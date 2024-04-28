我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登白宮記協晚宴暗酸川普是「6歲小孩」隻字未提以哈戰爭

舊金山中國遊客人數仍未復甦「這原因」是關鍵

養生／高熱量、高糖、高脂肪「三高」巧克力 腎病患少吃

李成蔭
營養師建議，要選對巧克力，才能安心吃，甜蜜少負擔。（圖／台北慈濟醫院提供）
營養師建議，要選對巧克力，才能安心吃，甜蜜少負擔。（圖／台北慈濟醫院提供）

許多情侶會贈送巧克力表達愛意，但巧克力在製作過程中會添加糖、油脂或其他食品添加物，因此市售的巧克力多屬於高熱量、高糖或高脂肪等「三高」的食物，對健康有影響。營養師建議，購買巧克力時要閱讀食品標籤、商品名稱並選擇熱量及含糖量較低的巧克力。

台北慈濟醫院營養師楊灼華指出，巧克力是由可可豆經過發酵、曝曬、烘烤、去皮磨碎後製成可可膏，若特別提取可可的油脂，則稱為可可脂，可可脂雖然是油脂，但含有抗氧化物、類黃酮，所以可可脂含量越高的巧克力抗氧化物質越多；常見的巧克力百分比代表所含的可可成分比率，可可的成分包括可可粉、可可脂、可可固形物跟非脂可可固形物等等，100%的巧克力，不一定百分之百都是可可脂。

楊灼華說，巧克力的百分比不等於巧克力的健康程度，只能代表可可在成分中的含量，而市售巧克力大致分成黑巧克力、白巧克力及牛奶巧克力三種，若以相同重量來看，黑巧克力的可可脂成分較高，熱量最高，但營養成分卻多於其他兩者，至於白巧克力跟牛奶巧克力，因為有添加物，熱量雖較低但較影響健康。

楊灼華提醒，巧克力相對於其他的糖果、餅乾，還是多了營養成分，如可可脂內含的抗氧化物、類黃酮，但因巧克力含有大量的磷，患有慢性腎臟病、透析的民眾，為避免造成腎臟的負擔，不宜食用。

此外，攝取過多飽和脂肪、糖不僅會造成肥胖與蛀牙，亦會增加心血管疾病風險，影響健康，若想當零食或是點心吃，必須控制份量，減少負擔。

楊灼華表示，市售巧克力若植物油含量超過總重的5%則無法命名為「巧克力」，民眾在選用巧克力時應以黑巧克力為主，且注意商品標示是否有「巧克力風味」或是連「巧克力」三個字都沒有，選對巧克力，就可以不怕健康危害，安心吃，甜蜜少負擔。

牛奶 三高 心血管疾病

上一則

養生／足底按摩紓壓解痛 3族群不適合

下一則

養生／海鮮為優質蛋白質來源 但3族群要節制

延伸閱讀

刷牙後這個小動作 更能保護牙齒

刷牙後這個小動作 更能保護牙齒
小林製藥問題紅麴保健品 原料又查出異常化合物

小林製藥問題紅麴保健品 原料又查出異常化合物
春天氣候多變易「眩暈」 醫師分析成因與療法

春天氣候多變易「眩暈」 醫師分析成因與療法
5大包餡食物是「傷腎大魔王」 水餃、鍋貼上榜

5大包餡食物是「傷腎大魔王」 水餃、鍋貼上榜

熱門新聞

美國每年約有五萬人確診罹患帕金森氏症，是僅次於阿茲海默症，為全球第二常見的慢性中樞神經系統退化性疾病，目前全球約有800多萬人口罹患此病。（圖／123RF）

封面故事／他動手術 甩掉帕金森

2024-04-07 14:05
紐約一家補習學校貼出學生考上特殊高中的喜報。（本報檔案照）

育才特刊／課外補習 亞裔一馬當先

2024-04-21 16:30
「新九品芝麻官」找來黃一山（右下）、苑瓊丹（左下）回歸演出，圖為電影海報。（取材自豆瓣電影）

娛樂／「新九品芝麻官」變性魔改 慘成票房噩夢

2024-04-21 02:12
引領孩子培養閱讀習慣要趁早，從孩子小時候，父母親就要陪著選書、伴讀。(本報檔案照)

學業篇／讀好書 踏上學習正途

2024-04-21 02:28
醫生通常根據「症狀」來判斷患者是否罹患帕金森氏症，現在從皮膚就可診斷是否罹患帕症，準確率高達93%。(圖／123RF)

封面故事／從皮膚診斷帕金森氏症 又快又準

2024-04-07 11:28
關於孫子女教育，祖父母最好和成年子女及其配偶建立健康、互相尊重的關係。(圖／123RF)

活動篇／教養不同調 祖父母應放手

2024-04-21 02:19

超人氣

更多 >
債市恐慌指數MOVE發明人：美債殖利率劇烈波動期已結束

債市恐慌指數MOVE發明人：美債殖利率劇烈波動期已結束
先別花掉 這些一元紙幣可能值15萬

先別花掉 這些一元紙幣可能值15萬
地產業者：屋主別做4件事 會害你房子貶值

地產業者：屋主別做4件事 會害你房子貶值
挺爸還是挺媽？布裘子女吵不休 驚傳「內戰」

挺爸還是挺媽？布裘子女吵不休 驚傳「內戰」
華裔探員張棟志 拆解殺豬盤等3大詐騙伎倆

華裔探員張棟志 拆解殺豬盤等3大詐騙伎倆