娛樂／「美國內戰」打得火 上映10天就回本

「帝國浩劫：美國內戰」電影海報。（取材自IMDb）

亞歷克斯加蘭（Alex Garland）執導、克絲汀鄧斯特（Kirsten Dunst）主演的「帝國浩劫：美國內戰」（Civil War）以虛構的美國內戰全面爆發為背景，呈現一群記者絕地逃亡的經過。該片由A24影業投資 製作發行，成本約為5000萬美元，已是這家以小眾文藝片見長的獨立電影公司迄今為止的最大手筆投資。

創業11年以來，A24業已成為好萊塢 最具特色的電影公司之一，對粉絲而言，光是「A24出品」這幾個字，便能構成足夠的買票進場的理由；即使作品背後的主創、演員，他們並不熟悉，但既然能被A24看上，就意味著作品本身肯定有其特色，內容夠新鮮或是怪異，值得花錢一探究竟。

更何況，這次的「帝國浩劫：美國內戰」由亞歷克斯加蘭自編自導，看過他過往作品如「人造意識」（Ex Machina，又譯「機械姬」）、「滅絕」（Annihilation）、「們」（Men，又譯「男人」）的觀眾都知道，他和克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）、丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）等好萊塢名導相似，以強烈個人風格見長，因此粉絲眾多。

克絲汀鄧斯特（左）和亞歷克斯加蘭（右）出席「帝國浩劫：美國內戰」宣傳活動。（取材自IMDb）

「帝國浩劫：美國內戰」上映首個周末拿下2571萬美元票房，這項數據遠遠超過2018年「宿怨」（Hereditary，又譯「遺傳厄運」）1350萬美元首映票房的將近一倍，也比業界早先的預期要高出約25%。截至4月21日，全球票房突破5100萬美元，代表它僅用10天時間，票房就超越投入的拍片預算。

除了A24的品牌效應之外，該片在先前的德州西南偏南電影節（SXSW）上全球首映後所引發的媒體關注，以及故事本身的原創性和話題性，都是促成其票房成功的關鍵。目前「帝國浩劫：美國內戰」在電影評分網「爛番茄」上也有82%的新鮮度。

包括「帝國浩劫：美國內戰」在內，算上先前由霓虹影業（Neon）發行的「鬼聖胎」（Immaculate，又譯「無瑕修女」）和由IFC影業發行的「魔鬼深夜秀」（Late Night with the Devil），近期已有三部電影的首映，分別創下了各自出品公司的歷年票房最佳紀錄。雖然這些影片的題材各有不同，具體金額的數字也有差距，但基本目標客群都是美國的年輕觀眾，上述三部片全都是具有原創性的限制級作品，讓市場看到此目標觀眾群所具有的巨大潛力。

電影圈年度商展 片量、明星數銳減

雖然「帝國浩劫：美國內戰」連續兩周坐穩美國周末票房冠軍，但平心而論，第二周以1112萬美元的成績奪冠，顯示出美國票房依舊人氣不足。早前，一年一度的美國國際電影產業大會（CinemaCon）在拉斯維加斯舉行，主辦單位美國影院聯盟繼續信心喊話，不過新任聯盟主席邁克爾奧利里（Michael O’Leary）在開場發言時嚴重口誤，將「我相信電影產業的未來是無限的」說成「有限的」，雖然他很快就做了糾正，但多少還是有些觸霉頭。

而且，持續數日的電影產業大會，雖然也不乏明星光臨，諸如凱文科斯納（Kevin Costner）、楊紫瓊、克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）、巨石強森（The Rock）等都出席了各種活動，雖然也不乏大片亮相，諸如「魔法壞女巫」Wicked: Part One）、「變形金剛初始篇」（Transformers One）、「噤界：入侵日」（A Quiet Place: Day One）；或是各種知名IP的續集，包括「海洋奇緣2」（Moana 2）、「小丑：雙重瘋狂」（Joker︰Folie à Deux）、「神鬼戰士2」（Gladiator 2，又譯「角鬥士2」）等重磅作品也都辦了宣傳活動，但是按照好萊塢媒體的說法，今年與會活動的明星和拿出來公開放映的電影片花，其實相比往年要來得少一些。

原因也很簡單，去年的好萊塢大罷工 打亂了2024年全年的電影計畫，好多人正在趕工拍攝新作，實在分身乏術；可以拿出來和院線人員分享的花絮，數量自然也不如過去了。

甚至，還有記者表示，今年各家電影公司發給媒體的宣傳品、免費禮品都比往年少。看來，三年疫情和大半年的罷工活動，實在是給好萊塢造成不小的衝擊，新電影供應不足，公司收入勢必也受影響，開源節流在所難免。2024年剩下的這大半年，不管是好萊塢的電影公司還是美國的戲院產業，日子還是會相當難過。

（取材自澎湃新聞）