星座／4月28日至5月4日 牡羊座愛情甜蜜 巨蟹座鴻運當頭

2024年4月28日至5月4日12星座運勢如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★★☆

愛情是你本周運勢的亮點，與戀人在一起大多時候是蜜中還加幾勺糖也不嫌甜；工作中偶有失誤，但糾正就好了；有進財的機會，要善於把握。

幸運色彩：芙蓉粉

速配星座：金牛座

貴人星座：摩羯座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★☆☆☆☆

本周你有點慵懶，哈欠連連是你最常表現出來的面貌，這樣很容易為人留下不好的印象。平日應多注意休息，切忌熬夜，盡量養好充足的精神。

幸運色彩：橄欖綠

速配星座：金牛座

貴人星座：天蠍座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★☆☆

本周看似不好的事，如果換個角度去想，也能變成好事。戀人離開了你的勢力範圍、或一些事務從你的管理範疇中抽離，難免令你感到有些失落，不過也落得輕鬆。

幸運色彩：鉑金灰

速配星座：天秤座

貴人星座：射手座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★★★

唱響豐收之歌的一周，不僅愛情、工作學習、財富上有實質性的收穫，內心也有機會得到充實，滿足感十足。

幸運色彩：淺蓮紅

速配星座：獅子座

貴人星座：天秤座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★☆☆☆

沒有改變就沒有成長的一周。凡事若只管接受安排，你就只會在平淡無味中度過。唯有試著做出改變，嘗試一些沒有做過的事情，方能改善本周運勢。

幸運色彩：鑽石藍

速配星座：天秤座

貴人星座：射手座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★★★☆

本周的好運會從你良好的精神面貌上顯露出來，沒有疲倦，也沒有低落，你可以用朝氣蓬勃的姿態去感染身邊每一個人。

幸運色彩：琥珀棕

速配星座：雙子座

貴人星座：天蠍座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★☆☆

這個星期你將在充滿暖意的氛圍中度過。得好心人士關心，有機會結識新的異性；工作壓力較大，有計畫就不怕做不好；理財會要耗費你不少精力，不過成效不錯。

幸運色彩：鉑金灰

速配星座：獅子座

貴人星座：天秤座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★☆☆☆

本周你就像一個自私的小孩，任性、撒嬌、賣萌，但你會發現沒幾個人買你的帳。若不想讓自己給別人的印象打折，就別凡事只考慮自己。

幸運色彩：蘑菇灰

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙子座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★★★☆

總體運勢佳，本周的愛情發展態勢較好，與戀人心有靈犀；事業發展很平順，出自你手的事情基本上沒有疏漏；財運平平，用錢不可太大手大腳。

幸運色彩：石榴紅

速配星座：雙子座

貴人星座：處女座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★☆☆☆

做人與做事各有其重要性，但本周你將輸在後者上。感性的一面令你無論在任何場合都是個受歡迎的角色，但你將這份感性延續在公事與正事上，則很容易把事情搞砸。

幸運色彩：琥珀橙

速配星座：牡羊座

貴人星座：巨蟹座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★☆☆

本周你總會遇上那麼幾個令你噁心的人，破壞你的計畫、或影響你的心情。做好自己就好，不用太在意別人的眼光，以免成為受人操縱的木偶。

幸運色彩：玳瑁棕

速配星座：天秤座

貴人星座：摩羯座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★☆☆

鋼筋水泥的建築群把你圍得無處可逃，超載的工作量將會擠壓你做其他事情的時間，若有去享受大自然的旅行計畫只能延期。

幸運色彩：玳瑁棕

速配星座：天蠍座

貴人星座：雙魚座

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