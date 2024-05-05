我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法國世界報社論：不能把習近平當朋友 馬克宏不應抱幻想

凱特王妃抗癌超煎熬？友人驚曝：看了很心碎、像走在地獄

談藝／波特丹尼爾斯莊園 總統曾到訪

記者朱敏梓
2024年被選為「巴沙迪那展示屋」的波特丹尼爾斯莊園曾是多部電影、電視節目的拍攝地。（巴沙迪那展示屋協會）
2024年被選為「巴沙迪那展示屋」的波特丹尼爾斯莊園曾是多部電影、電視節目的拍攝地。（巴沙迪那展示屋協會）

2024年被選為「巴沙迪那展示屋」的波特丹尼爾斯莊園（Potter Daniels Manor）擁有重要的歷史背景，它被入選為巴沙迪那市地標之一，曾是多部電影的拍攝地，就連美國總統也曾到訪。

這棟始建於1902年的住宅由巴沙迪那的先驅建築師約瑟夫·J·布利克（Joseph J. Blick）打造，是芝加哥富商妻子Gertrude Potter Daniels及其家人的「冬日住所」，當時花費了1萬5000元。僅僅三年後，這棟住宅便轉讓給了礦業大亨夫人Susanna Bransford Emery Holmes，她花費了3萬7000元，聘請了巴沙迪那Playhouse的建築商，打造了這棟英國都鐸復興風格的豪宅。

這座宏偉的住宅位於一英畝多的地塊上，擁有三層的大閣樓，其風景如畫的傳統外觀帶來了經典童話屋的魔力。優雅的外立面主要覆蓋著磚砌外牆，一個引人注目的雙層鉛玻璃窗突出其中，營造出一種浪漫而古老的感覺。

波特丹尼爾斯莊園對許多人來說並不陌生，因為它曾是多部電影、電視節目和廣告的拍攝場地，電影如「埃莉諾和富蘭克林」、「小迷糊闖七關」，以及電視節目「McCloud」、「獵鷹一族」和「量子跳躍」都曾在這座莊園取景。許多名人也曾到訪於此，例如美國前總統羅斯福（Franklin Roosevelt）。

芝加哥

上一則

人物／華女道具師闖好萊塢挖寶 常遇國際巨星

下一則

談藝／藝術+自然 英式古宅變童話屋

延伸閱讀

還沒勝選…川普經濟策士已內鬨 各派系亂放話、高層頭痛

還沒勝選…川普經濟策士已內鬨 各派系亂放話、高層頭痛
蓋洛普新民調：81歲拜登成為最不受歡迎總統

蓋洛普新民調：81歲拜登成為最不受歡迎總統
經營逾半世紀 香港老牌總統戲院熄燈

經營逾半世紀 香港老牌總統戲院熄燈
香港老牌總統戲院不敵時代變遷 經營半世紀宣布停業

香港老牌總統戲院不敵時代變遷 經營半世紀宣布停業

熱門新聞

美國每年約有五萬人確診罹患帕金森氏症，是僅次於阿茲海默症，為全球第二常見的慢性中樞神經系統退化性疾病，目前全球約有800多萬人口罹患此病。（圖／123RF）

封面故事／他動手術 甩掉帕金森

2024-04-07 14:05
到手財富若不迅速規畫，當心化為烏有。(圖／123RF)

理財百科／賣房大賺？快做4件事留住利潤

2024-04-28 02:19
敷面膜的步驟，先使用化妝水，再用精華液、乳液，若皮膚狀況較為乾燥，可再塗抹乳霜，等候肌膚吸收10至15分鐘，接著便可使用面膜。(本報資料照片)

養生／聰明敷面膜 這些重點、步驟不可不知

2024-04-28 13:25
曼哈頓中央公園櫻桃丘的吉野櫻。（記者張宗智／攝影）

封面故事／請跟我來 紐約賞櫻有地圖

2024-04-28 02:30
足部反射健康法 先暖身放鬆（製表／黃妙雲）

養生／足底按摩紓壓解痛 3族群不適合

2024-04-28 02:06
波卡在我們家生活了15年，留給我們的記憶是永不磨滅的。（作者提供）

家有萌寵／狼口餘生的波卡

2024-04-28 02:17

超人氣

更多 >
5月四生肖轉旺 屬牛邂逅浪漫、他們發橫財速度快

5月四生肖轉旺 屬牛邂逅浪漫、他們發橫財速度快
新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」

新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」
錢包別放這裡…拍美食介紹片 夫妻意外錄下「神偷作案」

錢包別放這裡…拍美食介紹片 夫妻意外錄下「神偷作案」
不撤資就封殺…美國市場太好賺 TikTok與電商「傷不起」

不撤資就封殺…美國市場太好賺 TikTok與電商「傷不起」
網戀女友榨乾51萬元分手 21歲重慶網紅「胖貓」跳江輕生

網戀女友榨乾51萬元分手 21歲重慶網紅「胖貓」跳江輕生