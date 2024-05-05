談藝／波特丹尼爾斯莊園 總統曾到訪

2024年被選為「巴沙迪那展示屋」的波特丹尼爾斯莊園曾是多部電影、電視節目的拍攝地。（巴沙迪那展示屋協會）

2024年被選為「巴沙迪那展示屋」的波特丹尼爾斯莊園（Potter Daniels Manor）擁有重要的歷史背景，它被入選為巴沙迪那市地標之一，曾是多部電影的拍攝地，就連美國總統也曾到訪。

這棟始建於1902年的住宅由巴沙迪那的先驅建築師約瑟夫·J·布利克（Joseph J. Blick）打造，是芝加哥 富商妻子Gertrude Potter Daniels及其家人的「冬日住所」，當時花費了1萬5000元。僅僅三年後，這棟住宅便轉讓給了礦業大亨夫人Susanna Bransford Emery Holmes，她花費了3萬7000元，聘請了巴沙迪那Playhouse的建築商，打造了這棟英國都鐸復興風格的豪宅。

這座宏偉的住宅位於一英畝多的地塊上，擁有三層的大閣樓，其風景如畫的傳統外觀帶來了經典童話屋的魔力。優雅的外立面主要覆蓋著磚砌外牆，一個引人注目的雙層鉛玻璃窗突出其中，營造出一種浪漫而古老的感覺。

波特丹尼爾斯莊園對許多人來說並不陌生，因為它曾是多部電影、電視節目和廣告的拍攝場地，電影如「埃莉諾和富蘭克林」、「小迷糊闖七關」，以及電視節目「McCloud」、「獵鷹一族」和「量子跳躍」都曾在這座莊園取景。許多名人也曾到訪於此，例如美國前總統羅斯福（Franklin Roosevelt）。