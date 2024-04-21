星座／4月21日至4月27日 雙子座游刃有餘 水瓶座好事連連

2024年4月21日至4月27日12星座運勢如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★☆☆

麻煩事會不時降臨，破壞你的好心情，讓情緒有不小的波動。若你能暫時放下不愉快的事情，你會發現困擾你的問題也就不攻自破。

幸運色彩：葡萄紫

速配星座：巨蟹座

貴人星座：摩羯座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★☆☆☆

「未知」令你開始有些害怕，凡事若不能事先做好準備，等到麻煩降臨時你會變得灰頭土臉。無論是約會還是執行任務，有準備會比順其自然容易看到好結果。

幸運色彩：雲母白

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙子座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★★★

自信滿滿的一週，做什麼都感覺游刃有餘，許多事情你都不用費吹灰之力便能處理得漂漂亮亮，讓你頗有成就感。

幸運色彩：古銅青

速配星座：處女座

貴人星座：摩羯座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★★☆

自信的標籤這一週都會牢牢貼在你的身上，這也讓你散發出獨特的魅力。一旦你決定的事情，沒人會質疑你的能力。

幸運色彩：富貴紅

速配星座：射手座

貴人星座：摩羯座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★☆☆

自我倔強情緒瀰漫，讓你的人緣出現滑坡。愛情中會有諸多不順，工作中的助力也明顯不足，但財運方面你倒是有力量躲避一些風險。

幸運色彩：櫻桃紅

速配星座：巨蟹座

貴人星座：處女座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★★★★

本週運勢值得喝彩，感情的發展趨勢呈上升狀；工作上朋友、家人會給你提供較多便利，讓你順風順水；財運表現平平，支出有減少的跡象。

幸運色彩：珊瑚橙

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天秤座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★☆☆☆☆

不管你過去有多自信，本週所遇到的一些事情可會令你自信不起來了。不要把自己想成萬能，只有經歷一些失敗與挫折後，你才有可能真正變成萬能。

幸運色彩：玉石白

速配星座：雙子座

貴人星座：天秤座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★★☆

整體運勢還算樂觀，愛情進展比較緩慢，可以在平淡中體會相處時的那份真實；事業發展空間大，但需要仰仗良好的人際關係；財運有驚無險，野心不可過大。

幸運色彩：茄皮紫

速配星座：雙子座

貴人星座：水瓶座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★★☆☆

頗有主見的一週，在帶領團隊時盡顯魄力，管理能力表現突出；但在戀人面前則顯得有些霸道，小心感情陷入僵局；投資 不可一意孤行，多聽專家建議為好。

幸運色彩：翡翠綠

速配星座：金牛座

貴人星座：雙魚座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★☆☆☆☆

本週你把自己的外在打理得很漂亮，卻容易把家庭生活淘空。不需要為了撐面子，吃一些不必要的啞巴虧。展現最真實的自己，同樣能得到別人的尊重。

幸運色彩：奶油白

速配星座：天蠍座

貴人星座：雙魚座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★★☆

不少好事均會在本週上演，工作愛情將演變成相輔相成的關係，戀人的鼓勵會讓你工作更加發奮；單身者可望在職場中找到自己的春天。

幸運色彩：鮭魚紅

速配星座：獅子座

貴人星座：處女座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★☆☆☆

令你羨慕嫉妒的事和人這週特別多，但不要被這種負面能量所影響。做任何事都不要總盯著別人，多和自己對比，才不會迷失道路。

幸運色彩：青金石藍

速配星座：獅子座

貴人星座：天秤座

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