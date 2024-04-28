周日動動腦／可見光當中，哪一個顏色的波長最短？

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.哪一個族群在2008年4月正式列入台灣第14個原住民族？

2.「人生天地之間，若白駒之過郤（通『隙』），忽然而已。」此話出自何書？

3.上下門牙會不斷地生長的囓齒目動物，在其2000多個物種之中體型最大的是什麼？

4.日本山梨縣有一座建於公元704∼708年之間的溫泉旅館，被金氏世界紀錄認定是世界歷史最悠久的住宿設施，它的店名叫什麼？

5.可見光當中，哪一個顏色的波長最短？

6.代表雙魚座的兩條魚據說是希臘神話中的愛神母子，請找出他們的名字。

7.哪一個國家獲得最多國際足球 世界盃（FIFA）競賽的冠軍？

8.唐代當外國使節或來賓入貢來到長安城後，會由負責的機構安排入住官方特設的哪個賓館？

9.瑰夏咖啡 （Geisha）或音譯為《藝妓咖啡》，雖然它因來自巴拿馬而聞名，但此字源頭及樹種其實是來自哪個國家？

10.美國加州 聖塔芭芭拉外海一處油井在1969年1月嚴重漏油，導致無數海洋生物死亡。此事件催生了在次年4月22日成立的哪一個全球性環保活動？

答案：

1.賽德克族 2.莊子 3.水豚 4.慶雲館 5.紫色 6.阿芙蘿黛蒂、厄洛斯 7.巴西 8.鴻臚客館舘 9.衣索匹亞 10.世界地球日