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談藝／郭嘉駿用蕭邦的琴演奏蕭邦

編譯胡玉立
多倫多華裔鋼琴家郭嘉駿3月在浪漫主義時代鋼琴演奏家和作曲家蕭邦214歲冥誕那天，在蕭邦出生地，用蕭邦生前製造、使用過的古鋼琴，舉行了兩場獨奏會。(美聯社)
多倫多華裔鋼琴家郭嘉駿3月在浪漫主義時代鋼琴演奏家和作曲家蕭邦214歲冥誕那天，在蕭邦出生地，用蕭邦生前製造、使用過的古鋼琴，舉行了兩場獨奏會。(美聯社)

現年21歲的多倫多華裔鋼琴家郭嘉駿(Eric Guo)3月間在浪漫主義時代鋼琴演奏家和作曲家蕭邦214歲冥誕那天，於蕭邦出生地，用蕭邦生前製造、使用過的古鋼琴，舉行了兩場獨奏會。去年10月贏得第二屆蕭邦古樂器比賽冠軍的郭嘉駿說：「我真的感覺到自己和蕭邦是一體的。」

波蘭蕭邦學院(Fryderyk Chopin Institute)2018年開始舉辦古樂器比賽，推廣使用19世紀鋼琴或現代複製品演奏蕭邦音樂；每五年舉辦一次。

感覺自己與蕭邦是一體的

郭嘉駿2002年生於多倫多，去年在波蘭首都華沙贏得第二屆蕭邦古樂器比賽( Frederic Chopin Competition on Period Instruments)冠軍，目前仍是多倫多皇家音樂學院(The Royal Conservatory of Music)學生。

蕭邦於1810年在波蘭澤拉佐瓦沃拉的莊園出生。（取自維基百科共享資源/作者Woj...
蕭邦於1810年在波蘭澤拉佐瓦沃拉的莊園出生。（取自維基百科共享資源/作者Wojsyl ）

郭嘉駿受邀在3月1日蕭邦生日當天演出兩場獨奏會，一場在蕭邦1810年出生地澤拉佐瓦沃拉(Zelazowa Wola)莊園舉行，另一場在華沙國家愛樂樂團(National Philharmonic)舉行。

他說：「沒有什麼比在蕭邦的出生地，更能與他產生聯繫的了。而且，這可能就是他出生的房間，所以這真的是精神上的聯繫，我真的感覺自己和蕭邦是一體的。」

多倫多華裔鋼琴家郭嘉駿3月在浪漫主義時代鋼琴演奏家和作曲家蕭邦214歲冥誕那天，...
多倫多華裔鋼琴家郭嘉駿3月在浪漫主義時代鋼琴演奏家和作曲家蕭邦214歲冥誕那天，在蕭邦出生地，用蕭邦生前製造、使用過的古鋼琴，舉行了兩場獨奏會。(美聯社)

比較現代鋼琴和古鋼琴，郭嘉駿表示，「這些古典鋼琴可被柔和彈奏，我喜歡古鋼琴創造的色彩，它們的聲音是絕無僅有的」，相較之下，現代鋼琴具有不同特質，更傾向以強勁有力的聲音為先，好讓琴聲在大型音樂廳傳播得更好。

郭嘉駿說，他兩種琴都喜歡；「古鋼琴可以幫助現代鋼琴，反之亦然；這是雙向的。」

蕭邦出生地，波蘭澤拉佐瓦沃拉的莊園裡有一座他的雕像。（取自維基百科共享資源/作者...
蕭邦出生地，波蘭澤拉佐瓦沃拉的莊園裡有一座他的雕像。（取自維基百科共享資源/作者 Józef Gosławski ）

音樂能療癒戰火下的人們

郭嘉駿還表示，在動盪的21世紀，人們比以往任何時候都更需要音樂；「面對所有正在發生的戰爭、戰役，音樂確實能將我們連在一起，將人類和社會團結起來。音樂在某種程度上療癒了我們，治癒了所有的壓力和挑戰。」

去年10月在華沙贏得冠軍之後，郭嘉駿的行程排得很滿，音樂會從日本到歐洲再到美國；他並希望可以敲定計畫，在今年秋天前往家族祖籍地中國舉行音樂會。

多倫多華裔鋼琴家郭嘉駿3月在浪漫主義時代鋼琴演奏家和作曲家蕭邦214歲冥誕那天，...
多倫多華裔鋼琴家郭嘉駿3月在浪漫主義時代鋼琴演奏家和作曲家蕭邦214歲冥誕那天，在蕭邦出生地，用蕭邦生前製造、使用過的古鋼琴，舉行了兩場獨奏會。(美聯社)

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