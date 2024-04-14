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談藝／詼諧又憂鬱 普普藝術歷久不衰

編譯周靜芝
美國最知名當代藝術家傑夫·昆斯(Jeff Koons)從1997年起忠實而壯觀地矗立在現場年創作的巨大花卉雕塑「小狗」(Puppy)，廣受參觀者喜愛。（取自維基百科共享資源／Jose María Ligero Loarte）
美國最知名當代藝術家傑夫·昆斯(Jeff Koons)從1997年起忠實而壯觀地矗立在現場年創作的巨大花卉雕塑「小狗」(Puppy)，廣受參觀者喜愛。（取自維基百科共享資源／Jose María Ligero Loarte）

西班牙北部的畢爾包古根漢美術館(Guggenheim Bilbao Museum)外，美國最知名當代藝術家傑夫·昆斯(Jeff Koons)1992年創作的巨大花卉雕塑「小狗」(Puppy)，廣受參觀者喜愛；有線電視新聞網(CNN)藝術專欄記者浩斯(Christian House)表示，這代表了普普藝術(Pop art)這個被評為詼諧、性感與庸俗兼具的「反直覺」藝術形式，自1960年代盛行以來從未真正消失過。

昆斯這座43英尺高、以3.8萬株植栽所打造的蘇格蘭西高地白㹴(West Highland White Terrier)雕塑，從1997年起忠實而壯觀地矗立在現場，與該館舉辦的新展覽「意象與具象：古根漢收藏的普普藝術」(暫譯，Signs and Objects: Pop Art from the Guggenheim Collection)相映成趣。

浩斯指出，此次展覽既是對普普藝術的謳歌，也是對普普藝術的解構。這項藝術運動將從漫畫到產品包裝的一切都重新定義為藝術，混合了達達主義、超現實主義，以及被部分論者所指稱的「詭辯」(chicanery)。該展集結了安迪·沃荷(Andy Warhol)、李奇登斯坦(Roy Lichtenstein)、勞森伯格(Robert Rauschenberg)等名家的重量級作品，同時也探索普普藝術在現今的「文化景觀」中是否仍佔有一席之地。

圖為西班牙畢爾包古根漢美術館展出的瑞典藝術家歐登伯格(Claes Oldenbu...
圖為西班牙畢爾包古根漢美術館展出的瑞典藝術家歐登伯格(Claes Oldenburg)與荷裔美籍妻子布魯根(Coosje van Bruggen)創作的「軟毽子」(Soft Shuttlecock，1995年)。(路透)

無論是從名聲或是在藝術史上的重要性來看，古根漢美術館在普普藝術運動的發展上都具有舉足輕重的地位。畢爾包此次展出的40件作品，年代橫跨1961至2021年；其中最大件的作品為瑞典藝術家歐登伯格(Claes Oldenburg)與荷裔美籍妻子布魯根(Coosje van Bruggen)創作的「軟毽子」(Soft Shuttlecock，1995年)。這座雕塑當年是專為建築大師萊特(Frank Lloyd Wright)所設計的紐約古根漢美術館圓形大廳所打造的。浩斯表示，在畢爾包的展場，怪獸般毽子的鬆軟羽毛靜靜垂掛在空間中，彷彿神話中巨人羽球賽的悲哀回聲；他說，普普是詼諧的，同時也是憂鬱的。

西班牙畢爾包古根漢美術館（Guggenheim Bilbao Museum）。(...
西班牙畢爾包古根漢美術館（Guggenheim Bilbao Museum）。(Image by Enrique from Pixabay)

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