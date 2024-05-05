娛樂／傳銷入戲深 蔣勤勤被「瘋魔異化」

「草木人間」電影海報。（取材自豆瓣電影）

由顧曉剛執導，吳磊、蔣勤勤領銜主演的中國電影「草木人間」早前上映，蔣勤勤在片中飾演一位深陷傳銷陷阱的母親吳苔花，在現實世界得不到尊重的她，在傳銷假象中得到認可，並且越陷越深。片中她有一場極致癲狂的戲，飾演苔花兒子何目蓮的吳磊形容拍完那場戲「像做了一場全麻手術」。

蔣勤勤也憑藉該角色獲得第17屆亞洲電影大獎最佳女主角，入行多年，她覺得自己終於有了一部拿得出手的電影代表作。在蔣勤勤看來，人到中年其實是女演員最寶貴、最好的時候，現在正是她們演技比較游刃有餘的時候，只要有一個好的角色，她們就能抓住機會發光。

2021年，蔣勤勤、陳建斌夫婦參加了一檔綜藝節目「妻子的浪漫旅行」，節目組讓妻子進入鏡子屋，給丈夫留下一段深情獨白。蔣勤勤改編了陳建斌在「喬家大院」中的台詞：「做了一個夢，我夢見變成了一陣風，颳來颳去……」導演顧曉剛正是看了這個片段，覺得她是自己要找的演員，才決定找蔣勤勤出演「草木人間」中的吳苔花。

巧合的是，在顧曉剛向她發出邀請的一周前，蔣勤勤剛好好看了顧曉剛的導演處女作「春江水暖」，她很久沒有看過這樣一部具有人文氣息的電影，那種娓娓道來講述一個家庭、一個時代變化的文藝片，正是蔣勤勤喜歡的類型。

在沒見到顧曉剛之前，蔣勤勤感覺這種風格應該出自一位老導演之手，沒想到他是那麼年輕的一位導演，蔣勤勤如此評價第一次合作的顧曉剛：「他很有書卷氣，說話很溫柔，但是溫柔背後有很大的力量。」

拿到「草木人間」劇本後，蔣勤勤覺得故事寫得很豐富完整，像文藝片裡的劇情片，劇情片中的文藝片。她看到的第一版劇本，戲劇衝突和情節設定要比最後版本更激烈，吳苔花到最後有點像武俠片中的人物了，「我聽導演說，當時在定這個角色的時候，他希望女演員身上有一股俠氣，最後還有一場動作戲，但是後來被拿掉了」。

陳建斌除了在片中客串「老錢」一角，也擔任該片的藝術總監，蔣勤勤透露，陳建斌發揮的作用多是跟導演之間的交流。她和先生沒有花太多時間探討角色，陳建斌更多的是對蔣勤勤的鼓勵，要相信自己沒問題。蔣勤勤說，她飾演的採茶女是一個比較「落地」的人物，加上部分演員是真實採茶女客串，他曾說：「你要跟她們融合在一起，還不能顯得突兀。」

蔣勤勤在「草木人間」詮釋的採茶女十分「落地」，逐漸落入傳銷陷阱後又表現得極致癲狂。 。（取材自豆瓣電影）

傳銷大會太真實 被群演檢舉

片中，吳苔花深陷傳銷泥潭，導演詳細地描寫傳銷組織內部運作以及如何洗腦別人的內幕，開拍前，蔣勤勤看顧曉剛拍攝的紀錄片，看到現場人們的真實狀態。關於傳銷的戲分，前後拍攝了大概有半個月，蔣勤勤說，天天在那個環境裡，被那些傳銷話術影響，不自覺的就會進入到營造的氛圍裡。

蔣勤勤透露，當時拍攝傳銷戲時，只有少數的主演和特邀演員知道是拍戲，很多群眾演員，都以為是來參加一個傳銷大會。有一次，劇組被舉報，覺得在做違法的事情，警察都來了，最後劇組出面才把事情解釋清楚。

「草木人間」劇照。（取材自豆瓣電影）

片中，有一場蔣勤勤和吳磊在雨中的對手戲，蔣勤勤飾演的吳苔花深陷傳銷陷阱無法自拔，吳磊飾演的目蓮試圖喚醒母親，這對戲中的母子將內心最壓抑的情緒釋放了出來，碰撞出極具張力的戲劇衝突。

拍這場戲時，已經是拍攝中後期，蔣勤勤覺得，這個人物就像長在自己身上一樣。因為前面已經有那麼多戲一直在為角色做鋪墊，包括傳銷的戲，本身就很瘋狂很魔幻，這個人物在那個狀態裡已經被異化了。 蔣勤勤說：「就好像自然而然發生了一樣，故事已經推到那裡了，就變成了你唯一的一個表達方式，感覺你被吳苔花帶走了，那一刻她就是那麼瘋狂」。

蔣勤勤很理解角色走向瘋狂背後的原因。吳苔花之所以願意生活在假象裡，是因為在傳銷組織裡得到了尊重和認可，而現實世界始終將她向外推，先是被老公拋棄，之後被情人老錢的母親趕了出來，而老錢又很懦弱，不敢站出來保護自己的女人。很多情緒會作用在吳苔花，她會在橋下面吶喊，對生活的不滿在那個時候都會釋放出來。

在蔣勤勤看來，這種情緒爆發的戲最不能排練，因為會很傷演員的身體和情感，大家前期大概會把戲的位置走一遍，台詞過一過，各方面都配合得十分緊密，這種戲反而拍得比較快，不會拍很多遍。吳磊形容拍這場戲的感受「像做了一場全麻手術」。

有網友看過「草木人間」中蔣勤勤那場癲狂表演後，想到了「小丑」（Joker）裡的瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix），蔣勤勤笑稱拿自己跟菲尼克斯比，是莫大榮幸，當時拍的時候並沒有想那麼多，現在回頭看都很吃驚，「我看到花絮裡，我拍完那場戲之後，還在那跳舞」。

吳磊（左）和蔣勤勤在「草木人間」飾演母子。（取材自豆瓣電影）

「人到中年 女演員最好時光」

今年3月，蔣勤勤以「草木人間」中吳苔花這一角色拿下第17屆亞洲電影大獎最佳女主角，蔣勤勤很欣慰，覺得自己的表演被看到了，「入行這麼長時間，我都沒有一個像樣的電影作品，我覺得是一個遺憾。這次終於在電影上有一個角色能夠被肯定，還挺高興的，也算是給母校交一份作業」。

蔣勤勤畢業於北京電影學院，對電影始終保有一份執念，雖然之前也拍過一些電影作品，但在人物的表達上，相對還是吳苔花這個角色更豐滿。

20年前，蔣勤勤主演了一部由廣西文聯主席東西老師的小說「耳光響亮」改編的同名電視劇，同時套拍了一部電影「姐姐詞典」。蔣勤勤稱，這兩部戲真正地開啟了她的「演員觸角」，也讓她收穫了第24屆中國電影金雞獎最佳女主角的提名。

因為電視劇篇幅大，展現的空間多，蔣勤勤更喜歡「耳光響亮」這部電視劇，這部劇真正讓她感受到什麼叫表演，什麼叫在鏡頭前真實地生活，她認為自己是演了「耳光響亮」之後才開竅。

蔣勤勤（左）以「草木人間」中母親吳苔花角色獲得第17屆亞洲電影大獎最佳女主角。丈夫陳建斌（右）在該片也有客串演出。（取材自豆瓣電影）

在蔣勤勤看來，人到中年其實是女演員最寶貴、最好的時候，「她們有了閱歷，對世界、社會、人性都有了豐富的認識，現在正是她們演技比較游刃有餘的時候，我相信一個好的角色給到她們，她們都可以有發揮，但是沒有一個豐富的角色和故事讓她們去展現，這個真的很可惜。

在2017年播出的古裝奇幻劇「九州海上牧雲記」中，蔣勤勤飾演一個狠毒的皇后，演技收穫觀眾一致好評；在電影「小小的我」中，她飾演一位媽媽的角色。蔣勤勤說，這幾年自己積極拍戲，只能在有限的角色裡邊盡可能發揮，但有了家庭孩子之後，她也會對角色做出權衡，如果一個角色沒有好到可以讓她離開家，離開孩子幾個月，她不會接，還是選擇留在家裡。

她說：「我覺得還是要保持初心，除非這個角色真的很打動我，我不慢待它，它也不慢待我。就跟我孩子一樣，我也不能慢待我的孩子、我的家庭，我會權衡它」。

（取材自新京報）