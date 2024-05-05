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料理功夫／豬油拌飯－炒飯版

劉若華
豬油炒飯
豬油炒飯

在台灣的美食界，豬油拌飯是名號響叮噹的古早美味。由於豬油遇熱即融化，傳統作法是在油蔥酥豬油裡拌入醬油，然後澆淋在熱騰騰的白飯上拌勻後食用，以下食譜是筆者依據傳統的架構，另外加入蒜末、提味用的少許白胡椒粉和蔥花，並以大火翻炒做成炒飯，將這道妝點童年的記憶中的美味飯食做了一個新嘗試，成就了另一種美好的交融。

材料：

白米3量米杯、豬油（Lard）2大匙、蒜10瓣、黑豆蔭油（清油）3大匙、鹽適量、白胡椒粉少許、蔥3根。

作法：

1.白米洗淨煮熟放涼；蒜切末；蔥切蔥花，以上備用。

2.將豬油舀入炒鍋，以中小火熱至融化。

3.倒入蒜末慢慢的炒至微黃，淋入黑豆蔭油稍微攪拌。

4.把已放涼的白飯倒入炒鍋，撒入鹽和白胡椒粉，轉大火翻炒均勻，熄火。

5.立即趁熱拌入蔥花翻炒即成。

小叮嚀：

1.炒飯用的米飯水分必須少，因此經過冷藏的隔夜飯為佳；亦可使用當日煮熟的米飯，只要煮好後燜上片刻，關閉開關，然後用飯匙將米飯拌鬆、放涼，使水氣散發，米飯就會變得乾爽。另外，炒時用大火翻炒，炒出的飯便會粒粒分明。

2.黑豆蔭油分為清油和膏油兩種，本食譜使用的是清油，只要自己喜歡，選用膏油，甚至一般的醬油皆可。

黑豆蔭油和豬油
黑豆蔭油和豬油

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