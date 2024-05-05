娛樂／哥倫比亞影業徽標改版 低調慶百年

索尼釋出哥倫比亞影業100周年的全新徽標。（取材自澎湃新聞）

索尼 影業（Sony Pictures）宣布為慶祝哥倫比亞電影公司（Columbia Pictures）成立100周年，自4月15日至6月3日，在美重映分別由男星陶比麥奎爾（Tobey Maguire）、安德魯加菲爾德（Andrew Garfield）、湯姆霍蘭德（Tom Holland）主演的「三代」共八部「蜘蛛人」（Spider-Man）電影，讓這家誕生於1920年代好萊塢 「黃金時代」的老牌公司，重回大眾視野。

曾經的巨頭 變索尼分支

提到哥倫比亞電影公司，觀眾最熟悉其電影開場前出現的火炬女神片頭。作為曾經的好萊塢八大電影公司之一，誕生於1924年的哥倫比亞是至今為止獲得奧斯卡 「最佳影片」大獎次數最多的電影公司，前後共計有12次，比第二名派拉蒙（Paramount Pictures）多出一次。

擁有如此輝煌的歷史，哥倫比亞原本可以像去年的華納兄弟（Warner Bros.）和迪士尼（Disney）一樣，大肆慶祝一番。不過，哥倫比亞今年的慶生活動似乎並未在業界激出多大水花。除了聯合TCM頻道與標準公司推出百年經典作品線上展映外，只有為火炬女神添上「100」字樣的新徽標，至於重映的「蜘蛛人」電影，其實也並非「血緣最純正」的哥倫比亞出品。

如今的哥倫比亞電影公司，早在1989年就被日本索尼集團收購了，現在是索尼集團旗下的索尼影視娛樂有限公司的分公司。

Join us in celebrating #ColumbiaPictures100 throughout 2024!



Learn more: https://t.co/elqvSU8pZX pic.twitter.com/5zWmhtBYlA — Sony Pictures (@SonyPictures) 2024年1月10日

在目前尚存的「好萊塢五大」紛紛試圖搶占串流媒體市場的當下，只有哥倫比亞的母公司索尼影業始終不為所動，堅持只做供應、不做管道。自2022年開始，索尼影業和Netflix達成協議，將片庫中所有哥倫比亞出品的電影，都授權Netflix在線上發行。目前看來，迪士尼、華納、派拉蒙等幾家，這幾年為強推自己的串流平台，全都大把燒錢，累積不少負債。反倒是佛系的索尼哥倫比亞，索性不蹚渾水，財務壓力也相對小。

火炬女神 原型舉檯燈

追溯起來，哥倫比亞電影公司的前身是由紐約猶太人科恩兄弟（Jack and Harry Cohn）創立的CBC電影銷售公司，基本上屬於家族企業，辛苦經營五年後，並未能獲得太大成功。

1924年，兄弟倆決定將公司重組，並將其更名為哥倫比亞，發想自「哥倫比亞女神」，祂不是出自哪個宗教故事或神話傳說，而是源於發現新大陸的航海家哥倫布（Christopher Columbus）。「哥倫比亞女神」很早就被用來當作美國的擬人化象徵，與「山姆大叔」（Uncle Sam）意義相似、性別不同。也是在1924年，第一個哥倫比亞標誌誕生：羅馬女性戰士的形象，左手拿著盾牌，右手拿著依稀可辨的麥稈。

1924年，哥倫比亞電影公司的初代公司標記。（取材自澎湃新聞）

1928年，哥倫比亞推出新標誌，不再是古羅馬女性，而是身披美國國旗、高舉火炬的女神，火炬散射多道光芒；到了1930年代，女神腳下增加了幾層台階，背後有了天空雲彩背景；1942年，美國國旗法典升級為國旗公法，國旗圖案不可再濫用，火炬女神斜披的國旗就此改成普通素布。

1991年，被索尼收購後的哥倫比亞請來邁克爾迪斯（Michael J. Deas）設計新版徽標，畫家遂委託好友攝影師凱西安德森（Kathy Anderson）先製作照片模板，找來插畫家同事珍妮約瑟夫（Jenny Joseph）來當模特兒。拍攝當天，她們在安德森家中佈置了簡易的攝影棚，身上的罩袍取自家中的床單與簡易布料，火炬則是現成的一盞檯燈。隨後，畫家再參考照片繪製成公司標記，自1993年暑期開始投入使用至今。

最佳影片 含金量最多

放眼哥倫比亞的百年歷史，有多部作品奪下奧斯卡的最高榮譽，1934年，由法蘭克卡普拉（Frank Capra）執導、克拉克蓋博（Clark Gable）和克勞黛考爾白（Claudette Colbert）主演的「一夜風流」（It Happened One Night）橫掃奧斯卡，一口氣獲得最佳影片、導演、男女主角和最佳改編劇本共五項大獎；1938年的「浮生若夢」（You Can't Take It with You）仍由卡普拉執導，獲得最佳影片和導演；1949年上映的「當代奸雄」（All the King's Men）獲得最佳影片、男主角、女配角三座小金人。

哥倫比亞影業1934年首次以「一夜風流」問鼎奧斯卡最佳影片與最佳男女主角大獎，圖為劇照。（取材自IMDb）

1950年代，哥倫比亞共有三部電影拿到奧斯卡最佳影片，由佛瑞德金尼曼執導的「亂世忠魂」（From Here to Eternity）1954年獲得驚人的12項提名，最後贏得最佳影片、導演等共八座小金人。1955年的「碼頭風雲」（On the Waterfront）再獲10項提名，讓哥倫比亞連續兩年成為好萊塢最大得獎者，笑納最佳影片等八項大獎——獲得最佳男主角獎的馬龍白蘭度（Marlon Brando）和哥倫比亞同年出生，今年4月3日百年冥誕。1957年，由英國名導大衛連（David Lean）執導的「桂河大橋」（The Bridge on the River Kwai）獲得八項提名，只有最佳男配角獎花落旁人，囊括包括最佳影片在內的七座小金人。

哥倫比亞到了1960年代同樣有三部電影拿下奧斯卡最佳影片，大衛連的另一部史詩大片「阿拉伯的勞倫斯」（Lawrence of Arabia，1963年）再次橫掃奧斯卡，獲得10項提名，獲得七項大獎；1967年，佛烈辛尼曼（Fred Zinnemann）執導的「良相佐國」（A Man for All Seasons）獲得8項提名，贏得包括最佳影片、導演、改編劇本在內的六項大獎；歌舞片「孤雛淚」（Oliver!，又譯「霧都孤兒」，1969）獲得11項奧斯卡提名，贏得最佳影片等五項，負責該片舞蹈編排的昂納懷特（Onna White）還贏得一座特設的奧斯卡榮譽獎。

「末代皇帝」榮獲1988年奧斯卡包括最佳影片、導演等9項大獎。（取材自IMDb）

經歷1970年代十年的沉寂後，哥倫比亞重整旗鼓，在1980年憑「克拉瑪對克拉瑪」（Kramer vs. Kramer，又譯「克萊默夫婦」）再登巔峰，該片獲得9項提名，贏得五項大獎；1983年，「甘地傳」（Gandhi）獲得11項提名、贏得八項大獎；尊龍1988年演出的「末代皇帝」（The Last Emperor）獲得第60屆奧斯卡最佳影片、導演等9項提名，全部勝出，追平「金粉世界」（Gigi）在1959年的成績。多年之後，才被11項提名全中的「魔戒三部曲：王者再臨」（The Lord of the Rings: The Return of the King，又譯「指環王3」）超越，不過，「末代皇帝」也成了哥倫比亞影業最後一次問鼎奧斯卡，距今已過36年。

1987年上映的「末代皇帝」橫掃隔年的奧斯卡，卻也是發行商哥倫比亞影業最後一次問鼎奧斯卡。（取材自IMDb）

（取材自澎湃新聞）