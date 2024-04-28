生活／UM、UIM車險不能省 建議加購

因車禍受傷，如果肇事者買的保險費不足以支付醫費，法院可能會強制拍賣其房產來籌措資金。（圖／123RF）

隨著加州 無保險 司機數量日增，了解無保險駕駛(UM)和保險不足(UIM)保險的重要性變得愈來愈緊迫。洛杉磯華興保險總裁張國興表示，這兩種保險可在發生車禍時提供額外的保障，尤其是當對方司機未投保或保險不足以支付賠償金時。

張國興表示，許多民眾對UM和UIM保險存在誤解，認為標準汽車保險已經足夠應對所有情況。但是，如果發生由無保險或保險不足司機引起的事故，沒有UM或UIM保險，受害者可能面臨高額的醫療和車輛維修費用。

UM保險主要針對無保險司機引發的人身傷害和部分非財產損失提供保障，而UIM保險則在對方保險額度不足以覆蓋全部損失時，為車主提供額外保障。張國興強調，選擇適當的UM和UIM保險是每位駕駛者的責任，尤其在像加州這樣無保險司機眾多的地區。

他進一步指出，由於加州市場上部分保險公司對新客戶的接受程度不高，一些司機即便希望購買保險，也可能面臨無法立即獲得保障的情況。這種情況下，即便無意間成為無保險司機，一旦發生事故，後果仍然十分嚴重。

談到車禍賠償，張國興解釋說，保險公司通常將賠償分為人身傷害和車輛損失兩部分。UM保險的一個關鍵組成部分是不足保險駕駛人身傷害保險(UMBI)，專門針對無保險司機造成的人身傷害。碰撞免賠額豁免(Collision Deductible Waiver, CDW)和無保險駕駛人財產損害保險(Uninsured Motorist Property Damage, UMPD)則提供車輛損壞的保障。UMPD可在車輛因無保險司機造成事故而受損時，提供最高達3500元的車輛修理費用賠償。

此外，張國興提醒，隨著自動駕駛汽車的普及，UM/UIM保險依然對於自動駕駛車輛提供重要的保障，即使在涉及無保險或不足保險的事故中，仍然發揮其保障作用。他強烈建議消費者考慮加購這些保險項目，特別是在無保險司機較多的加州，這不僅能為車主提供全面保障，長期來看也是一項經濟的投資 ，為自己和愛車提供最佳的保護。