美國現象／唱泰勒絲的歌 她醒著熬過開顱手術

36歲的賽琳娜‧坎皮恩在清醒狀態下做開顱手術，她選擇手術全程唱著流行樂天后泰勒絲(Taylor Swift)的歌，手術成功，她正復元中。（取自Hackensack Meridian Health臉書）

新澤西州 36歲女子賽琳娜‧坎皮恩(Selena Campione)得知自己得在清醒狀態下做開顱手術，差點嚇暈了，但外科醫生跟她講，有兩種稱奇的方法可以克服勇氣，後來她選擇手術全程唱著流行樂天后泰勒絲 (Taylor Swift)的歌，手術很成功，賽琳娜正在復元之中。

紐約郵報(New York Post)報導，賽琳娜在私立學校當老師，為她施行手術的醫生跟她講，她得那樣接受開顱手術後，幾乎不敢相信這種事怎麼有可能，根本不知道人類竟可以清醒著接受頭蓋骨被打開。

身體麻木 腳失去感覺

賽琳娜生病的噩夢之旅，始於一直覺得右半邊身體莫名的麻木、刺痛，甚至影響到談話、走路，右手右臂都難以動用。她表示，自己右腳失去感受，有些皮膚變紫，最後甚至什麼都感覺不到。

流行樂天后泰勒絲的歌救人一命。（歐新社）

保持反應 清醒做手術

她看了很多專科醫生，接受五花八門的治療，直到遇上澤西海岸大學醫學中心(Jersey Shore University Medical Center)的腦神經外科醫生帕特爾(Nitesh Patel)。帕特爾醫生在她左腦找到一顆膠質母細胞瘤(glioma)，建議她不麻醉做開顱手術來除掉它。

要病人清醒著做這種腦外科手術，是為了讓醫生們手術過程中，曉得該動哪些地方。例如賽琳娜的腫瘤 位在她腦部負責言語及肢體能力的部位。帕特爾醫生解釋說，病人要能複述自己姓名，重述字詞片語及交談，在做這些動作時出錯，那就找出腦部的「關鍵區域」。

病患賽琳娜表示在手術中模糊地聽見「Shake It Off」這首歌。（歐新社）

將時代巡演曲目全唱了

手術過程中，賽琳娜表示自己「沒有感覺」，只模糊地記得聽見「Shake It Off」這首歌，但是帕特爾醫生表示，她由「22」、「Bad Blood」一路唱到「You Need to Calm Down」，基本上就是泰勒絲「時代巡迴演唱會」(The Eras Tour)的曲目都唱完了。但同一時間，賽琳娜甚至不曉得自己顱骨已被打開。

帕特爾醫生表示，開刀到大腦表面，患者唱歌特別管用，因此請賽琳娜唱歌，而她的兩個女兒在家一直唱著泰勒絲占據排行榜的歌，所以她毫不猶豫就選唱這位天后的歌。

流行樂天后泰勒絲的歌救人一命。（歐新社）

帕特爾表示，自己也是泰勒絲的歌迷，所以能由賽琳娜的歌唱，得知「唱錯詞或者講錯詞彙」。但帕特爾強調，開顱手術的複雜程度不在話下，自己請病人唱歌，是幫忙他們趕走開顱的震驚，用幾許幽默是最好的辦法。

動完手術後，賽琳娜很想念女兒、學生及教書工作，此外她感覺「棒得很」，服藥量也減到只剩一次。