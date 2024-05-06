亞裔傳統月人物／美國華人博物館館長李汝乾：從功夫認同華裔身分

生長在華埠的第三代華人李汝乾，4月起成為美國華人博物館新任館長。(Karen Zhou攝影，李汝乾提供)

美國華人 博物館(Museum of Chinese in America，MOCA)館長李汝乾(Michael Lee)雖然早已舉家搬遷到布魯克林(布碌崙)，但每逢農曆新年，還是會帶著全家回到曼哈頓華埠 吃吃中餐、漫步在少年時代曾留下過足跡的街道，有時還會「露一手」——在李汝乾展示的一張照片中，他脫下西裝，在農曆新年彩花遍地的華埠擺也街(Bayard St.)上展示中國功夫的招式，引得觀眾歡呼陣陣。

李汝乾4月剛上任成為美國華人博物館館長，他是土生土長的華埠人。他的祖父母1920年代從台山移居紐約，住在華埠茂比利街(Mulberry St.)上的一間公寓，他和父親、兩代人都在這裡出生。李汝乾幼年時，父母移居布魯克林，但還是把華埠的祖父母家當成他的「托兒中心」，白天在布魯克林上學，放學後就乘著公車回到華埠，周末全家會在華埠團聚。李汝乾還記得，祖父善於下廚，他做的粵式菜餚令李汝乾印象深刻。

今年農曆新年期間，李汝乾在華埠擺也街上表演功夫。(Edward Cheng攝影，李汝乾提供)

中國功夫， 是弭平李汝乾與華埠之間物理距離的心理紐帶。李汝乾說，年少時，華埠最流行的是成龍或李連杰主演的功夫武打片，片中呈現的那些動作和英雄主義對於一個華人少年來說格外有吸引力。14歲時，他先在布魯克林的公園中找到學習功夫的場地，此後又進入舞獅學校學習功夫動作。定期前往華埠學習功夫，成了除祖父母家外、李汝乾與華埠產生連結的最佳紐帶，直到成了家有了孩子，他才逐漸減少回華埠的次數。

李汝乾認為，亞裔當今在紐約的處境已有很大好轉，但還達不到完美的程度。(記者許君達／攝影)

李汝乾從小熱愛功夫和舞獅。(李汝乾提供)

李汝乾說，學習功夫除了感覺有趣，也有一定程度的「現實」意義。因為紐約市當年的治安環境並不好，青少年走在街上會擔心被欺侮，而有了功夫「護身」，無論在實戰中能否打退壞人，心裡總也更有自信。隨著年齡的增長，李汝乾發現，功夫不僅有趣，更有著一種與自身存在有關的哲學意義。

「通過功夫，我觸摸到了自己的華裔身分。」李汝乾表示，對於生長在美國的青少年來說，中國功夫的初印象更傾向於「神祕」，然而當他開始有了對身分認同的意識後，他發現，作為華人，這種活動是華人社區非常常見的一個構成元素，因而在逐漸自我發現的過程中，功夫對他的意義也從「神秘」逐漸變得「日常」。

職場「玻璃天花板」仍在

李汝乾同時也強調，雖然在亞裔 占人口總數量15%的紐約市，亞裔正逐漸變得不再像個外來者，但並不意味著美國亞裔的整體處境都已達到完美程度。

他表示，全美亞裔人口僅占5%左右，在一些大城市之外，一張亞裔面孔依舊可能意味著與他早年遭遇相似的疏離與孤獨。而在佛州以及一些地方，禁止中國籍人士購買地產的立法，更是將這樣一種人為製造的隔絕制度化。

在職場方面，李汝乾也表示，對亞裔人口晉升構成隱形障礙的「玻璃天花板」也依舊存在，尤其是在一些老牌的大公司內。不過，以他個人的經驗看，亞裔在一些中小機構或者創業企業內，同樣能得到很好的未來。他自己在職場生涯中一直比較順利，與他一直在規模較小的非營利機構內任職有關係。

（專訪全文請見5月19日「世界周刊」）