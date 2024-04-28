美國現象／老人酗酒暴增 疫情推波助瀾

過去10到15年來，老人酗酒機率大增近40%，顯然和疫情脫不了關係。（圖／123RF）

凌晨3點，諾德曼(Doug Nordman)在睡夢中被電話吵醒，原來是科羅拉多州大章克辛市(Grand Junction)一家醫院來電，告知父親被送到急診室，而且陷入昏迷。

營養不良 全身皆酒精

原本醫療團隊以為老諾德曼(Dean Nordman)心臟病發，經過電腦斷層掃描(CT)發現是小腸穿孔，緊急進行手術，及時救回一條命，不過外科醫生在電話那頭詢問諾德曼：「你父親是個酒鬼嗎？」因為老諾德曼不但營養不良而且體內「充滿酒精」。

根據紐約時報(NYT)報導，諾德曼早在父親2011年住院期間，在其住處看不到任何食物，隨後查看信用卡帳單，發現「有多筆的酒精開銷，意識到父親每天喝上一品脫的蘇格蘭威士忌」。

根據聯邦疾病防治中心 (CDC )統計，2020年至2021年間，每年因酒精導致的死亡人數超過17萬8000人，比所有藥物過量死亡人數總和還要多，引起公衛專家憂心。

藉酒精紓壓 愈老愈貪杯

根據「全國酗酒暨成癮研究所」(National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism)分析，65歲老人占酗酒死亡人數38%，而且從1999年到2020年，55歲以上中高齡因酗酒死亡人數增加237%，高於25歲至34歲以外的任何年齡層。

所長庫比(George Koob)認為大家根本沒有意識到飲酒過量的危險：「在適量範圍內飲酒是社交潤滑劑，但我認為大家沒有注意到飲酒過量會變成毒害，老人更不可能注意到。」

根據研究，雖然老人在過去一年間(約56%)和過去一個月(約 43%)的飲酒率低於其他年齡層，但老人明顯比年輕人更常喝酒，每個月有20天或更多。

此外2018年調查也發現，過去10到15年來，老人酗酒(女性一次喝四杯或更多，男性一次喝五杯或更多)機率大增近40%，顯然和疫情脫不了關係。

CDC報告指出，因為實施隔離措施，2019年至2020年期間，酗酒導致的直接死亡人數、與飲酒過量送急診室的次數以及酒類銷量均有所攀升，庫布指出：「在孤立無援、擔心生病等諸多壓力影響下，大家傾向喝更多酒來紓壓。」

史丹福大學 成癮研究員漢弗萊斯(Keith Humphreys)直言「嬰兒潮世代就是吸毒世代」，即使年歲增長也沒有放棄年輕時的習慣。

高齡女性 飲酒率變高

研究顯示，從1997年至2014年，60歲以上男性飲酒量每年增加0.7%，酗酒率維持穩定；但高齡女性的飲酒率每年上升1.6%，酗酒率每年增加3.7%，顯示兩性飲酒量的差距正在縮小。

史丹福大學(Stanford University)教授韓福瑞(Keith Humphreys)指出：「不同於過去的刻板印象，受過教育的中產階級飲酒率更高，現在女性退休族的喝酒習慣也更甚於她們的母親或祖母輩。」

女性因為體型較小，代謝酒精的酵素分泌較少，更容易喝醉；儘管許多老人堅持和往常一樣喝酒，但「等量酒精對老人來說會有災難性的後果」。

費城「退伍軍人事務醫療中心」(Veterans Affairs Medical Center)醫師歐斯林(David Oslin)強調：「隨著老化，酒精會讓思維、反應變慢，認知能力也下降。」還會提高罹病風險，「加劇心血管、腎臟病惡化，如果長年飲酒，特定癌症發生率也會增加」，加上老人多半罹患慢性疾病需長期服用藥物，止痛藥或安眠藥與酒精混合，可能出現各種不良反應。

治療酒癮 不一定要戒酒

公衛專家建議應該像提高菸價一樣，呼籲提高酒稅，降低老人酗酒率，因為消費者「對酒精價格敏感，而且相對於目前收入，酒類相當便宜」。