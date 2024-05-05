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醫藥／淚液出問題 點人工淚液治標不治本

楊雅棠
近年來3C產品使用量增加，罹患乾眼症的人也愈來愈多。(本報資料照片)
近年來3C產品使用量增加，罹患乾眼症的人也愈來愈多。(本報資料照片)

人的眼淚不只是情緒的表現，在哭泣、高興時流眼淚，也是保護眼睛的關鍵要素。眼科醫師表示，人一分鐘約眨12次眼睛，眨眼的時候必須靠淚液當潤滑液。但許多人以為眼淚只是滋潤眼球，事實上眼淚的功用不僅於此；眼淚的成分和血清相似，裡面含有各種抗體、白血球、蛋白質、酵素和離子等，因此也具有保護眼睛的作用。

台灣馬偕醫院眼科主治醫師鄭惠川表示，淚液由外而內共三層，分別是脂肪層、水層和黏液層，維持眼睛濕潤，而維持眼球表面光滑，也能讓光學表現更好。若其中一層分泌不足或不穩定，就可能造成角膜破皮或發炎，造成乾澀、畏光等症狀。

台灣的中國醫藥大學新竹附醫眼科主任陳瑩山說，通常會用幾滴染劑滴到眼中，眨幾次眼睛，看淚液表面的破損狀況，來觀察淚水的穩定度。而他將淚液比喻成臭氧層，地球外圍受臭氧層保護，避免紫外線直射；因此當淚液減少，就像出現破口，可能造成角膜受傷。

近年來3C產品使用量增加，罹患乾眼症的人也愈來愈多。鄭惠川表示，不論是盯著電腦或是開車，因需要維持專注「盯著看」，大腦會抑制眨眼，淚液蒸發也就容易發生乾眼症。另外，年齡、疾病史、停經後女性、自體免疫疾病患者也是乾眼症高風險群。

許多人以為點人工淚液就能改善，但事實上這樣只是治標不治本，甚至可能因為過度使用，將原本的淚液沖刷掉。陳瑩山說，由於淚液的成分和血清相似，如果三高未控制好，血中油脂過高產生「血濁」，也會讓淚液變少、變差。因此最好的治本方式是將三高控制好，以及多食用富含Omega-3的食物。

乾眼症四級 治療方式不同

鄭惠川則表示，乾眼症根據嚴重度有不同治療方式，第一級輕度乾眼症，主要是淚液層不穩定，視力有時清楚、有時模糊，可使用人工淚液，搭配熱敷按摩緩解症狀。

第二、三級中度乾眼症，會開始出現畏光、視力模糊的情形，主要是因為角膜和結膜過於乾燥，受到損傷。這時除了人工淚液外，也可使用抗發炎藥物、凝膠、病人血清提煉的眼藥水來治療症狀，並可使用環孢靈素刺激淚液分泌。

第四級重度乾眼症，已出現角膜潰瘍，因此有時也必須接受局部免疫抑制劑或手術。

不過鄭惠川表示，會到三、四級乾眼症通常和本身的疾病以及藥物使用有關，因此也必須和原先的醫師討論換藥或是會診尋求更好的治療方式。

由於人工淚液只是作為輔助，讓眼睛暫時不那麼乾澀，該怎麼點才不會過量？陳瑩山建議，可使用單支裝、不含防腐劑的人工淚液，一天使用一支、點四至五次。另外要改善眼睛乾澀的問題，也可在晚間洗完澡後，用毛巾熱敷眼睛或使用熱敷眼罩十分鐘，加強血液循環，運走廢棄物，讓眼淚流通、順暢。

三高

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