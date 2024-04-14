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樂在其中／沉迷蝴蝶蘭 養花又養心

敘瑜
重生後的原生蝶。（作者提供）
重生後的原生蝶。（作者提供）

曾經養過很多種花，自從養了蝴蝶蘭之後，它變成我的獨寵。冬去春來，只為花忙。家裡的每個角落，俏立著它們絢麗的身影。一簇簇嬌艷的花朵綻放著春天的活力，熱忱地撬開冬日的冷寂，讓喜悅無處不在。開在冬天裡的花，溫暖祥和，柔中帶剛，富有傳奇色彩，總是惹人偏愛。

春夏之交，百花歸塵，獨得歲月恩寵的蝴蝶蘭，亭亭玉立，翩翩欲飛，露出笑到最後的傲嬌。四季興衰更迭，萬物一期一會。當盛夏的炎熱滾滾而來，蝴蝶蘭逐漸枯萎，一朵一朵的卸下美麗的使命，留下一隻靜默的花枝，見證它們曾優雅而熱烈的活過。陪伴花兒一路走來，自己也拾獲一份元氣生活。

隨之回歸本色 思想放空

家養蝴蝶蘭的花期是在春節前後，每年從11月中旬開始抽枝冒芽，到了臘月，原生蝶陸續開花，一直開到6、7月份。蝴蝶蘭易養易活，而且花期長，蟲害少，對於懶人養花，堪稱量身定做。「賞花只需三

兩枝」，在我的心目中，它是妥妥的人間富貴花，擁有穿越千山萬水的魄力。

節氣裡，好友喜歡投我所好，贈送的都是蝴蝶蘭，我是來者不拒。路過花市，昂著長長的天鵝頸，氣質驚艷的蝴蝶蘭，首先映入眼簾，挑動著我的多巴胺。經不起誘惑，每次忍不住帶幾盆回家。

通常，我迷戀一種藍色妖姬的品種，覺得它能讓我的思想升溫。獨特的藍，飽含明亮與幽暗，呈現出輕如蟬翼的夢幻感，又暗藏深邃與神秘感，令人浮想聯翩。一旦過了花期，重生後的藍色妖姬，開出淡淡的淺白、淺黃、或淺粉，輕輕的回歸本色。當目光觸及這種淡然，思想隨之放空。

商品蝶的花期不長，一般保持在兩個月之內。花謝後，捨不得扔掉就養著。蝴蝶蘭被譽為「蘭中皇后」，養護雖然簡單，一年換一次土，兩、三周澆一次水。但對土壤的要求非常講究，適宜透氣性好的水苔、樹皮絲、木炭碎、松針葉等。若要找到這些土壤絕非易事。如果

養花太費勁，就違背我的初衷。於是，出生高貴的蝴蝶蘭被我連根拔起，養在最普通的花土裡，接受平民化改造。

人也要土壤 讓生命茁壯

寒來暑往，花苗漸漸長大，皮肉愈長愈厚實，比蘆薈傲嬌，比多肉彪悍，長得很野，但爭氣的樣子我好喜歡。蝴蝶蘭的根是氣生根，喜歡像樹鬚一樣冒出盆外，不太雅觀。如若剪掉，勢必傷根。俗話說，養花養根，交人交心。我就當它們是思想的鬍鬚，不成熟不會長出來。改變了土壤，起初像開盲盒一樣，不知時間裡裹的是花苞還是荊棘。對於一個人來說，更新生存環境，必然是一個脫胎換骨的過程。回想初來紐約的情形，一切從頭開始，說著蹩腳的英語，應付著上學、社交、衣食住行等，經常迷路、出糗、吃罰單。身在異鄉，如風雨行舟。當一個傻白甜與一座鋼筋鐵骨的城市狹路相逢，注定焦頭爛額，水土不服。

可生活像一位嚴厲的教官，督促人立足於現實。小到維修馬桶換燈泡，大到甩開膀子修門窗，凡事靠自己解决，凡事要重新學習。一旦淌過那段鬱悶的日子，一個八面凌風的自己便浮出水面。人也需要一塊土壤，耕耘堅強與勇氣，讓生命茁壯成長。

經過兩、三年的適應與蛻變，曾經的商品蝶東山再起，基本上活了七、八成。在我殷切的關照下，一株株嬌艷的紫紅、橙紅、鵝黃、粉白，從時光深處神秘的走來，千嬌百媚，多彩多姿，既有蝴蝶科的俏，又有蘭科的仙，像一群氣度不凡的美人，「洗盡鉛華始見金」，愈活愈年輕。端詳著這群天生麗質難自棄的主，我似乎瀏覽著一部勵志片，或者品味著一個精緻的人生。棲息在人間的枝頭，兩種生命通過交互與對視，收穫同一份歷練與成熟。

養花是一個養心的過程。在一個虛擬時代，把自己從低頭族中拯救出來，投奔一場盛大的花事，當心無旁騖時，世界不動聲色的慢了下來，你會發現靜處光陰多。

商品蝶藍色妖姬。（作者提供）
商品蝶藍色妖姬。（作者提供）

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