家有萌寵／狼口餘生的波卡

波卡在我們家生活了15年，留給我們的記憶是永不磨滅的。（作者提供）

20年前，女兒離開去距我家一個半小時車程的加大爾灣 分校上大學，家裡頓時覺得空蕩蕩的，異常的安靜。我們每隔一到兩周去爾灣看望她，我們不去的周末她就自己回家，有時還帶著同學一起回來。

4月的一個星期三，我們下班回家時，女兒突然回家了。我們很是驚喜，只見她面帶著詭異笑容，手裡捧著一隻毛茸茸的小狗，剛剛出生四周，小到只有我的手掌大，兩隻眼睛圓圓的，滴溜溜的轉，迷惑地看著我們兩口子。

女兒先斬後奏 帶回小可愛

我們以為是她朋友的狗，女兒借來玩幾天，可女兒的回答嚇了我們一跳。這狗是她和同學們去寵物店看到的，一見就特別喜歡，想都沒想，也沒有徵求我們的意見，就花了800多美元買下來了。回到學校宿舍才知道宿舍裡不容許養寵物，就只好帶回家了。

太太一聽很不高興，列舉很多理由，告訴女兒大學一年級要專注學習，不要因為其他事情分心。養寵物，中國人講這叫「玩物喪志」，有一隻狗老和你玩，你還怎麼看書思考。女兒捧著狗安安靜靜地聽著，一句反駁都沒有，等到媽媽說完了，她說想去寵物店退還狗狗，可店家說活的寵物是不能退的，只好把狗帶回家來。

太太是學生物的，對小動物情有獨鍾，女兒深知這一點，所以媽媽在訓斥她時，她一聲不吭，等媽媽講完了，女兒說：「媽媽你想捧著牠嗎」？太太的煩惱和憤怒一下就瓦解了，輕輕撫摸著小狗問：「牠叫什麼名字」？「波卡」；「她是什麼種的狗」？「吉娃娃」。

從反對到接納 媽媽被收服

從太太的表情，就像捧著一個新生的小孩，看上去像是接受了。女兒後來悄悄地告訴我，我知道媽媽一定會喜歡波卡的。

家裡已有兩隻貓，都有自己的領地，波卡一走近牠們的地盤，貓立刻會向波卡示威，波卡嚇得轉身就跑開了。幾個月後波卡長大了，就不再怕貓了。

波卡在我家最初幾個月，沒少造成破壞，我一個新買的電動刮鬍刀，被牠咬得七零八落；還有電視遙控器，也被牠咬壞了；新的地毯也被牠撕開了。可太太和女兒關心的是波卡有沒有可能把牠咬的東西嚥下去，會不會中毒，執意要去看獸醫。

波卡來我家的第二年夏天，一樣在院裡跑來跑去，追球和小松鼠。有天已經天黑，波卡準備到後院清理自己。我家院子有部分地方沒有燈光，波卡向黑暗處走去，太太在房門口等牠回來睡覺，突然聽到波卡聲嘶力竭的叫聲，我們趕快衝到後院，看到波卡躺在草地上，頭上身上都是血，叫牠沒有反應。

在後院被攻擊 總動員搶救

太太開始給波卡做口對口人工呼吸，這時我看到大概十米外的小樹叢裡有繫繫颼颼的聲音，很可能是攻擊波卡的土狼藏在那。太太的人工呼吸終於奏效了，波卡恢復了呼吸，眼睛也睜開了。我們用一條浴巾將波卡包起來，馬上開車去24小時看診的獸醫院。醫生檢查後發現波卡頭上有四個齒洞，是土狼咬的；脖子和身上都有撕痕，需要縫合。幾個小時後。我們見到波卡躺在墊子上，連著靜脈輸液，看上去真可憐，太太在一旁直掉眼淚。

回到家已經快天亮了，給女兒打電話告訴壞消息，她下課後馬上去了獸醫院看望愛犬。波卡住了五天院，終於可以回家了。醫生囑咐要用熱敷頭部幫助癒合。女兒周末都回家，幫助媽媽照顧波卡。經歷了土狼的攻擊，波卡一下子就長大了，熱敷時很燙，皮毛都紅了，可波卡就是一動不動的忍著，牠知道這是為牠好。

我家的院牆有六尺高，不知道土狼怎麼進來的。曾經打電話給野生動物辦公室，工作人員告訴我們土狼可以很容易地跳過八尺高的圍牆，所以六尺高根本就擋不住牠們。

波卡的墓碑，波卡骨灰就埋在被土狼攻擊的草地那兒。（作者提供）

陪伴15年緣盡 留永恆回憶

每天都要帶波卡出去走路，我們經常可以感受到波卡的感覺。波卡有時會突然停下腳步，站在那渾身發抖，呼吸急促。這時我們就需要把牠抱起來，再看看四周，一定有土狼在附近。

十年後女兒成家立業買了房子，波卡回到女兒身邊。我們每次去女兒家，都要和波卡親暱一番。眼看著波卡老了，皮毛沒有了光澤，不願意走路，牙齒開始脫落。醫生檢查後發現波卡肝功能衰竭，沒有辦法治療。從一開始波卡成為了我們家庭的一員，就這樣在我們家生活了15年之後，波卡離開了我們，但波卡留給我們的記憶是永不磨滅的。