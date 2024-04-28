移民專頁／近期美國移民動態：新費用、新風險

紐約時報和華盛頓郵報等媒體報導，持有效簽證回中國的中國學生和學者，返回美國後面臨簽證被取消並被遣送回國的危險；示意圖。（圖／123RF）

隨著最終H-1B註冊登記截止於2024年3月25日東部標準時間中午，今年的H-1B配額註冊登記已結束。4月間，結果也出來了。美國移民局 在執行2024年2月2日「改善H-1B註冊抽籤流程和完整性」最終規則方面似乎做得很好，最重要的部分是減少過去幾年猖獗的欺詐行為。

過去，美國移民局把遞交完整紙張申請註冊的系統轉為僅由公司註冊和每位受益人僅支付10元費用的系統，於是許多公司為了提高中籤率，為一個受益人提出多個申請。現在，移民局則實施以受益人為中心，而不是公司註冊數量的抽籤流程。實施此過程後，即使有25個公司為同一受益人進行登記，此系統也只會給受益人一次的抽籤機會，而不是給該受益人25次的機會。

那麼，抽中的可能性有多大呢？美國移民局在另一項最終規則「美國移民局公民和移民服務費用表以及某些其他移民福利申請要求的變更」中說，2024年1月31日註冊數量預測為42萬4400份。假設這個數字是準確的，我們相信根據該機構過去的抽籤紀錄，抽中的機率在30%左右。

去年美國移民局因詐騙行為而受到譴責，允許78萬884人登記，剔除去年抽中的18萬8400人，過去三年的平均選擇人數為127萬980人。如此一來，在42萬4400名估計人數中，選擇率為30.15%，比去年慘敗的抽中率24.1%的有所改善。若中籤的人數多，或受益當事人的人數少於預計，則抽取的比率將相應高於30.15%。

2.許多移民費用增加了

從4月1日開始，一些申請案的申請費用增加了。除非受到訴訟的阻止，否則上述最終規則實施的申請費表將於2024年4月1日生效。 大多數申請費的變化都很直接，從舊費變為新費。儘管有些申請費更改的幅度很大，例如移民投資者，透過個人或區域投資中心投資提交 I-526和I-526E表格的申請費從3675元調整至1萬1160元，申請區域中心指定的I -956表格和請求批准商業企業投資的I-956F表格從1萬7795元躍升至4萬7695元。

以下是一些常見的申請和表格，不僅包括申請費的變化，還增加了新的費用，為美國移民局帶來更多的收入或幫助支付庇護計畫的費用。

I-130表：線上申請增加90元(至625元)，紙申請增加140元(至675元)(同時提交I-485的案件)。

I-129表H-1B：擁有至少26名員工的公司增加320元(至780元)，25名員工或少於25名的公司及非營利組織為舊費460元，另加庇護計畫費(擁有 26名員工的雇主為600元，擁有25名或少於25名員工的雇主為300元，大多數非營利組織為0元)。

I-129表L-1：26名員工以上的公司申請費增加925元(至1385元)，25名或少於25名員工的公司及非營利組織的申請費為695元，另加庇護計畫費(擁有26名員工的雇主為600 元，擁有25名或少於25名員工的雇主為300元，大多數非營利組織為0元)。

I-129表O-1：26名員工以上的公司費用增加595元(至1055元)，25名員工或少於25名員工的公司及非營利組織申請費為530元，另加庇護計畫費(擁有26名員工的雇主為600元，擁有25名員工的雇主為300元，多數非營利組織為0元)。

I-140表：增加15元(至715元)另加庇護計畫費(擁有26名員工的雇主為600元，擁有25名員工的雇主為300元，大多數非營利組織為0元)。

I-485表：成人申請增加215元(至1440元)，孩子與一位父母同時申請時申請費增加200 元(至950元)。I-130與I-485同時申請的案件，I-130增加140元，I-485增加215元，共增加 355元。相連的新申請費：回美紙為630元，工作許可證(EAD)為260元。

郵戳為2024年3月31日之後提交美國移民局的案件，讀者應檢查是否交了適當的新費，以確保申請案不會被拒收。

3.在美國轉換身分後回國申請簽證 面臨風險

美國移民律師協會(AILA)在3月的紐約領事實踐網路研討會上，兩名前領事館官員談到了不成文的規則，並提到當一個人在美國轉換身分然後回國申請簽證時，領事不會喜歡，因為領事認為它有意圖的問題，特別是在非移民意圖相關的情況下，這對可能可以獲得六個月停留時間、持旅遊或商務簽證的人來說是一個很大的禁忌，因為領事官員們知道大多數美國人只會在異國停留幾周後回國。

4.中國學生、學者面臨簽證取消的危險

中國研究生重返美國面臨新的擔憂。中國研究生重返美國已成為「紐約時報」和「華盛頓郵報」等媒體報導的熱門議題。 持有效簽證回祖國的中國學生和學者，返回美國後面臨簽證被取消並被遣送回國的危險。

這種情況已經發生在耶魯大學、約翰霍普金斯大學和其他美國主要研究大學的十多名攻讀博士學位的中國研究生身上。除了在被審問數小時後簽證被取消外，有些人還受到五年不得再入境的懲罰。

據報導，杜勒斯(Dulles)機場是最容易被盤問和驅逐中國學生的機場，因此中國大使館於1月29日警告中國學生不要從該機場入境。文章中提到的其他機場包括達拉斯-沃斯堡(Dallas-Fort worth)機場、芝加哥歐海爾(Chicago O'Hare)機場和波士頓羅根(Boston Logan International)國際機場。 在可預見的未來，來自中國攻讀科學相關課程的研究生和學者，可能希望減少不必要的回國旅行。