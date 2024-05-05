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料理功夫／法式雞肝醬

江碧琪
法式雞肝醬
法式雞肝醬

鵝肝醬用來抹麵包或搭配西式餐點都很好吃，但鵝肝醬價格昂貴，而且以不人道的餵食方式讓人不齒，如果想品嘗這道美味，不妨用雞肝代替鵝肝。雞肝的營養價值高，含鐵質及維生素Ｂ群非常豐富，是補血的最佳食物來源。法式雞肝醬是一種百搭的醬料，可配上藍莓醬或蔓越莓醬，塗在吐司或小餅乾上，也可拌在沙拉或意麵中食用，自製雞肝醬，滋味不比鵝肝醬差。

食材：雞肝300g、牛奶3/4 杯、無鹽牛油3大匙（Tbsp）、白葡萄酒1/4杯、希臘優格3大匙 。

配料：洋蔥丁1杯，蒜3至4瓣、月桂葉1片。

調味料：鹽1/2小匙（tsp），黑胡椒1/4小匙。

作法：

1.將雞肝的血管及筋膜仔細去除乾淨，再用水沖洗，撈起擦乾水分。

將雞肝的血管及筋膜仔細去除乾淨。
將雞肝的血管及筋膜仔細去除乾淨。

2.將雞肝用牛奶浸泡30分鐘去腥，洋蔥切丁，蒜切片備用。

3.將無鹽牛油以小火加熱融化後，放入洋蔥及蒜片，改用中火翻炒5至6分鐘直到洋蔥軟化。

4.放入雞肝拌炒5至6分鐘，再加入白葡萄酒、月桂葉、鹽和黑胡椒混合均勻煮沸，把酒精燒掉。

5.蓋上蓋子，改小火悶煮15分鐘，煮至湯汁收乾即盛起放涼，取出月桂葉。

6.在食物處理機中放入煮好的洋蔥、雞肝，再加入希臘優格打成泥，再倒出放入濾網過篩一次，使其更柔順細滑。

將雞肝醬 倒出放入濾網過篩一次，使其更柔順細滑。
將雞肝醬 倒出放入濾網過篩一次，使其更柔順細滑。

7.將過篩後的雞肝泥倒入容器內鋪平，上面再倒入一層薄薄的融化牛油進行油封，就可放入冰箱冷藏至凝固。

小叮嚀：

1.調味分量可以自行斟酌。

2.白葡萄酒可改用干邑或白蘭地代替，希臘優格可用動物性奶油代替。

3.油封後放冰箱冷藏保存約兩星期，密封冷凍可保存約2至3個月。

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