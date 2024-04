封面故事／春季到華盛頓看櫻花 人生一大快事

絢爛的櫻花花枝搖曳在傑佛遜紀念堂前。(歐新社)

2024年3月的最後一個長周末,一架小型飛機從加拿大 多倫多湖心島機場起飛,轟隆隆地衝破層層雲彩,把我們送到美國首都華盛頓,開啟了三天的賞櫻之旅。登機的時候,不知何故,我的腦海裡一遍遍響起齊秦演唱的那首「冬季到台北來看雨」的歌曲。歌曲彷彿在提醒我,至今還沒機會在冬季到台北去看雨,但今天卻可以先到華盛頓看櫻花。

世界上有櫻花美景的地方很多,就以加拿大來說,多倫多的高地公園,櫻花開放時也是繁花 似錦,盛況空前;溫哥華UBC校園裡的粉紅櫻花更是美不勝收。另外,還有名聞遐邇的中國湖北武漢大學櫻花。可是為什麼很多人對華盛頓的櫻花情有獨鍾,不遠千里萬里專程前來觀賞?細細比較後,我覺得原因至少有二。

盛開的櫻花與遠處高聳入雲的華盛頓紀念碑互相襯托。(歐新社)

★繁花似錦 名聞遐邇

首先是環境和地理的因素。在華盛頓紀念碑和林肯紀念堂中間有個潮汐湖(Tidal Basin),櫻花樹正好沿著潮汐湖畔環湖種植。盛開的櫻花樹枝疏影橫斜於湖上,美麗的花蕊倒映在波光粼粼的湖水中,與遠處高聳入雲的華盛頓紀念碑互相襯托,相映成趣。再旋轉一個角度,讓絢爛的櫻花花枝搖曳在雪白圓頂的傑佛遜紀念堂前,與之美美與共。如此浪漫的湖光花影和雄偉壯麗的建築融為一體呈現出的美景,絕對是其他櫻花盛開之地所不具備的。

女兒看過多地的櫻花,多倫多、溫哥華、紐約、東京、奈良、京都等等。她說,每個地方的櫻花都很美很好看,但唯獨華盛頓的櫻花景觀最美。

其次,華盛頓櫻花所承載的美日兩國恩怨情仇的歷史,也是世所罕見,更給華盛頓的櫻花平添了一份度盡劫波的滄桑感。

據記載,在華盛頓地區種植櫻花的念頭始於1885年由國家地理學會第一任女性理事伊麗蕯‧斯基德莫爾(Eliza Scidmore)的提議。雖然提案未獲通過,但她始終沒有放棄努力,持續提議24年。1907年,植物學家費柴爾德(Fairchild)發表了將潮汐湖附近的道路變為櫻花之路的構想。

一樹一樹的櫻花沿湖次第綻放。(歐新社)

★日本 贈樹 表達謝意

當時居住在華盛頓的日本學者和總領事把消息傳回日本,東京市長和一些議員正在思考怎麼向協助日俄戰爭停戰的美國表達謝意,立刻決定贈送2000株櫻花給美國。

這2000株櫻花於1910年1月6日到達華盛頓,可惜的是,被農業部檢疫後發現攜帶病蟲害而被總統下令銷毀。於是1912年,日本又贈送了3020株更加高大成熟的櫻花。作為回禮,美國從1915年起贈送日本北卡羅來納州及維吉尼亞州的州花大花四照花。

被稱為「美日友誼」象徵的華盛頓櫻花,從此在美國受到極大關注。為了回饋日本的情意,華盛頓於1935年開始舉辦櫻花節,此後成為每年舉辦的活動。櫻花節期間,除了幾千株美麗綻放的櫻花,如潮水般從各地趕來看花的人群,還伴隨著包括三軍儀仗隊、學生軍樂隊、櫻花皇后花車,以及日本藝人表演的遊行。

到了1938年,為修建傑佛遜紀念堂騰出土地,政府計畫砍伐部分櫻花。沒想到竟引發酷愛櫻花的女性團體抗議,她們組成人鏈以封鎖預計砍伐櫻花樹的土地。最後,雙方以在潮汐湖南岸種植更多櫻花而妥協。

然而,1941年12月8日,日本偷襲珍珠港導致2000多美軍官兵犧牲,憤怒的美國人把氣撒在櫻花樹上,一口氣砍掉了四棵櫻花樹作為對日本的報復。他們還在一棵被砍倒的樹幹上刻著:和日本人一起下地獄吧!(Go to hell with the Japanese)。日本櫻花還被改名為東方櫻花,櫻花節也一度停止舉辦。

誰能想到,在這片茂盛的櫻花樹背後,曾經湧動過這麼多的愛恨情仇,絢爛嬌嫩的花蕊會一度遭到無情摧殘。

遊客在櫻花樹下流連忘返。(歐新社)

★1954年 辦櫻花節

直到第二次世界大戰結束後,反日情緒漸漸平息。人們慢慢恢復理智,意識到讓無辜的櫻花成為戰爭的替罪羊是不對的,於是東方櫻花又恢復了日本櫻花的原名。1954年,日本為了紀念推動歷史的《神奈川和平條約》簽訂100周年,向華盛頓捐贈了有100年歷史的石頭燈籠,晚間點亮石燈籠的儀式成為櫻花節正式重開的序幕。

今年華盛頓櫻花節是3月20日至4月14日,按理我們3月底去正是時候,但因為天氣暖和,潮汐湖的櫻花已經在23日提前綻放。櫻花最燦爛的綻放周期只有七天左右,我們幸運地趕上櫻花將謝未謝之時。我們住在一個離潮汐湖走路十幾分鐘就到的酒店,為避免擁擠,特地起了個大早。清晨7點的潮汐湖清幽平靜,湖面如明鏡般波瀾不興,空氣中漂浮著淡淡的花香。一樹一樹的櫻花沿湖次第綻放,如此燦爛,如此恣意,也如此迷人。

綻放的櫻花雖然沒有姹紫嫣紅,不是耀眼的五彩繽紛,只有一串串淺淺的粉白色,清麗淡雅,一樹樹如雲堆積,不事張揚,但正是這種不動聲色的美,尤其令人心生愛憐。一陣微風拂過,片片櫻花花瓣像雪花一樣輕輕飄落在翠綠的草地上。「櫻花雪!」、「好美啊!」女兒驚喜地叫著,張開雙臂,接住像精靈一樣的落英,在手心裡摩挲,細嗅,再像天女散花一樣拋向空中。

一群群不同膚色、不同族裔的遊客摩肩接踵,在櫻花樹下流連忘返。大家變換著各種姿勢、各種角度,左一張、右一張地拍照。身著鮮豔的印度紗麗或越南旗袍的女子最為突出,還有穿著婚紗的情侶。我們幫了幾個家庭以櫻花和紀念碑為背景拍全家福,人家也禮尚往來地幫我們拍照。走累了,在1958年日本捐贈美國的石塔邊長椅上坐一坐,眺望遠處的華盛頓紀念碑,觸摸頭上燦爛的花枝,掠過湖中的倒影,看看周圍熙攘的人群,好一片春和景明。

這棵著名的空心櫻花樹「矮墩墩」即將被砍掉。(作者提供)

★空心櫻花 最後綻放

我們繼續沿潮汐湖從北往南走,一個多小時後,終於走到那棵著名的空心櫻花樹旁。這棵被稱作「矮墩墩」(Stumpy)的櫻花樹常年泡在鹹水當中,雖然被侵襲得只剩下樹皮,仍然年年開花,展現了不屈不撓的旺盛生命力。真不愧是一棵勵志的櫻花樹,但今年將是她展現美麗頑強身姿的最後一年。

為了修建更高更安全的湖岸堤壩,5、6月後矮墩墩即將和其他140多棵櫻花樹一起被砍掉。雖然新的堤壩修好後,還會在矮墩墩原址種上重新培育的櫻花樹。但墩粉們認為,矮墩墩是獨一無二,無可取代的。他們發動簽名,呼籲保留這棵具有頑強生命力的櫻花樹。得知無法保留後,很多墩粉都抓緊最後的機會,專程前來和她合影告別,依依不捨之情令人動容。我們去的那天,居然看到她的根部擺放著一束代表愛的玫瑰花。

更有趣的是,我們正在跟她合影的時候,突然從身後傳來一陣優美又熟悉的樂曲,就是那首在英國女王伊麗莎白葬禮上反覆迴響的「Time to say goodbye」(是時候說再見了)。回頭一看,原來是一個遊客正用手機在播放這首樂曲。還有比這更可愛、更浪漫、更多情的櫻花迷嗎?還有哪一個地方的櫻花,能夠享受到這般發自肺腑的熱愛?

看望了矮墩墩櫻花,潮汐湖畔的看花人愈來愈多,一波一波的遊客不斷向潮汐湖湧來。我們轉赴國家藝術博物館以及國會圖書館等周邊的景點,以避開連綿不絕的人流。等到下午回到潮汐湖時,用人山人海已經不足以形容潮汐湖畔和國家廣場上洶湧的人潮。華盛頓紀念碑下的舞台正在表演日本傳統大鼓秀。咚咚的鼓聲,強健的的舞姿,雄壯的吶喊,歡樂的笑容,震撼了整個廣場,感染了所有的觀眾,掌聲、歡呼聲響徹雲霄,把櫻花節的氣氛推向一個個高潮。陽剛的大鼓,嬌柔的櫻花,這是一場力與美交織的盛宴!

有幸在美好的春日裡趕赴這樣一場盛宴,實在是人生一大快事。

這次的華盛頓看櫻花之行,完美彌補了十幾年前到華盛頓走馬觀花式匆匆一遊的遺憾。

正是:朝辭多市彩雲間,煙花三月下華府。潮汐湖畔櫻絢爛,不負美景不負春。