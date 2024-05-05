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養生／快速減肥、口腔不乾淨 恐罹患心臟病

編譯王郁婷
心臟科醫師提醒，快速節食會造成心血管負擔，有研究顯示飲食習慣突然且極端的改變，會導致心臟功能惡化；示意圖。(圖／123RF)
心臟科醫師提醒，快速節食會造成心血管負擔，有研究顯示飲食習慣突然且極端的改變，會導致心臟功能惡化；示意圖。(圖／123RF)

吸菸和過量飲酒，會影響心臟健康，這是眾所周知的事實，但有些看似不起眼的日常習慣或狀態，其實也在殘害心臟健康，包括快速減肥、缺乏某些營養素、刷牙的頻率、咖啡的飲用量。心臟科醫師提醒，以下行為可能影響心臟健康，應盡量避免。

1.快速節食或缺乏營養

美國天普大學（Temple University）醫院心臟病科主任 Daniel Edmundowicz博士說，人們常自以為飲食健康、均衡，卻沒料到有些看似健康的飲食，其實正在為心臟病「鋪路」。

他舉例，常看到堅持低膽固醇飲食的人，想方設法避免攝取脂肪，包括健康的脂肪也一概不碰。而他們可能攝取過多碳水化合物，雖然這樣的飲食並不會導致膽固醇升高，但會導致體重增加，甚至增加糖尿病的風險。

快速節食也會造成心血管負擔，有研究顯示飲食習慣突然且極端的改變，會導致心臟功能惡化。

2.社會孤立或孤獨

加州普羅維登斯聖約翰健康中心的心臟病專家Rigved Tadwalkar博士說，社會孤立也會對心臟健康產生深遠的影響。最近一項研究發現，與社會隔離的年長女性，罹患心血管疾病的風險增加8%；獨居女性罹患心血管疾病的風險增加5%；同時社交孤立又獨居的人，風險更增加到27%。

Edmundowicz博士說，社會孤立會導致憂鬱，憂鬱也是心血管疾病的危險因素。

3.牙齒健康狀況不佳

牙齒問題如牙齦不健康和蛀牙，會增加血液中細菌感染的風險。Tadwalkar博士說，口腔中的細菌很容易傳播到血液中。最近的研究還發現，定期清潔牙齒與心臟健康有密切關係。Edmundowicz博士指出，牙齦炎和口腔健康狀態不佳，長期處在發炎狀態下，可能使膽固醇升高、發生血管斑塊剝落等心血管問題。

4.服用部分藥物

已發現有部分藥物會引發心血管問題，例如注意力不足（ADHD）過動症藥物，會刺激神經系統，並導致心率和血壓升高。

具有利尿作用的藥物，可以降低血壓，對於天生有低血壓的人，可能導致頭暈等症狀。有些保健食品也可能與處方藥物相互作用，對心臟產生破壞性影響，因此在服用保健食品、維生素補充劑之前，建議與醫師討論。

5.攝取過多咖啡因

咖啡通常對心臟是安全的，甚至有保護作用。研究顯示，每天喝兩杯咖啡對心血管有益，但攝取過多咖啡因則會產生負面影響，使心跳加速，導致血管收縮、血壓升高；如果有心律不整問題，高劑量的咖啡因也可能誘導其發作。

300到400毫克的咖啡因，通常被認為是安全的，超出之後，則會產生連串負面影響。研究更顯示，與過濾式（filtered coffee）相較，未經過濾的咖啡（如法壓壺）更可能引起膽固醇升高。Tadwalkar博士指出，一般來說，咖啡愈黑，對身體愈健康。

6.長期處於壓力

當身體長時間處於「戰或逃」的狀態，腎上腺素長時間釋放，會導致身體發炎，間接引發血壓升高、高膽固醇、肥胖、胰島素抗阻紊亂。慢性壓力還會增加全身凝血風險，如果在已狹窄的動脈中形成血栓，就會導致心臟病發作。

壓力的誘因無所不在，這些觸發因素不會消失，因此學習管理、紓解壓力的方式非常重要，Tadwalkar博士建議進行冥想、瑜伽、運動和自己喜愛的嗜好，都有助緩解壓力。

7.睡眠過多或太少

多數人每晚需要七到八小時的睡眠，睡眠過多或太少，都可能導致心血管問題。當然這不只和睡眠時數相關，睡眠質量也很重要。高品質的睡眠有利心臟健康，長期睡眠品質低下則與高血壓、膽固醇升高和動脈粥狀硬化有關。(資料來源╱美國赫芬頓郵報)

口腔中的細菌很容易傳播到血液，進而影響心臟健康。(圖／123RF)
口腔中的細菌很容易傳播到血液，進而影響心臟健康。(圖／123RF)

咖啡 心臟病 心血管疾病

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