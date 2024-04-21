移民專頁／境外親屬 申請I-485也可遞I-824

遞交 I-485 的同時遞交 I-824 申請，綠卡批准後檔案會轉到領事館，準配偶可從境外以移民簽證入境。（本報檔案照）

讀者問：

我透過前雇主鎖定了EB-3的PD（2020年9月），去年中旬更換了工作，所以新公司重新開始申請PERM，目前正在打廣告階段，預計年底前可以完成整個過程，然後申請I-140和I-485。我有個相處了幾年的女朋友，目前人在國內工作，持有B-1簽證 ，隨時可以來美國。她近期準備找個合適的時間來美國與我結婚。由於女友在國內薪資比較高，所以打算等到I-485遞交的時候，再考慮辭掉國內的工作來美國生活。 請問，何時結婚比較適合？

由於我出境比較麻煩，所以基本確定是要在美國領證了，只是女朋友的B-1簽證原則上入境美國結婚會有一些移民問題。我是打算女朋友年中過來就領證，然後再回國繼續工作。由於結完婚立刻就回國，不會涉及到立刻在境內轉換簽證，所以我覺得結婚這件事本身沒有任何移民方面的擔憂。

有人建議過來90天後再領證。結婚出境後有無必要在美國領事館申請把簽證從B-1轉到H4？ 女友暫時也沒有申請H-4+EAD的需求。我能想到H-4唯一的好處就是，以後女友入境的時候預設有移民傾向，申請I-485的時候就水到渠成。假如年底排期到了，準備提交I-485，能否透過 B-1入境一起提交I-485？

我理解是，B1入境之後如果立刻遞交 I-485，會被移民局 認為有濫用B-1簽證嫌疑，然後會拒絕女朋友I-485申請或嚴審。如果有這種擔心，是不是入境之後等兩、三個月遞交比較好？還是說在國內就提前轉換好H-4簽證，再入境最簡單的方法可能就是提交I-485之前，女朋友立刻 B-1入境領證然後一起交表。但是，我估計這種情況在移民局那裡會有很大的red flag，所以暫時否決了。這個想法對嗎？

答：

1、你女朋友以B簽證入境和你結婚是可以的。

2、等你有資格在美國申請調整身分後，你太太也有了資格。她的申請可以和你一起遞交，也可以在你有了I-485 收據後再遞交。如果她以B簽證入境，在90天內遞交綠卡 申請，確實有風險會面臨較嚴格的審查。

3、如果你太太沒有H-4+EAD的需求，可以不轉H-4。

4、如果你太太並不著急來美國，你可以在你遞交I-485的同時，遞交I-824 申請，這樣你的綠卡批准後，檔案會轉到領事館，你太太可從境外以移民簽證入境。