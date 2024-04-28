封面故事／賞美景 跟著藍嶺景觀公路

藍嶺景觀公路。（美聯社）

隨著國家公園管理局(National Park Service)系統繼續緩慢地從疫情 影響中恢復過來，2月22日發布的年度遊客報告數據顯示，2023年國家公園管理局管理的400多個景點，遊客量達3億2550萬人，較2022年成長了4%、1300萬人次。

藍嶺景觀公路。（美聯社）

「藍嶺景觀公路」這條橫貫兩個州、充滿變幻莫測的季節風光和華麗曲線的山路，再度成為美國國家公園系統中，造訪人數最多的景點，占國家公園管理局系統總訪問量的5.15%。2023年最多人造訪的前五大國家公園管理局景點為：

1.藍嶺景觀公路(Blue Ridge Parkway)：1675萬人次

2.加州 金門國家休閒區(Golden Gate National Recreation Area)：1495萬人次

加州金門國家休閒區。（美聯社）

3.大煙山國家公園(Smoky Mountains National Park)：1329萬人次

4.蓋特威國家遊樂區(Gateway National Recreation Area)：870萬人次

蓋特威國家遊樂區。（美聯社）

5.海灣島國家海濱(Gulf Islands National Seashore)：827萬人次

海灣島國家海濱。（截自國家公園管理處網站）

民眾前往國家公園管理局景點的習慣改變，會用各種方法避開傳統溫暖天氣的旺季；國家公園管理局表示：「數據顯示，許多公園傳統淡季的遊客數量都在增加，春季和秋季的遊客數量都比往年要多。」

大煙山國家公園再次上榜，成為2023年最多人訪問的國家公園；2023年最多人造訪的前五大國家公園為：

1.大煙山國家公園：1329萬人次

大煙山國家公園。（美聯社）

2.大峽谷國家公園(Grand Canyon National Park)：473萬人次

3.錫安國家公園(Zion National Park)：462萬人次

4.黃石公園 (Yellowstone National Park)：450萬人次

5.洛磯山國家公園(Rocky Mountain National Park)：411萬人次