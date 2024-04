美國現象／唱泰勒絲的歌 她醒著熬過開顱手術

36歲的賽琳娜‧坎皮恩在清醒狀態下做開顱手術,她選擇手術全程唱著流行樂天后泰勒絲(Taylor Swift)的歌,手術成功,她正復元中。(取自Hackensack Meridian Health臉書)

新澤西州 36歲女子賽琳娜‧坎皮恩(Selena Campione)得知自己得在清醒狀態下做開顱手術,差點嚇暈了,但外科醫生跟她講,有兩種稱奇的方法可以克服勇氣,後來她選擇手術全程唱著流行樂天后泰勒絲 (Taylor Swift)的歌,手術很成功,賽琳娜正在復元之中。

紐約郵報(New York Post)報導,賽琳娜在私立學校當老師,為她施行手術的醫生跟她講,她得那樣接受開顱手術後,幾乎不敢相信這種事怎麼有可能,根本不知道人類竟可以清醒著接受頭蓋骨被打開。

身體麻木 腳失去感覺

賽琳娜生病的噩夢之旅,始於一直覺得右半邊身體莫名的麻木、刺痛,甚至影響到談話、走路,右手右臂都難以動用。她表示,自己右腳失去感受,有些皮膚變紫,最後甚至什麼都感覺不到。

保持反應 清醒做手術

她看了很多專科醫生,接受五花八門的治療,直到遇上澤西海岸大學醫學中心(Jersey Shore University Medical Center)的腦神經外科醫生帕特爾(Nitesh Patel)。帕特爾醫生在她左腦找到一顆膠質母細胞瘤(glioma),建議她不麻醉做開顱手術來除掉它。

要病人清醒著做這種腦外科手術,是為了讓醫生們手術過程中,曉得該動哪些地方。例如賽琳娜的腫瘤 位在她腦部負責言語及肢體能力的部位。帕特爾醫生解釋說,病人要能複述自己姓名,重述字詞片語及交談,在做這些動作時出錯,那就找出腦部的「關鍵區域」。

將時代巡演曲目全唱了

手術過程中,賽琳娜表示自己「沒有感覺」,只模糊地記得聽見「Shake It Off」這首歌,但是帕特爾醫生表示,她由「22」、「Bad Blood」一路唱到「You Need to Calm Down」,基本上就是泰勒絲「時代巡迴演唱會」(The Eras Tour)的曲目都唱完了。但同一時間,賽琳娜甚至不曉得自己顱骨已被打開。

帕特爾醫生表示,開刀到大腦表面,患者唱歌特別管用,因此請賽琳娜唱歌,而她的兩個女兒在家一直唱著泰勒絲占據排行榜的歌,所以她毫不猶豫就選唱這位天后的歌。

帕特爾表示,自己也是泰勒絲的歌迷,所以能由賽琳娜的歌唱,得知「唱錯詞或者講錯詞彙」。但帕特爾強調,開顱手術的複雜程度不在話下,自己請病人唱歌,是幫忙他們趕走開顱的震驚,用幾許幽默是最好的辦法。

動完手術後,賽琳娜很想念女兒、學生及教書工作,此外她感覺「棒得很」,服藥量也減到只剩一次。