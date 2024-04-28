我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登白宮記協晚宴暗酸川普是「6歲小孩」隻字未提以哈戰爭

舊金山中國遊客人數仍未復甦「這原因」是關鍵

周日動動腦／可見光當中，哪一個顏色的波長最短？

吳菲

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.哪一個族群在2008年4月正式列入台灣第14個原住民族？

2.「人生天地之間，若白駒之過郤（通『隙』），忽然而已。」此話出自何書？

3.上下門牙會不斷地生長的囓齒目動物，在其2000多個物種之中體型最大的是什麼？

4.日本山梨縣有一座建於公元704∼708年之間的溫泉旅館，被金氏世界紀錄認定是世界歷史最悠久的住宿設施，它的店名叫什麼？

5.可見光當中，哪一個顏色的波長最短？

6.代表雙魚座的兩條魚據說是希臘神話中的愛神母子，請找出他們的名字。

7.哪一個國家獲得最多國際足球世界盃（FIFA）競賽的冠軍？

8.唐代當外國使節或來賓入貢來到長安城後，會由負責的機構安排入住官方特設的哪個賓館？

9.瑰夏咖啡（Geisha）或音譯為《藝妓咖啡》，雖然它因來自巴拿馬而聞名，但此字源頭及樹種其實是來自哪個國家？

10.美國加州聖塔芭芭拉外海一處油井在1969年1月嚴重漏油，導致無數海洋生物死亡。此事件催生了在次年4月22日成立的哪一個全球性環保活動？

答案：

1.賽德克族 2.莊子 3.水豚 4.慶雲館 5.紫色 6.阿芙蘿黛蒂、厄洛斯 7.巴西 8.鴻臚客館舘 9.衣索匹亞 10.世界地球日

咖啡 加州 足球

上一則

理財百科／賣房大賺？快做4件事留住利潤

下一則

談藝／郭嘉駿用蕭邦的琴演奏蕭邦

延伸閱讀

划船上學的孩子們

划船上學的孩子們
周日動動腦／哪一種動物擁有超過一萬顆以上的牙齒？

周日動動腦／哪一種動物擁有超過一萬顆以上的牙齒？
求職者面試問到地雷題？ 過來人曝：曾被人資警告

求職者面試問到地雷題？ 過來人曝：曾被人資警告
辛普森過世 民眾關心他是否給出「世紀審判」答案

辛普森過世 民眾關心他是否給出「世紀審判」答案

熱門新聞

美國每年約有五萬人確診罹患帕金森氏症，是僅次於阿茲海默症，為全球第二常見的慢性中樞神經系統退化性疾病，目前全球約有800多萬人口罹患此病。（圖／123RF）

封面故事／他動手術 甩掉帕金森

2024-04-07 14:05
紐約一家補習學校貼出學生考上特殊高中的喜報。（本報檔案照）

育才特刊／課外補習 亞裔一馬當先

2024-04-21 16:30
「新九品芝麻官」找來黃一山（右下）、苑瓊丹（左下）回歸演出，圖為電影海報。（取材自豆瓣電影）

娛樂／「新九品芝麻官」變性魔改 慘成票房噩夢

2024-04-21 02:12
引領孩子培養閱讀習慣要趁早，從孩子小時候，父母親就要陪著選書、伴讀。(本報檔案照)

學業篇／讀好書 踏上學習正途

2024-04-21 02:28
醫生通常根據「症狀」來判斷患者是否罹患帕金森氏症，現在從皮膚就可診斷是否罹患帕症，準確率高達93%。(圖／123RF)

封面故事／從皮膚診斷帕金森氏症 又快又準

2024-04-07 11:28
關於孫子女教育，祖父母最好和成年子女及其配偶建立健康、互相尊重的關係。(圖／123RF)

活動篇／教養不同調 祖父母應放手

2024-04-21 02:19

超人氣

更多 >
債市恐慌指數MOVE發明人：美債殖利率劇烈波動期已結束

債市恐慌指數MOVE發明人：美債殖利率劇烈波動期已結束
先別花掉 這些一元紙幣可能值15萬

先別花掉 這些一元紙幣可能值15萬
地產業者：屋主別做4件事 會害你房子貶值

地產業者：屋主別做4件事 會害你房子貶值
挺爸還是挺媽？布裘子女吵不休 驚傳「內戰」

挺爸還是挺媽？布裘子女吵不休 驚傳「內戰」
華裔探員張棟志 拆解殺豬盤等3大詐騙伎倆

華裔探員張棟志 拆解殺豬盤等3大詐騙伎倆