娛樂／IG摯友限定 怪奇比莉秀刺青大漲粉

怪奇比莉睽違三年終於要發新專輯,讓全球上億粉絲期待不已。(取材自X平台)

睽違三年,怪奇比莉(Billie Eilish)將在5月17日發行全新專輯「HIT ME HARD AND SOFT」,她4月初把Instagram頭像改成藍色圓圈,接著將1億200多萬名粉絲加入摯友名單,接連發布僅限摯友讀取的限時動態,令全球粉絲驚喜不已。

比莉4月初將粉絲加入摯友名單,隨後陸續發布限時動態,包括大方分享小蠻腰刺青俯視圖,雖然有部分紋身字樣被衣服遮住,但粉絲們推敲書寫體文字刺青寫著「硬與軟」(hard & soft)。

怪奇比莉在摯友限動秀刺青。(取材自怪奇比莉Instagram)

比莉的這場行銷策略相當成功,讓她的粉絲人數在24小時內暴增逾600萬人,1.1億人增至1.16億人;這項成就刷新Instagram紀錄,並讓她成為24小時內Instagram增粉最多的女性。

宣傳新專輯 社群媒體 一片藍

比莉發布限時動態之前,曾透露下一張專輯已製作完成。許多粉絲因此猜測,比莉此次會充分利用社群媒體營造話題,預告新作品並宣傳新歌主視覺影像。

不只Instagram,向來不追隨主流時尚的比莉在全球各大城市推出廣告,無論是動態或個人頭像,都換上與廣告相同的藍色。之後,比莉8日在Instagram動態寫下「準備好了嗎?」,搭配她墜入水中、緩緩下沉之際,有一隻手將她救起的專輯預告短片。

影片發布10小時之內,便突破9100萬人次觀看,再次粉碎Instagram紀錄,成為Instagram史上貼出首日觀看次數最高的影片,凸顯比莉的超人氣。

預告短片發布之後,比莉的Instagram頭像改為她落水的畫面。她在影片文字敘述中寫道,「《HIT ME HARD AND SOFT》5月17日要推出了啊啊啊!難以置信我正在輸入這段文字,我超級緊張又非常興奮!這次不會先推出單曲,我想讓你們一次體驗整張專輯!」

此次專輯由比莉與最佳拍檔、親哥哥菲尼亞斯(Finneas)攜手合作。她形容:「我們為這張專輯感到驕傲無比,等不及讓你們聽見了,愛你們、愛你們、愛你們!」

青少年時尚雜誌「Teen Vogue」雜誌報導,這個刺青並非新紋身,比莉去年12月2日曾在娛樂雜誌「綜藝」(Variety)的Hitmakers活動上,首度讓粉絲看見腰部的刺青。當時她的牛仔褲附近可清楚看到「硬」的字樣,因此粉絲上述推論完整刺青內容為「硬與軟」也有其道理。

比莉熱愛刺青這種身體藝術,她身上有不少刺青。比莉2023年公開沿著背部脊椎線條的巨大線條圖騰紋身,而她的大腿到臀部刺有一條黑色的龍,胸前則寫有「Eilish」。另外,比莉的手上有3個仙女圖騰,這三位仙女2021年「下凡」;比莉形容,仙女的靈感來自一本深受廣受歡迎的童書,且是她「最喜歡的設計」。

史上最年輕「三冠王」

比莉2019年發表第一張專輯就引起廣大關注,她以獨特的唱腔與歌唱技巧,以及不崇尚主流的脫俗風格掀起熱潮,擄獲全球粉絲的青睞,更陸續獲得葛萊美 獎、MTV音樂錄影帶大獎、全美音樂獎等眾多獎項的肯定。

今年3月,為電影「Barbie芭比」創作、獻聲的比莉,憑著該電影片尾主題曲「What Was I Made For?」登上奧斯卡頒獎典禮,並榮獲「最佳原創歌曲」;這讓22歲的比莉成為史上最年輕的「三冠王」得主,所謂「三冠王」指的是葛萊美獎、金球獎和奧斯卡。

憑電影「Barbie 芭比」片尾曲摘下本屆奧斯卡最佳原創歌曲獎的怪奇比莉出席紅毯。(路透資料照片)

比莉在葛萊美獎的成績不容小覷,不僅曾以專輯風靡全球的專輯「When We All Fall Asleep, Where Do We Go?」奪得眾多葛萊美獎,且粉碎流行天后泰勒絲 (Taylor Swift)的紀錄,成為最年輕的「年度專輯獎」得主。

倡議環保黑膠 疑影射泰勒絲遭批

比莉3月底接受娛樂媒體「告示牌」(Billboard)專訪,表達她重視地球永續發展,極力推動使用回收材質製作黑膠唱片,抨擊歌手為銷量製作不同版本的黑膠唱片。她這番話被認為影射樂壇天后泰勒絲,不僅引起熱議還被泰勒絲的粉絲狂批,讓她不得不透過社群媒體發文澄清。

比莉遭泰勒絲粉絲痛罵後,透過Instagram限時動態發文,呼籲外界停止曲解她所說的話,用心閱讀「告示牌」的專訪文章。她說:「我沒有針對任何人,這是唱片業的通病,許多歌手都有發行黑膠唱片,包括我自己。但在氣候危機發生的此刻,我們所有人都是問題的一部分,只能盡力改善。」

大如12吋披薩的黑膠唱片(Vinyl Record)原料是聚氯乙烯,雖然俗稱「黑膠」,但也有其他顏色的「彩膠」,或印有歌手肖像等圖案的「圖案膠」版本。黑膠唱片回收利用可延長產品的生命周期,但當它被丟進垃圾掩埋場,卻要數百年才能分解。

比莉2022年和2024兩度獲頒奧斯卡最佳原創歌曲獎,2021年發行的專輯「怪樂的不得了」(Happier Than Ever)雖然發行八種版本的黑膠唱片,但她為推動生態永續發展,唱片本身使用100%回收材質製成,外包裝則選用可分解的甘蔗纖維取代塑膠。她在專訪中表示,她推出的周邊商品必須在品質和價格之間取得平衡,例如使用再生棉,達到耐用且好看的目標。

比莉說:「在這個時代,對於部分歌手來說,製作不同版本的黑膠唱片和包裝非常重要,如此一來,價格、銷量、營收都會水漲船高,能夠賺到更多錢。」

比莉的言論被外界解讀為影射哈利史泰爾斯(Harry Styles)、碧昂絲(Beyonce)、奧莉維亞羅德里戈(Olivia Rodrigo)等歌手,他們在過去10年內發行許多不同版本的黑膠唱片。此外,許多人認為比莉暗批泰勒絲,泰勒絲過去一年內發行五種版本的「1989」黑膠唱片,之後也會推出五種版本的「The Tortured Poets Department」黑膠專輯。

比莉受訪時對黑膠唱片產生的環境影響表示遺憾,指出「世界上一些最偉大的歌手」浪費地球資源。她說:「我無法形容這是多麼浪費的行為,它就在我們眼前上演,人們卻選擇視而不見。作為一個不遺餘力追求永續發展的人,我覺得這一切令人沮喪。」

比莉說:「偉大的歌手製作了40種不同包裝的黑膠唱片,這些唱片的包裝有所不同,但重點只是讓你們為了收集,甘願掏更多錢購買黑膠唱片。這太浪費了,更令我生氣的是,這些都是廣受大眾喜愛歌手的作為,如此關心自己的銷售數量,這麼在意牟利。」

美國唱片業協會(RIAA)報告指出,2022年銷售的黑膠唱片逾4100萬張,營收上看12億元。

比莉不僅在唱片業提倡環境永續發展,穿著方面亦然;她曾於2022年穿著古馳(Gucci)的緞面訂製禮服出席紐約大都會藝術博物館慈善晚宴(Met Gala),這整件衣服皆由回收纖維製成。