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新聞眼／「世界中央廚房」名廚心碎 棄援加薩

編譯陳韻涵
西班牙名廚安德烈斯(右二)創辦世界中央廚房，為全世界遭受不幸的人提供免費膳食。(路透)
西班牙名廚安德烈斯(右二)創辦世界中央廚房，為全世界遭受不幸的人提供免費膳食。(路透)

「世界中央廚房」(World Central Kitchen，WCK)七名工作人員4月2日在以色列空襲加薩的行動中喪生，該組織共同創辦人、西班牙裔名廚安德烈斯(José Andrés)說他「心碎和悲傷」；「世界中央廚房」宣布，停止在加薩地區的援助工作。

西班牙裔名廚安德烈斯(José Andrés)共同創辦「世界中央廚房」，供應世界各地災區和衝突地區糧食，他的無私善行屢獲國際組織肯定；他在全球有30多家餐廳，其中榮膺米其林(Michelin)二星殊榮的餐廳Minibar就在華府

安德烈斯以食譜和Jaleo、Minibar等餐廳打響名號，但在國際上，他運送糧食緩解災區與衝突地區的食物短缺與饑荒問題，讓他聲名遠播。

1969生於西班牙米耶雷斯市(Mieres)的安德烈斯15歲便離家，透過餐飲工作獨立生活；他21歲來美前就讀烹飪學校，並接受「分子料理之父」亞德里亞(Ferran Adriá)的訓練，之後在海軍服役。

退伍後他搬到華府，並於1993年負責管理Jaleo餐廳，一度掀起小吃熱潮；他之後陸續開了30多家餐廳，其中大多數在美國，而最知名、僅有12席的米其林二星餐廳Minibar就在華府。

2003年，他首度獲頒烹飪界的最高榮譽「詹姆斯畢爾德獎」(James Beard Awards)。

2010年，安德烈斯共同創辦「世界中央廚房」，長年倡議飢餓、兒童肥胖、農業補助、基本工資和移民改革議題。 

安德烈斯2013年成為美國公民，並與派翠夏‧費南德斯‧克魯茲(Patricia Fernandez de la Cruz)結婚，育有三個女兒。

2018年，他獲得「時代雜誌」肯定，躋身「世界百大影響力人物」之列；美國名廚拉加西(Emeril Lagasse)在頌辭中形容安德烈斯是「一位傑出的餐廳老闆，透過他對西班牙食物和文化的獨特視角，形塑美國的烹飪歷史和路線」。

致力賑災的安德烈斯去年11月接受美國脫口秀主持人吉米金摩(Jimmy Kimmel)訪問時，讚揚組織志工的勇氣。他說：「當許多人遠離災區的同時，我們有很棒的夥伴前往災區協助災民。」

安德烈斯表示，非政府組織在多數情況下可直接從當地市場或商店取得食物，並利用現場設備烹飪。他形容，志工們「簡直展現魔法」。

「世界中央廚房」今年3月從塞浦路斯派船，載著200噸食物前往加薩北部，成為以色列18年來第一次允許援助船運運抵加薩岸邊；但車隊在2日遭攻擊後，該組織已停止在加薩地區的援助工作。

加薩 華府 以色列

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