星座／4月14日至4月20日 雙子座天天開心 處女座人氣上升
2024年4月14日至4月20日12星座運勢如何？
牡羊座 3月21日~4月19日
總運指數：★★★★★
本周運勢值得你得意，愛情打響漂亮的守衛戰；學業上要取得較好的成績，基本功還得加強，進步會異常顯著；財運讓人羨慕，但也不能忽略財物保管。
幸運色彩：芙蓉粉
速配星座：巨蟹座
貴人星座：水瓶座
金牛座 4月20日~5月20日
總運指數：★★★☆☆
這一周你會因為過分關注某一兩件事而渾然忘了其他，這將會導致你生活出現嚴重「偏斜」。對於感情建議你還是不能太放手不顧。
幸運色彩：月亮石銀
速配星座：天秤座
貴人星座：水瓶座
雙子座 5月21日~6月21日
總運指數：★★★★☆
每天都有開心的事情發生，讓你這一周都不乏歡樂。朋友與戀人會是你的快樂之源，互動得愈多對你愈有利，也別忘了多關心一些老朋友們。
幸運色彩：水晶紫
速配星座：獅子座
貴人星座：天蠍座
巨蟹座 6月22日~7月22日
總運指數：★★☆☆☆
如果讓忙碌剝奪了你的時間、和你對生活的關注，那你這一周只能在辛苦中度過。不妨把要做的事當成一個個遊戲任務來闖關，會很有成就感。
幸運色彩：淺蓮紅
速配星座：金牛座
貴人星座：天蠍座
獅子座 7月23日~8月22日
總運指數：★★★★☆
幸運之神會在這周賜予你神力，相信自己就有能力把事情做好，不過凡事還是得按照規章進行，一旦走錯了路，什麼努力都白搭。
幸運色彩：梅子青
速配星座：金牛座
貴人星座：摩羯座
處女座 8月23日~9月22日
總運指數：★★★☆☆
人氣上升，你將會發現不是很熟的同學、同事這周對你比平時更友好，你提出的個人想法支持率也要比以往高，宜進行需要團隊合作的項目。
幸運色彩：蘑菇灰
速配星座：天秤座
貴人星座：雙魚座
天秤座 9月23日~10月23日
總運指數：★★☆☆☆
「失誤」的危機本周會一直虎視眈眈的尾隨你，你唯有踏踏實實的跨出每一步，認真謹慎應對每一件事情，才可以避免被失誤找空隙鑽進來。
幸運色彩：蘑菇灰
速配星座：金牛座
貴人星座：射手座
天蠍座 10月24日~11月21日
總運指數：★★★★★
好運在唱歌的一周，專守為攻的愛情模式在這段時間對你會更有助益；工作學習激情高揚，易有收穫；財運不錯，錢來得快去得慢。
幸運色彩：璀璨紫
速配星座：牡羊座
貴人星座：處女座
射手座 11月22日~12月20日
總運指數：★☆☆☆☆
本周你的理性逐漸被慾望吞噬，你愈想得到某件東西，就會愈沒有理智，而且最後你還會發現那樣東西離你愈來愈遠。
幸運色彩：玉米黃
速配星座：天蠍座
貴人星座：射手座
摩羯座 12月21日~1月20日
總運指數：★★★☆☆
焦慮與煩躁的情緒會纏著你，這都是因為等待惹的禍。要想回歸良好的心境，就應該主動出擊，不管是詢問結果也好，尋找答案也罷，總之不要等著別人給你審判。
幸運色彩：海洋藍
速配星座：雙子座
貴人星座：天秤座
水瓶座 1月21日~2月19日
總運指數：★★☆☆☆
本周不建議你對他人做承諾，雖說此時你會因為向人許諾而嘗到被信任、仰慕的優越感，但事後難以兌現，就連最初對你的好感也會失去。
幸運色彩：海洋藍
速配星座：牡羊座
貴人星座：雙子座
雙魚座 2月20日~3月20日
總運指數：★★★★☆
本周運勢平穩運行，將有新希望注入到你的愛情生命裡；工作不可太心急，穩妥做好本分才能苛求攀升；財運方面，可以在新項目中求發展。
幸運色彩：月光藍
速配星座：雙子座
貴人星座：天秤座
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