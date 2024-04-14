人物／Nvidia黃仁勳：洗盤子 造就現在的我

輝達(Nvidia)聯合創辦人兼執行長黃仁勳回顧早年領最低薪資的工作經歷，說明他是如何培養出成功擔任執行長的敬業態度。(路透)

輝達 (Nvidia)聯合創辦人兼執行長黃仁勳 (Jensen Huang)，成功帶領這家市值2兆美元的晶片 製造商穩居人工智慧(AI)晶片霸主地位。

黃仁勳最近在應母校史丹福商學院研究所(Stanford's Graduate School of Business)邀請演說時，黃仁勳回顧早年領最低薪資的工作經歷，說明他是如何培養出成功擔任執行長的敬業態度。

自豪是最佳的洗碗工

黃仁勳透露，當年他曾做過最底層的工作，是個洗碗工。黃仁勳指的是他在丹尼餐廳(Denny's)的第一份工作，他戲稱那是他的「母校」(alma mater)。他說，他可能是丹尼最好的洗碗工，因為他總是把碗洗得超級乾淨。

1993年，黃仁勳與另兩名創辦人馬拉科夫斯基(Chris Malachowsky)和普里姆(Curtis Priem)在丹尼餐廳用餐時萌生了創立輝達的念頭。

黃仁勳把這個想法告訴了前雇主、LSI公司執行長科里根(Wilfred Corrigan)，科里根說，這是他聽過最糟的「電梯簡報」(elevator pitches)之一；但他還是說服了紅杉資本(Sequoia Capital)創始人瓦倫丁(Don Valentine)投資輝達，因為黃仁勳十分敬業。

掃廁所養成勤奮態度

黃仁勳表示，作為一名公司員工，他工作勤奮的程度絕不亞於過去打掃廁所，同時開玩笑的對台下聽眾說，他打掃過的廁所比現場所有人加起來的都多。黃仁勳穿著招牌黑皮衣表示，企業領導者應平易近人地對待員工；執行長不應該孤立自己，而應多聽取屬下意見。黃仁勳直接管理50人兵團，他說他鼓勵各級員工分享他們的意見，並向他尋求幫助。

不過，黃仁勳先前也承認，經營一家公司絕非易事。去年，他在科技播客節目Acquired中表示，創辦輝達比他預期的要難上100萬倍，並稱沒有一個正常人會這麼做。