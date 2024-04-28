生活／據實求償 切忌浮濫造假

發生車禍時如受傷，責任險涵蓋肇事者對他人的人身傷害或財物損失賠償。（圖／123RF）

車禍是現代社會常見的意外事故，面對突如其來的變故，人們往往手足無措，倉皇之中做出不適當的決定，更可能讓事態惡化。當車禍發生後，如何保障自身權益，又如何避免觸法？亞聯律師事務所營運總監孫華翊表示，肇事者與受害者都應該謹記一些原則，才能在法律的框架內解決問題。肇事者切莫因恐懼而選擇逃逸，受害者也不應貿然接受賠償，或為求高額理賠而誇大傷勢，甚至偽造證據。這些看似可以快速脫身或獲利的行為，不僅有違道德良知，更可能構成犯罪。

許多人在開車時難免會遇到小擦撞，但即使是輕微碰撞，也不應直接離開現場。孫華翊表示，這樣的行為可能會被視為肇事逃逸(Hit and Run)，駕駛人應停留現場處理，除非遇到送產等緊急情況。

孫華翊分享，她曾經處理過一起客戶在下雨天發生小擦撞的案例，肇事者直接離開現場，所幸目擊證人機警記下車牌號碼並立即報警，警方最終成功找到肇事者，讓受害者的損失獲得賠償。她建議駕駛人安裝前後行車記錄器，以保存事故發生時的重要畫面，萬一遇到肇事逃逸，也能提供關鍵證據。她也呼籲目擊者應挺身而出，協助報警並提供事發經過，這份義舉將有助於警方還原真相，幫助受害者伸張正義。

而在車禍發生後，即便當下並未感到明顯不適，孫華翊仍建議受害者盡速就醫檢查，因為許多傷害可能會在事故數天後才浮現。她以自身為例，多年前曾遭遇一起小型車禍，當時因腎上腺素飆升而感覺不到痛楚，但事隔多年後仍飽受頸椎、神經等部位後遺症所苦。她強調，受害者應接受全面性檢查，包括X光、核磁共振等檢查，以免日後傷勢惡化影響生活品質。孫華翊舉例，即使是小額賠償的案件，受害者的傷害可能包括神經損傷、慢性偏頭痛等，看似不嚴重卻足以影響日常作息，因此應及早發現，及時治療。

孫華翊表示，受害者若確實在車禍中受傷，合理索賠是天經地義，不應放棄，因為肇事者投保強制險及任意險，就是為了在事故發生時提供受害者適當補償，受害者行使權利天經地義，不需對此感到羞愧。但受害者應秉持實事求是原則，據實就醫及申請理賠。