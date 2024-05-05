談藝／藝術+自然 英式古宅變童話屋

大膽的色彩碰撞和自然元素十分驚艷。（記者朱敏梓／攝影）

被稱為「全國歷史最悠久、規模最大」之一的「翻新豪宅展」---南加巴沙迪那展示屋（Pasadena Showcase House）於4月21日起向公眾開放。今年的巴沙迪那展示屋選中並改造了波特丹尼爾斯莊園（Potter Daniels Manor），由27位來自洛杉磯地區的優秀設計師，為這座英式都鐸復興風格的住宅賦予全新的風格。

翻新豪宅展 設計師揮灑

與過去的巴沙迪那展示屋一樣，每一個房間擁有不同的設計，富有想像力的設計師陣容賦予每個角落、縫隙和空間獨特的風格； 一流的材料、手工製作的家具、引人注目的藝術品和其他令人愉悅的細節，為這座大型建築的每個房間增添了風味。進入門廳就彷彿來到了一個華麗又復古的童話世界，挑高的天花板、精緻的水晶燈、牆壁上靈動的金色小鳥、還有手繪壁畫，每一處都透露著設計師的巧思。

華麗的餐廳。（記者朱敏梓／攝影）

色彩大碰撞 明豔又活潑

設計師運用的不同色彩的碰撞也令人印象深刻。今年巴沙迪那展示屋的主題色調為藍色，設計師們在自己的房間內增添了各種充滿趣味的藍色設計，例如臥室幾何形圖案的地磚、樹葉圖案的窗簾讓整個房間顯得十分柔和，營造出舒適的休息空間；日光房的碎花窗簾、綠色沙發和淡藍色牆壁的結合，讓人心情愉悅，陽台則採用了大膽的粉色、綠色等多種顏色，明豔又活潑。

在本次巴沙迪那展示屋中，有兩位亞裔 設計師參與了設計。華裔 設計師陳迦明（Chia-Ming Ro）負責設計這座莊園的菜園。根據陳迦明的介紹，她在菜園裡栽種了許多蔬果，例如番茄、藍莓、蔓越莓、彩色蘿蔔等蔬果，還有許多花卉，希望能增添家庭成員間一起種植的樂趣。陳迦明還擺放了幾個頗具巧思的花園工具，例如自動澆水和防止昆蟲的裝置。

陽光房。（記者朱敏梓／攝影）

華裔陳迦明 打造玻璃房

花園中還有一大亮點「玻璃房」，能夠沐浴陽光享受自然，喝茶聊天、看書休息，營造一個私密的空間。

負責圖書館 改造的設計師Jeanne K Chung介紹，由於這座房屋歷史非常悠久，因此她在原先的基礎上，進行了一些改動，原先的圖書館非常的嚴肅和正式，而她希望將圖書館營造成一個更加放鬆的空間，因此她搬走了沉悶的家具，擺放了一張長長的米色沙發和許多有趣的擺件，儘量選用淡色的裝飾，讓整個圖書館看起來更明亮和活潑。JEANNE說，這裡有五子棋、有圖書，但是沒有任何的電子設備，希望一家人能夠在圖書館裡享受放鬆的時光。

華裔設計師陳迦明打造的玻璃屋。（記者朱敏梓／攝影）