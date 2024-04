美國現象／伴侶「睡眠離婚」 感情性福加分

「分房睡覺」不一定代表婚姻關係有問題;示意圖。(圖/123RF)

伴侶「睡眠離婚」(sleep divorce)分房睡,不僅不會破壞感情,反而有助提升睡眠品質,從而促進婚姻關係,讓彼此更加幸福/性福。

華爾街日報報導,皮爾森夫婦伊麗莎白與瑞安‧皮爾森(Elizabeth and Ryan Pearson)結縭16年,其中有八年時間分房睡。

42歲的作家、高階主管教練伊麗莎白表示:「我們都經常出差,因此發現我們各自在酒店房間都睡得很好,但當我們在家裡同床共眠,就會睡不好。」

先生兩病症 太太夜難眠

47歲的瑞安身高6呎6吋(約198公分),他患有睡眠呼吸中止症(Obstructive sleep apnea syndrome),鼾聲如雷,或像「啟動的鏈鋸」,令同床者難以成眠。

此外,瑞安還有「肢體不安症候群」(Restless Legs Syndrome)的症狀,這是夜間休息或睡覺時,腿部不自覺抽動的病症,長期下來不僅影響睡眠,也可能引發憂鬱症或焦慮症。

有一次,瑞安的睡眠肢體不安症候群發作,正巧踢中伊麗莎白的臉。她說:「我每天早上醒來都在生他的氣,讓我們的感情出現裂痕」。

皮爾森夫婦2017年以150萬元購入加州 拉古拉尼格爾市(Laguna Niguel)一棟有六間臥室、四間浴室的地中海型住宅。今年年初,他們耗資9萬5000元,完成500平方呎的裝潢與整修,擴建一間閣樓和一間臥室。如今現在,瑞安睡一樓,伊莉莎白睡二樓,兩人各睡一間有浴室的套房,婚姻生活品質提升不少。

伊莉莎白說:「好好休息讓人更有耐心、更投入,更能與伴侶心平氣和的相處。當你有完全屬於自己的時間和空間,也會成為另一半更好的隊友。」

至於分房睡是否會影響「性福」,伊麗莎白說這不成問題。她說:「我們的性生活美滿,分開睡之後,我們不會整天因為睡覺、打鼾、躁動等無法透過意識控制的事情而生對方的氣,甚至吵架。」

分房、分床睡 關係獲改善

迷信或風水認為,婚後分房睡會聚少離多,甚至造成感情失和;然而,皮爾森夫婦並非特例,近代已經有愈來愈多夫妻、伴侶不理會前述說法,實際體驗「睡眠離婚」而採用雙主臥室(dual primary bedrooms)或打鼾房(snore rooms)分開睡之後,反而大幅改善彼此的睡眠品質,除了耳根清靜,也不會在睡夢中被拳打腳踢。

另有伴侶選擇「分床睡」,將兩張單人床併成一張雙人床,這樣一來就不會出現其中一人翻身就打擾到淺眠另一半的情形。此外,也有不少伴侶會各蓋一條棉被,以免出現搶被子,睡到一半被冷醒的惱人狀況。

美國睡眠醫學會(American Academy of Sleep Medicine)2023年訪查2005名美國成年人的調查發現,超過33%的受訪者表示,偶爾或一直與伴侶分房睡。若以年齡群體來分,43%的千禧世代(Millennials)、33%的X世代(Generation X)、28%的Z世代(Generation Z)和嬰兒潮世代(Bloomers)選擇睡眠離婚。

加州智庫「蘭德公司」(Rand Corporation)資深行為與社會學者溫迪‧特羅克塞爾(Wendy Troxel)表示,分開睡並非新潮流,幾個世紀以來,一直都有夫妻分房睡。

專精睡眠研究的特羅克塞爾著有「共享被窩:伴侶睡得更好指南」(Sharing the Covers: Every Couple's Guide to Better Sleep,暫譯)一書,她表示,直到1960年代的性革命(sexual revolution)之後,人們才逐漸認為分開睡表示這對夫妻沒有性、愛的結合,甚至帶有羞恥的意涵。

克里夫蘭診所(Cleveland Clinic)醫師艾莉希亞‧羅斯(Alicia Roth)則表示,沒有人應該為了需單獨睡一張床而感到愧疚,充足的睡眠最重要。

房地產 禁忌 避談分房睡

加州聖塔羅莎(Santa Rosa)一名房地產經紀人蒂芬妮‧亞歷山大(Tiffiny Alexander)表示,她與潛在屋主合作時,偶爾會面臨這種難以啟齒的問題。她說:「談論伴侶不睡一起可是大忌,因此買家往往不是很坦白的描述想找的物件與房間特色。」

亞歷山大手上有一處聖塔羅莎葡萄酒鄉核心、占地5000平方呎的封閉型莊園,掛牌價為339萬5000元。這個莊園在不同樓層設有兩間主臥室,原屋主其中一人習慣早睡早起,而另一人是夜貓子,分開睡對他們而言非常合理。

特羅克塞爾表示,分開睡不一定代表婚姻關係有問題,更重要的是兩人如何討論並做出決定。她舉例,最糟糕的做法是,其中一人沮喪地步出臥房,跑去睡沙發,而另一方感覺被遺棄。特羅克塞爾解釋,分開睡的概念在於協助雙方獲得良好的睡眠品質,有助改善健康並促進感情關係。

真正雙主臥 房價 更增值

房源網站Realtor.com數據顯示,今年1月和2月,活躍的掛牌多主臥室住宅的平均每平方呎單價,只比僅具單一主臥室的物件高出13.3%,其實價差並不算太大。