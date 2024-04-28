封面故事／請跟我來 紐約賞櫻有地圖

曼哈頓中央公園櫻桃丘的吉野櫻。（記者張宗智／攝影）

前言：春天是期待花開、欣賞花落的季節，除了有花粉過敏症的人和清掃雨後落花的人之外，哪需要像古人那樣傷春悲秋呢？

本期周刊封面故事，走出戶外，拜訪春天。即使見刊時，櫻花已落、紫荊已謝，但仍可抓住春天的尾巴，杜鵑綻放，紫藤盛開；春天守在不同的城市，以不同的色彩出現，等著與你相遇。如果錯過這季節，明年花兒依舊在。

喜歡住在美東的人，多有一個共同的理由：四季分明。秋天有賞楓路線，春天有賞櫻地圖。美東的春天，到華盛頓DC賞櫻，最具代表性，多數人不想錯過；但紐約客可能不這麼認為。中央公園 、布魯克林植物園 、羅斯福島，才是紐約客賞春的首選之地。

曼哈頓中央公園的櫻花小徑。（陳麗卿／攝影）

★中央公園

中央公園的櫻花無所不在，是春天的明星，依照官方地圖，櫻花集中在六處景點：

曼哈頓中央公園綿羊草原的吉野櫻。（記者張宗智／攝影）

1. 綿羊草原(Sheep Meadow)

從公園南端或西66-69街進入，約莫4月10日前後，一群美麗粉紅的垂枝櫻(Higan cherry) 優雅綻放，有摩天大樓的天際線相襯，自然景觀與都市建築相互輝映。4月下旬至6月，綿羊草原的北緣，可沿著紫丁香小徑，跟著花香穿過樹林。

曼哈頓中央公園的櫻花小徑。（記者康錦卿／攝影）

2. 朝聖丘(Pilgrim Hill)

從公園東側的東72街進入，公園的導覽志工常從這兒展開櫻花之旅。小丘之名來自一座朝聖者紀念碑，紀念新英格蘭早期清教徒定居者。第一波白色的、淺粉色的吉野櫻(Yoshino blooms)4月第一周就在此揭開櫻花季的序幕。日本政府贈送的吉野櫻，中央公園有100多棵呢。

3. 櫻桃丘(Cherry Hill)

從公園西側的西72街進入，也可以從著名的貝斯達露臺(Bethesda Terrace)往西走過來。斜坡草地上的吉野櫻，俯瞰著湖泊，春風吹拂下，櫻吹雪的詩意畫面，走進每一位遊客的眼簾；落花撩撥湖水，飄向美麗的弓橋，遠方有高樓雙塔，藍天白雲和陽光適時地扮演配角，美極。對花粉過敏者看了真養眼。

4. 大草坪(Great Lawn)

位於公園的中間地帶，約79-85街之間，在大草坪的西南角，垂枝櫻(垂淚櫻)浪漫地沿著樹枝垂下。這裡的櫻花品種，從深秋到早春都會開花，有時一個季節還開兩次呢。

關山櫻滿滿的粉紅球狀花朵，密密實實，看得飽滿，讓人滿心歡喜。（陳麗卿／攝影）

5. 水庫東側

約89-90街之間，從前市長約翰·米契爾(John Mitchel)的紀念牌匾那兒進來。粉白色的吉野櫻在此飄逸，有如淡淡的人生，不必揮灑自有色彩。也是約莫在4月10日的前後盛開。

曼哈頓中央公園的水庫西側的櫻花小徑。（陳麗卿／攝影）

6. 水庫西側

要看最狀觀的，就從西90街進來吧。櫻花季美到最頂峰的關山櫻(Kwanzan cherry)在4月中下旬「輪到我登場了」，複瓣的花朵姿意綻放，比吉野櫻更深粉紅、更有活力的展現自己。走在水庫旁的櫻花小徑，有如穿過櫻花拱門；小徑西側的草地上，關山櫻向外伸展，有如粉紅的簾帳，坐在櫻花樹下，朋友相聚，兒童嬉戲，即使遊客如織，有花共賞，眾樂樂。

★布魯克林植物園

布魯克林植物園有200多株櫻花，除了標誌性的多排櫻花樹和日本神社竹花海吸引遊客，每年的的櫻花節夜間秀(Hanami Nights)，票一下就搶光了，要買要快。季節性亮點行程(Seasonal Highlights Tour)即日起至6月底，周二至周日的下午1點至2點，可免費參與。

紐約羅斯福島，沿著東河畔的櫻花。（記者張宗智／攝影）

★羅斯福島

位於曼哈頓和皇后區 之間、東河上的羅斯福島，也是受歡迎的賞櫻景點，位於島南端的兩岸吉野櫻和關山櫻輪番登場，妝點了一個四月。遊客較常去的是西岸可望向曼哈頓的那一段，拍照時，曼哈頓中城的克萊斯勒大樓、聯合國國大樓一併入鏡。

★皇后區的可樂娜公園

位於皇后區，在萬國博覽會的大地球四周，充滿春的氣息，博物館北端的櫻花園，周間周日也是人櫻比美、遊客不捨離去之處。

★社區小徑、路轉角處

如果沒空，不用跑遠，紐約住家的社區裡，一兩株櫻花獨自綻放，社區人坐在長椅上，靜靜的陪著熟悉的櫻花，沒有人潮、沒有遊客，也是獨樂樂。