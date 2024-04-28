養生／聰明敷面膜 這些重點、步驟不可不知

敷面膜的步驟，先使用化妝水，再用精華液、乳液，若皮膚狀況較為乾燥，可再塗抹乳霜，等候肌膚吸收10至15分鐘，接著便可使用面膜。(本報資料照片)

想要把自己的「門面」顧好，不妨以簡單敷面膜方式來調整好自己的狀態。該如何正確敷面膜？皮膚科醫師強調，機能型的面膜不用天天敷，若想要聰明敷面膜，有一些重點及步驟不可不知。

市售的面膜琳瑯滿目，面膜材質從不織布、綿、麻，到近來非常熱門的石墨烯，成分更是五花八門，讓人不知道該如何挑選。台灣皮膚科醫師趙昭明表示，面膜可大致分做兩大類，「一般型」基本的保濕功能面膜，以及「機能型」美白、抗老化功能面膜。一般型面膜可以每天敷一張，機能型面膜兩天敷一次即可。

正確敷面膜的步驟，趙昭明建議，洗完澡、臉部清潔後，先使用化妝水，再用精華液、乳液，若皮膚狀況較為乾燥，可再塗抹乳霜，等候肌膚吸收10至15分鐘，接著便可依照自己的保養規畫，使用一般型或機能型的面膜。

敷面膜的時間也要特別注意，趙昭明說，每款面膜上都有標註適用對象、適應症等相關資訊，建議依照仿單上的時間敷面膜，但並不是每款面膜都可以敷過夜，若為建議敷20分鐘的面膜，一旦敷的時間過久面膜乾掉，原先皮膚吸收的精華液，將被面膜逆向吸收回去，恐白費工夫，因此務必注意資訊，不要敷著面膜就去睡覺了。