行服務也已崩潰，導致許多人即使帳戶裡有錢，也無法領出現金花用。

以色列早已在加薩戰爭初期屆就切斷電力供應，砲火也破壞了大部分的電力基礎建設；被允許進入加薩的燃料量極少、不足以啟動使用發電機，而在交通工具方面，驢車已經取代汽車，成為加薩居民的主要交通工具。

超過100萬人為了逃離北部地區的轟炸，而湧入加薩南部與埃及接壤的拉法(Rafah)，但以色列4月7日證實自加薩南部撤軍、準備打擊哈瑪斯在拉法的據點，使得拉法的居民與難民在這個開齋節時，仍深陷以軍即將發動攻擊的恐懼。

●親友永別 回家成幻想

一名與家人一起逃到拉法的12歲女孩蘇魯爾(Jana Muhammad Sorour)接受《衛報》訪問時表示：「現在感覺不像開齋節，因為沒有美好氣氛，我們沒辦法買新衣服和糖果，也沒有像以前那樣聚在一起。我希望戰爭可以停止，我可以像以前過開齋節時一樣拿到衣服和糖果，最重要的是，可以回家。」

35歲的母親瓦巴(Islam Wahba)，也在家園毀於空襲後，逃到拉法，她的丈夫和六名親人都已在戰爭中喪命。瓦巴前往嚴重受損的清真寺參加祈禱，她說：「當祈禱開始時，我也開始哭泣，因為這是我第一個沒有丈夫和其他死去家人陪伴的開齋節。當我的孩子們醒來時，他們看著父親的照片並祝他開齋節快樂...這不是開齋節，不可能是。」

湧入拉法的難民只能棲身已經變得非常擁擠的學校、或者是住在帳篷內——聯合國表示，自從10月加薩戰爭爆發以來，加薩有70%的房屋已經被毀。

另一名逃到拉法的7歲女孩阿姆爾(Tala Abu Amr)也說：「去年的開齋節，我們一起玩、一起慶祝、一起開心，但這個開齋節，沒有玩具、也沒有朋友可以一起玩，我的朋友們都死了。」

巴勒斯坦人醫療援助組織(Medical Aid for Palestinians)執行長沃德(Melanie Ward)在4月10日到訪拉法之後如此形容：

●急需援助 孩子街邊乞討

「援助完全不夠，拉法的每個人都生活在絕對的絕望和恐懼之中，成千上萬人擠在一起、沒有乾淨水，到處都是未經處理的汙水，孩子們拿著平底鍋在路邊乞討食物。」

仍有人聚集在清真寺進行祈禱，願望是戰爭盡早結束，原居加薩城的難民阿爾赫魯(Mostafa Alhelou)表示，他和其他人堅持在被毀的法魯克清真寺(Al-Farouq mosque)祈禱，「這樣全世界都知道我們正在堅守我們的清真寺，我們的土地，我們的國家。希望下一個開齋節，我們能在加薩城慶祝，在我們熟悉的清真寺裡祈禱。」

還有一名從加薩城逃到拉法的40歲母親薩基克(Abir Sakik)，目前居住在帳篷裡，雖然沒有製作蛋糕和糖果的原料，但仍用碎棗為孩子做甜點，試著營造開齋節的節慶氣氛，她說：「我們已經受夠戰爭和破壞了。」

2024年4月10日，拉法難民營中的巴勒斯坦人進行開齋節祈禱。（歐新社）
2024年4月10日，拉法難民營中的巴勒斯坦人進行開齋節祈禱。（歐新社）

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