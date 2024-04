談藝／詼諧又憂鬱 普普藝術歷久不衰

美國最知名當代藝術家傑夫·昆斯(Jeff Koons)從1997年起忠實而壯觀地矗立在現場年創作的巨大花卉雕塑「小狗」(Puppy),廣受參觀者喜愛。(取自維基百科共享資源/Jose María Ligero Loarte)

西班牙北部的畢爾包古根漢美術館 (Guggenheim Bilbao Museum)外,美國最知名當代藝術家傑夫·昆斯(Jeff Koons)1992年創作的巨大花卉雕塑「小狗」(Puppy),廣受參觀者喜愛;有線電視新聞網(CNN)藝術專欄記者浩斯(Christian House)表示,這代表了普普藝術(Pop art)這個被評為詼諧、性感與庸俗兼具的「反直覺」藝術形式,自1960年代盛行以來從未真正消失過。

昆斯這座43英尺高、以3.8萬株植栽所打造的蘇格蘭西高地白㹴(West Highland White Terrier)雕塑,從1997年起忠實而壯觀地矗立在現場,與該館舉辦的新展覽「意象與具象:古根漢收藏的普普藝術」(暫譯,Signs and Objects: Pop Art from the Guggenheim Collection)相映成趣。

浩斯指出,此次展覽既是對普普藝術的謳歌,也是對普普藝術的解構。這項藝術運動將從漫畫到產品包裝的一切都重新定義為藝術,混合了達達主義、超現實主義,以及被部分論者所指稱的「詭辯」(chicanery)。該展集結了安迪·沃荷(Andy Warhol)、李奇登斯坦(Roy Lichtenstein)、勞森伯格(Robert Rauschenberg)等名家的重量級作品,同時也探索普普藝術在現今的「文化景觀」中是否仍佔有一席之地。

圖為西班牙畢爾包古根漢美術館展出的瑞典藝術家歐登伯格(Claes Oldenburg)與荷裔美籍妻子布魯根(Coosje van Bruggen)創作的「軟毽子」(Soft Shuttlecock,1995年)。(路透)