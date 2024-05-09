松柏之家辦畫展 紀念亞太裔傳統月 逾60作品話移民甘苦

松柏之家多元社區服務中心舉辦亞太裔傳統月畫展。(記者胡聲橋 / 攝影)

松柏之家多元社區服務中心(Homecrest Community Services, Inc, HCS)即日起至17日，舉辦名為「我手寫我心」的畫展，紀念5月亞太裔傳統月。畫展展出30多名繪畫愛好者的60多幅作品，這也是松柏之家為亞太裔傳統月舉辦的首次畫展。

為了探討華裔 美國人作為移民和雙語者的心路歷程，以及一路遇到的酸甜苦辣，松柏之家多元社區服務中心從青少年和老人兩個繪畫班的30多名學畫者的作品中挑出60多幅佳作，籌辦了這一期畫展。畫展包括繪畫作品和攝影作品，繪畫又包括素描、漫畫和現代畫等，組織者希望通過這些作品，刻畫出亞裔美國人的喜悅和悲傷，掙扎和歡欣。

松柏之家執行董事陳偉儀說，每年的亞太裔傳統月，華裔社區都會慶祝，尤其是慶祝華裔在美國取得的成就，他們希望通過繪畫作品和攝影作品，多角度展現華裔的風貌，以及在美國安家落戶所經歷的不一樣的心情。

陳偉儀表示，他們的老年繪畫班和攝影班已經辦了有一段時間了，這次畫展老人們都很踴躍，希望表現出他們最高的水平。最讓她高興的是，他們的青少年班辦了不到兩個月，最後展出的作品也有相當高的水準，陳偉儀還特別稱讚了繪畫和攝影班的老師。

松柏之家的雷怡是這次畫展的主要操辦者，自己也是繪畫愛好者。在畫展開幕儀式上，松柏之家的工作人員特意為雷怡獻上了一束鮮花，感謝她為這次畫展付出的心血。