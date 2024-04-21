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娛樂／「新九品芝麻官」變性魔改 慘成票房噩夢

娛樂新聞組
「新九品芝麻官」找來黃一山（右下）、苑瓊丹（左下）回歸演出，圖為電影海報。（取材自豆瓣電影）
「新九品芝麻官」找來黃一山（右下）、苑瓊丹（左下）回歸演出，圖為電影海報。（取材自豆瓣電影）

早前上映的「新九品芝麻官」主打改編周星馳1990年代經典喜劇「九品芝麻官」，但票房與口碑接連翻車，上映一月票房不到6000人民幣（約829美元），不少看過片的網友湧入電影評分網留負評，稱該片是「一無是處的大爛片」、「重拍自取其辱」。

王晶執導的1994年電影「九品芝麻官」，由周星馳、張敏、吳孟達等人主演，「新九品芝麻官」號稱「『九品芝麻官』原班人馬」，找來「皇上」黃一山、「石榴姐」苑瓊丹回歸演出，主角「包龍星」的配音依然請來台灣聲優石班瑜，因此觀眾看著這張不是周星馳的臉孔，發出了和當年一樣的聲音，有網友稱「突兀感就像是我的青春被這部電影按在地上摩擦」。

王晶和周星馳這對黃金搭檔製作的「九品芝麻官」人物鮮活諧趣，劇情更藏著對官場的諷刺，在當年在香港拿下3017萬港幣（385萬美元）票房。片中台詞「我一進門就看見常威在打來福！」、「我玩完她，不給錢，就不算賣囉！」、「常威，你還說你不會武功！？」至今都讓無數觀眾記憶猶新。

王晶執導的1994年電影「九品芝麻官」，由周星馳、張敏、吳孟達等人主演，而「新九品芝麻官」找來「皇上」黃一山、「石榴姐」苑瓊丹回歸演出，號稱是「九品芝麻官原班人馬」，主角「包龍星」的配音依然請來台灣聲優石班瑜，因此觀眾看著這張不是周星馳的臉孔，發出了和當年一樣的聲音，有網友稱「突兀感就像是我的青春被這部電影按在地上摩擦」。

王晶和周星馳這對黃金搭檔製作的「九品芝麻官」人物鮮活諧趣，劇情更藏著對官場的諷刺，當年在香港拿下3017萬港幣（約385萬美元）票房。片中台詞「我玩完她，不給錢，就不算賣囉！」、「我一進門就看見常威在打來福！」、「常威，你還說你不會武功！？」至今都讓無數觀眾記憶猶新。

要是陣容豪華、投資強大也就罷了，但改編版主角「包龍星」是網路電影演員彭禺厶，雖然他在網路圈被奉為「網大一哥」，2015年一部「道士出山」打開了大門，與陳浩民平分半壁江山，但他在電影圈默默無名，在大眾市場也名氣不足，加上過去不常演喜劇，被許多觀眾批評「畫風不對」。再看其他演員，除了客串演出的苑瓊丹和黃一山，90%都是說不上名的「網紅臉」新人。而「新九品芝麻官」導演朱凌鋒曾參與「烏龍院」的翻拍，算是「炒冷飯專業戶」，他過去的作品中，有一半因為太少人關注，連豆瓣分數都沒開出來，其餘都是在2至3分左右。

院線分潤慘 盤算網路效益

這部頂著周星馳旗號的翻拍新作，首映票房只拿到約1300人民幣（約180美元），依36%的片方分成，片方只能分得468元（約65美元），若計上後續票房，截至4月上旬的片方分成也才2061人民幣（約285美元）。一群人忙著這部經典電影的翻拍作，就為了這點小錢？當然，醉翁之意不在酒，院線只是走個形式，電影更大的市場仍然是網路平台，院線上映當日同步網路上線，吸引眾多好奇網友辦會員來「自毀童年」。

劇情方面，「新九品芝麻官」可說是拿舊版故事更動順序、再把經典畫面再重拍一遍而已，編劇加入的創意觀眾也不領情，包括「方唐鏡」魔改成好人，與包龍星從小一起長大、兩小無猜，是包龍星當了官令他心生嫉妒，再加上親戚被威脅，半推半就下成為罪魁禍首；30年前上青樓白嫖的白毛獅王「雷豹」被「變性」成穿著低胸緊身衣的女人，改叫「雷喵」等，都讓網友大呼崩潰，有觀眾說：「還好沒讓雷豹和包龍星發展感情線，不然一定檢舉。」

「雷喵」的角色設定和服裝讓很多觀眾無法接受。（取材自豆瓣電影）
「雷喵」的角色設定和服裝讓很多觀眾無法接受。（取材自豆瓣電影）

原版「九品芝麻官」的重點在包龍星的自我成長，他是個正義但執行力一塌糊塗的理想主義者，常幻想自己是包青天，但實際上在民眾心中也是個貪官，戚家命案是他第一次忤逆強權，卻換來傾家蕩產，流落街頭。但包龍星沒放棄，反而堅信正義的力量，一步一腳印踏向京城，卻再被當頭一棒。因此他轉向自己較勁，在青樓把嘴皮子練到能把死人說活，結局他脫胎換骨，終於打贏了這場官司，這一刻也終於完成了兒時的願望，做一個堂堂正正的清官。

但在「新版」中，包龍星在青樓修煉耍嘴皮子功力、遇到雷豹與皇上的橋段全部刪除了，結局皇帝天降神兵痛打貪官，助包龍星沉冤得雪，在鬧鬧哄哄中，為了結案而結案敷衍了事，原版中對官場權力體系的諷刺更是被視而不見，也難怪有網友評論：「這部片算不上什麼『新九品芝麻官』，不過是重拍了一遍老電影中的段子合輯而已。」

（取材自鳳凰網）

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