美國現象／伴侶「睡眠離婚」 感情性福加分

「分房睡覺」不一定代表婚姻關係有問題；示意圖。（圖／123RF）

伴侶「睡眠離婚」(sleep divorce)分房睡，不僅不會破壞感情，反而有助提升睡眠品質，從而促進婚姻關係，讓彼此更加幸福／性福。

華爾街日報報導，皮爾森夫婦伊麗莎白與瑞安‧皮爾森(Elizabeth and Ryan Pearson)結縭16年，其中有八年時間分房睡。

42歲的作家、高階主管教練伊麗莎白表示：「我們都經常出差，因此發現我們各自在酒店房間都睡得很好，但當我們在家裡同床共眠，就會睡不好。」

先生兩病症 太太夜難眠

47歲的瑞安身高6呎6吋(約198公分)，他患有睡眠呼吸中止症(Obstructive sleep apnea syndrome)，鼾聲如雷，或像「啟動的鏈鋸」，令同床者難以成眠。

此外，瑞安還有「肢體不安症候群」(Restless Legs Syndrome)的症狀，這是夜間休息或睡覺時，腿部不自覺抽動的病症，長期下來不僅影響睡眠，也可能引發憂鬱症或焦慮症。

有一次，瑞安的睡眠肢體不安症候群發作，正巧踢中伊麗莎白的臉。她說：「我每天早上醒來都在生他的氣，讓我們的感情出現裂痕」。

皮爾森夫婦2017年以150萬元購入加州 拉古拉尼格爾市(Laguna Niguel)一棟有六間臥室、四間浴室的地中海型住宅。今年年初，他們耗資9萬5000元，完成500平方呎的裝潢與整修，擴建一間閣樓和一間臥室。如今現在，瑞安睡一樓，伊莉莎白睡二樓，兩人各睡一間有浴室的套房，婚姻生活品質提升不少。

伊莉莎白說：「好好休息讓人更有耐心、更投入，更能與伴侶心平氣和的相處。當你有完全屬於自己的時間和空間，也會成為另一半更好的隊友。」

至於分房睡是否會影響「性福」，伊麗莎白說這不成問題。她說：「我們的性生活美滿，分開睡之後，我們不會整天因為睡覺、打鼾、躁動等無法透過意識控制的事情而生對方的氣，甚至吵架。」

分房、分床睡 關係獲改善

迷信或風水認為，婚後分房睡會聚少離多，甚至造成感情失和；然而，皮爾森夫婦並非特例，近代已經有愈來愈多夫妻、伴侶不理會前述說法，實際體驗「睡眠離婚」而採用雙主臥室(dual primary bedrooms)或打鼾房(snore rooms)分開睡之後，反而大幅改善彼此的睡眠品質，除了耳根清靜，也不會在睡夢中被拳打腳踢。

另有伴侶選擇「分床睡」，將兩張單人床併成一張雙人床，這樣一來就不會出現其中一人翻身就打擾到淺眠另一半的情形。此外，也有不少伴侶會各蓋一條棉被，以免出現搶被子，睡到一半被冷醒的惱人狀況。

美國睡眠醫學會(American Academy of Sleep Medicine)2023年訪查2005名美國成年人的調查發現，超過33%的受訪者表示，偶爾或一直與伴侶分房睡。若以年齡群體來分，43%的千禧世代(Millennials)、33%的X世代(Generation X)、28%的Z世代(Generation Z)和嬰兒潮世代(Bloomers)選擇睡眠離婚。

加州智庫「蘭德公司」(Rand Corporation)資深行為與社會學者溫迪‧特羅克塞爾(Wendy Troxel)表示，分開睡並非新潮流，幾個世紀以來，一直都有夫妻分房睡。

專精睡眠研究的特羅克塞爾著有「共享被窩：伴侶睡得更好指南」(Sharing the Covers: Every Couple's Guide to Better Sleep，暫譯)一書，她表示，直到1960年代的性革命(sexual revolution)之後，人們才逐漸認為分開睡表示這對夫妻沒有性、愛的結合，甚至帶有羞恥的意涵。

克里夫蘭診所(Cleveland Clinic)醫師艾莉希亞‧羅斯(Alicia Roth)則表示，沒有人應該為了需單獨睡一張床而感到愧疚，充足的睡眠最重要。

房地產 禁忌 避談分房睡

加州聖塔羅莎(Santa Rosa)一名房地產經紀人蒂芬妮‧亞歷山大(Tiffiny Alexander)表示，她與潛在屋主合作時，偶爾會面臨這種難以啟齒的問題。她說：「談論伴侶不睡一起可是大忌，因此買家往往不是很坦白的描述想找的物件與房間特色。」

亞歷山大手上有一處聖塔羅莎葡萄酒鄉核心、占地5000平方呎的封閉型莊園，掛牌價為339萬5000元。這個莊園在不同樓層設有兩間主臥室，原屋主其中一人習慣早睡早起，而另一人是夜貓子，分開睡對他們而言非常合理。

特羅克塞爾表示，分開睡不一定代表婚姻關係有問題，更重要的是兩人如何討論並做出決定。她舉例，最糟糕的做法是，其中一人沮喪地步出臥房，跑去睡沙發，而另一方感覺被遺棄。特羅克塞爾解釋，分開睡的概念在於協助雙方獲得良好的睡眠品質，有助改善健康並促進感情關係。

真正雙主臥 房價 更增值

房源網站Realtor.com數據顯示，今年1月和2月，活躍的掛牌多主臥室住宅的平均每平方呎單價，只比僅具單一主臥室的物件高出13.3%，其實價差並不算太大。