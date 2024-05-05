生活／戴上助聽器 不能再裝聾作啞

助聽器晚上放回充電盒。App打開，可以看到充電是否飽滿。（圖／作者提供）

2023年某秋日下午，我們和一個助聽器中心約好去安裝助聽器（hearing aids）。這天專家把我們訂購的助聽器交給我們，並教我們日常如何穿戴、充電等使用方法。

從這天起，我們開始過和以前比起來很不一樣戴助聽器的日子。我們一回到家，把後門的拉門拉開進房的時候，就聽到拉門吱吱喳喳作響。這聲音屬高頻率，是細碎的聲音，以前都沒聽到，還甘之如飴，完全不知道它的存在。

★聽力測試 量身打造

一個月前，我們來這裡做聽力測驗，他們用儀器測量我們耳朵對不同音頻的靈敏度。根據測驗的結果，他們的電腦把資料輸入到個人的助聽器裡，如果客戶低音聽力佳，那低音就不放大；反之，如果高音聽力差，則高音就放大，矯正其聽力。如此，每位顧客都買到為他專門量身打造的助聽器。

專家也幫我們下載了助聽器的手機應用程式(App )，並與助聽器連接，就可以經由手機，調整助聽器的音量，也可以看到助聽器電池續航力還剩多少。App裡還有幾個特殊的聲音效果，譬如聽音樂時，可以三選一：不加強、加強高音、加強低音等，可以調整的地方不少。

我年輕的時候，曾對音響器材甚為著迷，也愛看音響雜誌。記得有一次看到音響雜誌上的一幅漫畫很有意思，至今難忘。漫畫的場景是一對老夫婦坐在客廳裡，老先生是個音響迷。客廳裡擺著一套昂貴的音響器材，兩側有一對大音箱，每個音箱由上而下的排列，分別為高、中、低三個聲道的喇叭。可是高音喇叭處被拆空，露出一個黑洞。漫畫底下的標題寫著，老太太說：「親愛的，你不必因為自己聽不到，就把高音喇叭拆掉。」諷刺老先生多此一舉。所以我從年輕時就知道人老了，高音的聽覺是會退化的。

幾個月前，老婆開始抱怨她聽力退化，常常覺得別人講話聽不清楚，在兒子、媳婦家更是如此；我則很高興愈老愈能夠「耳根清淨」，因此沒有這方面的抱怨。有一次，老婆去老人中心 做了一個簡單的聽力測試，發現高頻聽力有輕至中度受損(mild-moderate high-frequency hearing loss)，專家介紹老婆去一個正式做聽力測試的專門機構檢查。

我和老婆一起去。我們發現聽力測試處是個賣助聽器的地方，他們提供顧客免費聽力測試。測試結果，老婆的聽力果然惡化，需要戴助聽器矯正。更驚人的是我的聽力，雖然自己完全不覺得有問題，結果比老婆的還差，也需要矯正。這家店賣的助聽器，是醫院級的高檔貨，雖然我們醫療保險 可以資助數千元，他們還要再收取數千元的費用。

老婆有位前同事在另一家聽力中心買到助聽器，雖然也是數千元，卻在醫療保險範圍之內，等於免費。所以我們就轉到這裡，重新從聽力測試做起，一直努力到這天取貨。

達爾文的進化論裡提到「用進廢退」之說，器官若常用則會進化；反之則退化。老人一旦聽力退化，如不矯正，腦部神經受到的刺激減少，聽力退化會繼續。聽力矯正雖然無法逆轉聽力退化，但應可減緩之。不過進化論只是理論，必須有科學實驗才能知道助聽器是否能減緩聽力退化。

★聽覺退化 容易跌倒

最近，約翰霍普金斯大學找了1000位70歲到84歲的老人，連續追蹤三年，比較裝與不裝助聽器者的認知能力退化速度。發現有助聽器的老人，認知退化的速度要比沒有的要少50%。認知退化會導致老人失智。所以助聽器可以減少老人失智症的發生，應是可以確定的。

老人跌倒是個非常嚴重的問題，也容易骨折。研究發現聽覺和老人跌倒的關聯很大，因為大腦內的聽覺神經和管人體平衡的神經是有關係的。一項研究發現40歲到69歲人聽力雖僅輕度(mild)退化而已，跌倒的概率卻可增高三倍。另一項11萬5000人的研究發現，剛被診斷出有聽力受損的人，三年之內，13%會因跌倒而受傷；一般同齡人則是7.5%，幾乎倍增。所以老人聽力退化不矯正，小心會跌倒。

助聽器和蘋果公司推出的藍牙無線耳機（AirPods）功能類似，但也不盡相同。無線耳機價錢大眾化，無法為每個客戶做聽力測驗並量身打造；不過無線耳機聽音樂效果好。助聽器則比較像醫學器材，機器小巧，戴在耳朵裡不易掉出來，也不易看出來。耳朵裡裝了助聽器，無線耳機就不能戴了，正如魚與熊掌不可兼得。

醫療保險有很多種，即使同一家保險也有不同等級，助聽器未必包含在內，要先問清楚。必要時可選不同種的醫療保險，或改變等級，才能享受助聽器的福利。

不久前某夜，我在廚房炒完一盤蔬菜後，就在隔壁的小餐廳用餐。吃飯時，老是覺得後面的廚房有聲音。我以為是廚房裡貓在玩牠的飲水器，可是馬上發現貓就在我的眼前。我循著聲音找去，是瓦斯爐上炒鍋的火，雖開到最小但是沒關掉，炒鍋裡的剩餘湯汁在火上沸騰吱吱作響。如果沒有助聽器，這個高頻率的小聲音是聽不到的。老人爐火忘了關是很可怕的毛病，沒想到助聽器還可以幫上忙。

我戴助聽器後，第一次回診那天的早上，一戴上它，就聽到有沙沙的雜音。我心想今天回診，正好給專家看看機器那裡出毛病。可是我走到隔壁的房間時，雜音就沒了。原來是貓的飲水器裡的水嚴重不足，因此飲水器裡的馬達抽水時發出雜音，水加滿就好了。沒有助聽器，光憑眼睛，是不容易看出水不夠。所以，我才發覺助聽器對日常生活真的很有幫助。