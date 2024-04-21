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活動篇／教養不同調 祖父母應放手

編譯彭尚興
關於孫子女教育，祖父母最好和成年子女及其配偶建立健康、互相尊重的關係。(圖／123RF)
關於孫子女教育，祖父母最好和成年子女及其配偶建立健康、互相尊重的關係。(圖／123RF)

身為祖父母最困難的事情之一，可能就是眼睜睜地看著成年子女在管教孫子女時，犯下你所認為的錯誤，卻只能默不作聲。當祖父母和父母意見不一致時，不但會令小孩無所適從，甚至可能造成整個家庭三代之間關係緊張。

許多祖父母經常將所謂的「教養失敗」歸咎於新一代父母，認為他們過度溺愛孩子；祖父母對這種情況豈能視而不見。但干預的結果往往適得其反，在第一代和第二代親子間，埋下衝突的根源。

田納西州的凱瑟琳是兩個小孩的外婆；她注意到8歲外孫的行為愈來愈脫序，「沒規矩、頂嘴、對媽媽大吼大叫、甚至會打媽媽。」但是當凱瑟琳試圖和女兒討論孫子的攻擊舉動時，卻觸動了女兒的防衛機制，自己反被潑了一盆冷水，「別跟我說應該怎麼對待我的孩子！」

「我放棄了，」凱瑟琳無奈地說：「她還是任他為所欲為，現在我孫子整個被寵壞了。」

專欄作家瑪夏·杜爾(Marcia Kester Doyle)指出，類似凱瑟琳所遇的情形，除非孫子的人身安全受到威脅，否則就讓父母用自己的方式去養育小孩而不受祖父母的干擾，這對孩子和整個家庭來說都是最好的安排。

臨床心理學家瑪格麗特·盧瑟福(Margaret Rutherford)認為，有些關於養育小孩的衝突其實可能是世代衝突。「今天的父母接觸到的許多東西，醫學界關於照顧孩子的說法、當前育兒趨勢，以及他們朋友的做法，都會影響他們的育兒方式；」盧瑟福說，「 情況不斷在變化，養育方式也會隨之改變。對這個孩子有效的方法可能對另一個孩子就沒用。」

盧瑟福建議為人祖父母者在孫子女出生之前，就和成年子女及其配偶建立健康、互相尊重的關係。「告訴你的親生子女，你注意到他們養育自己孩子的方式，和你當初撫養他們的方式有所差異。如果你與他們有良好、功能健全的關係，這將是一場對話，而不是爭執。」

田納西州 親子

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